Nhắc đến 1 trong những tượng đài nhan sắc đình đám xứ Hàn thập niên 2000, cái tên Han Chae Young không thể vắng bóng. Cô từng khuynh đảo showbiz với biệt danh "búp bê Barbie sống". Đặc biệt trong dàn diễn viên tham gia bộ phim Vườn Sao Băng làm mưa làm gió châu Á 1 thời, Han Chae Young được xem là người đẹp nhất. Mỹ nhân này sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng với đường nét hài hoà, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười rộng cực tươi tắn, đôi môi căng mọng hồng hào và làn da trắng sáng, mịn màng.

Tuy nhiên, trong lần xuất hiện vào ngày 19/9 mới đây, Han Chae Young khiến dân tình phải bàn tán với nhan sắc đẹp thì vẫn đẹp, nhưng đơ cứng và thiếu tự nhiên đến lạ. Theo khán giả xem livestream, mỹ nhân xứ Hàn mắt cứ lờ đờ, đến nói chuyện cũng hé miệng nhỏ xíu, như chẳng mở nổi miệng. Trên MXH Weibo, khán giả cho rằng Han Chae Young đã dùng filter quá đà để che giấu vấn đề tuổi tác, khiến gương mặt bị làm mịn đến mất sạch nếp nhăn, trông gượng gạo và cằm bị bóp nhỏ kỳ cục. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Han Chae Young mắc lỗi gắn mi quá dày, kẻ eyeliner đậm khiến đôi mắt trong nặng nề, buồn ngủ. Ngoài ra, cô cũng bị nghi can thiệp thẩm mỹ nội khoa ở rãnh cười nên mới gặp khó khăn, không thể mở miệng to khi nói.

Vẻ đẹp hoàn mỹ, ngọt ngào và gương mặt hoàn mỹ giúp Han Chae Young trở thành biểu tượng nhan sắc xứ Hàn

Xuất hiện trên sóng livestream vào ngày 19/9, Han Chae Young gây bàn tán với đôi mắt lờ đờ, trĩu nặng như sắp sụp xuống của cô

Không chỉ vậy, đường nét gương mặt của minh tinh Hàn cũng được đánh giá thiếu tự nhiên, cơ miệng kém linh hoạt

Nhiều người nghi vấn Han Chae Young sử dụng filter để che đậy dấu hiệu tuổi tác, nhưng quá tay dẫn đến cái kết phản chủ. Cũng có khán giả cho rằng nhan sắc đơ cứng của cô đến từ việc dao kéo quá đà, gắn mi dày và mắc lỗi trang điểm mắt

Thực tế, vào tháng 6 vừa qua, nhan sắc khác lạ của Han Chae Young cũng đã sửng sốt cho công chúng. Tại họp báo phim City of Evil, Han Chae Young lộ dấu hiệu lão thấy rõ qua cam thường. Đặc biệt trong một khoảnh khắc được phóng viên ghi lại, hai mắt của minh tinh xứ Hàn này còn lệch nhau thấy rõ, nghi đang gánh chịu di chứng can thiệp thẩm mỹ. Trong quá khứ, Han Chae Young từng thừa nhận cô đã đụng chạm dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Trong đó, cô cho biết từng có đôi mắt một mí và đã phẫu thuật thẩm mỹ để có mắt hai mí rõ nét hơn.

Nhan sắc khác lạ, lộ dấu hiệu lão hoá và đôi mắt cách xa nhau lạ lùng của Han Chae Young trong lần xuất hiện vào tháng 6

Han Chae Young sinh năm 1980, nổi lên cùng lứa với Song Hye Kyo sau tác phẩm Trái Tim Mùa Thu. Tuy nhiên, người đẹp này lại sớm từ bỏ hào quang showbiz để lui về làm người phụ nữ của gia đình.

Chuyện tình cổ tích của "nữ thần sắc đẹp" xứ Hàn từng gây sốt một thời nhờ màn cầu hôn đẳng cấp. Ông xã Han Chae Young đã không ngại chi gần 140 tỷ đồng, gồm 9,1 tỷ cho chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, 1 "xế hộp" hạng sang trị giá 3,6 tỷ và căn hộ tân hôn ở khu nhà giàu Cheongdam khoảng 127 tỷ để có thể nhận được cái gật đầu đồng ý làm vợ đại gia của mỹ nhân hàng đầu showbiz Hàn.

Búp bê xứ Hàn lấy chồng giàu, sớm rời showbiz hào nhoáng

Nguồn: QQ