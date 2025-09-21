Cổ Negav có hình gì nhạy cảm tới mức bị nhà đài che mờ khi lên sóng Anh Trai Say Hi?

Tối 20/9, tập 1 của Anh Trai Say Hi 2025 chính thức lên sóng. Trong tập này, 30 Anh Trai lần lượt xuất hiện và làm quen với nhau trước khi chọn ra Liên quân và nhóm nhỏ để thi Livestage 1.

Một trong những cái tên khiến cộng đồng mạng chú ý trong tập này chính là Negav. Nguyên nhân là do trước thềm chương trình lên sóng, nam rapper đối diện với làn sóng chỉ trích từ công chúng, thậm chí một bộ phận khán giả yêu cầu NSX cắt sóng để tránh gây ảnh hưởng đến chương trình.

Trong tập 1, Negav được giới thiệu sau màn lộ diện của Phạm Đình Thái Ngân. Không rõ NSX có chỉnh sửa lại phần xuất hiện của Negav sau ồn ào không, nhưng theo những gì lên sóng, thời lượng của Negav vẫn nhiều hơn một số Anh Trai. Ở phần xuất hiện, Negav gây bất ngờ cho nhiều người khi là 1 trong 2 Anh Trai quay trở lại tham gia. Nói về lần tham gia thứ 2 ở Anh Trai Say Hi, Negav cho biết bản thân muốn đi thi và còn nhiều "chiêu" muốn bung ra.

Sự xuất hiện của Negav ở Anh Trai Say Hi mùa 2

Không những được giới thiệu, các câu thoại, sự tương tác và những lần quăng miếng của Negav tương đối nhiều so với các Anh Trai khác trên sóng. Nam rapper vẫn giữ tính cách của mình khi tương tác với mọi người.

Ở phần chọn đội trưởng cho team nhỏ 5 thành viên, Negav chung đội với Ngô Kiến Huy, Karik, Vũ Cát Tường và Jey B. Gây chú ý, khi chia sẻ về Ngô Kiến Huy - anh cả của mùa này, Negav khá tự tin phát biểu: "Em nghe đâu loáng thoáng kho tàng của anh đã 100 bài hát rồi, tuy nhiên chỉ có 2 bài hit thôi. Em chắc chắn với anh một điều, khi chung đội với em thì anh sẽ có bài hit thứ 3, hứa với anh luôn".

Sự xuất hiện của Negav thu hút sự bàn tán của cư dân mạng. Khi lên sóng, lượt thảo luận trực tiếp về Negav ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự ủng hộ thì có nhiều cộng đồng mạng nhắc về những ồn ào của Negav trong suốt thời gian qua. Kèm theo đó, netizen cho rằng sau nhiều câu chuyện thì Negav nên khiêm tốn hơn khi nói về đàn anh như Ngô Kiến Huy, dù đó là "quăng miếng" hay là ý trêu đùa đi chăng nữa.

Negav nhận xét về Ngô Kiến Huy khi chung team ở Livestage 1

Ngoài ra, một chi tiết khiến người xem xôn xao về Negav chính là hình ảnh bị làm mờ ở cổ của Negav. Xuyên suốt tập 1, những phân cảnh bắt cận nam rapper thì đều phải xử lý mờ vết đỏ ở ngay cổ. Nếu như những hình ảnh che mờ vì nguyên nhân brand trên trang phục thì sẽ dễ hiểu. Còn phần làm mờ vết màu đỏ ngay cổ của Negav khiến nhiều đặt câu hỏi, có gì nhạy cảm đến mức NSX phải xử lý đến mức này.

Những phần lên hình của Negav đều phải được xử lý làm mờ vết đỏ ngay cổ

Nhiều cư dân mạng khó hiểu về hình ảnh trên cổ của Negav là gì mà NSX phải xử lý như thế

Negav là 1 trong 2 người được comeback ở Anh Trai Say Hi mùa 2. Sự lựa chọn này của nhà sản xuất dấy lên không ít những cuộc bình luận nóng trên MXH thời gian qua vì nhiều người vẫn chưa hiểu mục đích đưa các thí sinh cũ trở lại mùa mới là để làm gì, nhất là đối với 1 gương mặt có thể tạo tranh cãi như Negav.