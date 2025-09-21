Cuối cùng đã tìm ra "góc chết" trên gương mặt Park Bo Gum?

Park Bo Gum luôn được biết đến là mỹ nam đẹp hoàn hảo, có gương mặt không góc chết. Nhưng giờ đây, dường như netizen xứ Hàn đã tìm thấy 1 góc chụp khiến ngoại hình của nam thần Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt trở nên gây tranh cãi.

Đó chính là góc chụp từ dưới cằm hất lên. Đây là góc chụp "tử thần" có khả năng bóc trần hết nọng cằm, làn da, lỗ mũi của người bị chụp. Đến những gương mặt hoàn hảo nhất cũng phải sợ hãi góc chụp này. Với Park Bo Gum, có 1 số ý kiến cho rằng gương mặt anh phần nào kém sắc so với bình thường. Tuy nhiên, phần đông khán giả đồng ý rằng góc chụp không thể "dìm hàng" nhan sắc của nam thần sinh năm 1993. Sống mũi anh vẫn cao vút, đường viền hàm sắc nét, hoàn toàn không có nọng cằm.

Thậm chí trông anh còn đẹp hơn và nam tính hơn gấp bội. "Đường nét trên gương mặt anh ấy thật điên rồ", "Park Bo Gum ở góc đó còn đẹp hơn tôi với góc đẹp nhất", "Không, nhưng nghiêm túc mà nói, nhìn từ phía dưới lên khiến anh ấy trông nam tính hơn rất nhiều, giống như người bạn thực sự muốn hẹn hò vậy", "Tôi thực sự thích anh ấy ở góc độ này"... cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi Gwan Sik của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Park Bo Gum sinh năm 1993, có niềm đam mê lớn với âm nhạc từ nhỏ, anh biết chơi piano từ năm 5 tuổi và từng mơ ước trở thành ca sĩ - nhạc sĩ. Anh từng gửi các bản thu âm mình hát và chơi piano đến nhiều công ty giải trí lớn. Tuy nhiên, phần lớn các công ty lại nhận thấy tiềm năng diễn xuất ở anh. Cuối cùng, anh ký hợp đồng với SidusHQ – một công ty chủ yếu quản lý diễn viên, và sau đó được gợi ý chuyển hướng sang diễn xuất.

Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2011 trong phim điện ảnh Blind. Những năm sau đó, Park Bo Gum đột phá tên tuổi với Reply 1988 và Mây Họa Ánh Trăng, giúp Park Bo Gum nhận được vô số giải thưởng và danh hiệu "Bạn trai quốc dân", "Hoàng tử cổ trang".

Park Bo Gum nổi tiếng với vẻ đẹp trai "chuẩn Hàn", nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và phong thái thanh lịch. Anh luôn là gương mặt được săn đón của các tạp chí thời trang và thương hiệu lớ. Bên cạnh đó, Park Bo Gum được biết đến với tính cách khiêm tốn, lễ phép, tốt bụng và thân thiện. Anh thường được các đồng nghiệp và người hâm mộ khen ngợi về đạo đức nghề nghiệp và lối sống sạch. Anh cũng rất đa tài khi có thể chơi piano, guitar, và từng là thành viên đội bơi của trường.