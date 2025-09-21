Anh Trai Say Hi mùa 2: Trấn Thành liên tục phải hỏi "Em là ai", không khí sượng sạo đến thế này!

Sau thời gian chờ đợi, khán giả của Anh Trai Say Hi cũng được xem tập đầu tiên của mùa thứ 2 lên sóng. Mở màn mùa mới, chương trình giữ nguyên format quen thuộc khi dàn nghệ sĩ lần lượt lộ diện, tự giới thiệu, tham gia những trò chơi nhỏ để thể hiện cá tính, rồi ghép đội hình liên quân. Ban đầu, không khí chương trình ngập tràn sự hào hứng, MC Trấn Thành dẫn dắt với loạt câu hỏi nhanh, tạo bầu không khí sôi nổi. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở số lượng "làn gió mới" quá nhiều. Có những thí sinh xuất hiện lần đầu trên sóng truyền hình, ít hoạt động nổi bật trong showbiz, khiến ngay cả Trấn Thành cũng liên tục phải thốt lên: "Em là ai?".

Như phần mở màn của em út nhỏ tuổi nhất chương trình Đỗ Nam Sơn. Đây là gương mặt hoàn toàn mới và ngay cả Trấn Thành cũng ít ỏi về thông tin. Nếu như các Anh Trai khác xuất hiện và được nam MC gọi mặt đọc tên, còn với Đỗ Nam Sơn thì Trấn Thành hỏi tên tuổi để Anh Trai này giới thiệu nhiều hơn. Khi Đỗ Nam Sơn giới thiệu và tiết lộ năm sinh 2007, các Anh Trai khác cũng khá ngỡ ngàng vì lần đầu biết thông tin này.

Không chỉ vậy, sự sượng sùng còn kéo dài cho đến phần lộ diện của Dillan Hoàng Phan. Có thể nói, Dillan Hoàng Phan là gương mặt quá lạ lẫm, và sự chú ý của mọi người chắc hẳn tập trung cho món ăn bí mật hơn là danh tính của Anh Trai này.

Sau đó, Trấn Thành cũng đề nghị Dillan Hoàng Phan giới thiệu để mọi người được biết nhiều hơn. Nhưng thay vì giới thiệu trực tiếp, Dillan Hoàng Phan dắt tất cả đi một vòng trái đất, khi thì nói tiếng Nhật, tiếng Hàn cho đến tiếng Trung rồi sau đó xác nhận mình sinh ra... ở Huế.

Dàn tân binh khiến Trấn Thành phải liên tục hỏi "em là ai?"

Thêm một chi tiết, đó là những dữ kiện để đoán về các Anh Trai mà chương trình đưa ra trong mùa này đều khá khó nhằn, bởi lẽ các Anh Trai đúng nghĩa là "làn gió mới". Như trường hợp của Khoi Vu, khi loạt hint được công bố như "Đức", "200 triệu view",.... thì tất cả đều rất mờ mịt để các Anh Trai đoán ra. Khi Khoi Vu chào sân thì nhiều người vẫn chưa rõ danh tính của Anh Trai này.

Và để tăng thêm độ khó, Khoi Vu lựa chọn xổ nguyên tràng ngoại ngữ trên sân khấu với mong muốn gây ấn tượng, nhưng vì không ai rõ background của dàn tân binh nên mang lại tác dụng ngược: càng làm người xem mù mịt, thắc mắc "anh này là ai?". Những màn "làm màu" này khiến không khí khởi động mất đi phần tự nhiên, đôi lúc rơi vào sự gượng gạo.

Khoi Vu khiến nhiều Anh Trai tò mò

Những sự xuất hiện của các gương mặt mới khiến dàn Anh Trai ngơ ngác

Để nói về sượng trân thì không thể bỏ qua màn ca hát chào sân của Bùi Duy Ngọc. Với nhiều người, đây là cái tên khá mới mẻ, ngay cả nhiều Anh Trai trong chương trình cũng chưa biết đến nhiều. Khi Bùi Duy Ngọc tự giới thiệu là thầy dạy hát cho nhiều Anh Trai - Em Xinh thì Trấn Thành mới bất ngờ, và sau đó đề nghi Bùi Duy Ngọc thị phạm tại chỗ.

Bùi Duy Ngọc sau đó đã hát một đoạn điệp khúc của Dấu Mưa và thể hiện khả năng sư phạm khi bắt nhịp cho dàn Anh Trai có mặt hát theo. Và khi lia camera đến dàn Anh Trai Ngô Kiến Huy - BigDaddy - Karik phía sau thì cư dân mạng không khỏi cảm thấy sự ngượng ngùng, cố gắng hoà theo của các Anh Trai trong màn thể hiện của Bùi Duy Ngọc.

Bùi Duy Ngọc thể hiện khả năng ca hát giữa dàn rapper

Ngô Kiến Huy - BigDaddy - Karik đứng phụ hoạ cho Bùi Duy Ngọc

Anh Trai Say Hi mùa 2 mở màn với tập 1 kéo dài gần 4 tiếng 40 phút. Sau nửa ngày lên sóng đã nhận hơn 1,7 triệu lượt xem trên YouTube, và số người theo dõi trực tiếp ghi nhận thời điểm khoảng 240 nghìn người. Đó là những con số cho thấy sức hút của Anh Trai Say Hi vẫn còn.

Tuy nhiên, nhìn chung tập đầu vẫn còn nhiều sự bỡ ngỡ, ít tương tác vui nhộn giữa các Anh Trai, đặc biệt là loạt tân binh lần đầu tham gia chương trình. Nhiều gương mặt đã có fanbase từ trước như Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường hay dàn HLV của Rap Việt vẫn được ưu ái lên sóng nhiều hơn, đơn giản vì họ có những câu chuyện từ trước. Thế nên, để xem dàn tân binh sẽ thể hiện thế nào phải chờ thêm những livestage tiếp theo.