Hoa hậu Kỳ Duyên trục trặc tình cảm?

Từ khi tham gia showbiz Việt, Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ tình cảm nào với công chúng. Người đẹp sinh năm 1996 được đánh giá khá kín tiếng trong đời tư. Thời gian gần đây, Kỳ Duyên vướng nghi vấn hẹn hò với Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Trên Threads, Hoa hậu Việt Nam 2014 gây chú ý khi đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Người đẹp 9x viết: "Nhiều lúc mình ngồi và tự hỏi: ‘Mình đã làm gì sai nhỉ?’ Vậy nếu không sai, mình có nên tiếp tục buồn không khi bây giờ mình đang buồn vì mình để ý tới cảm xúc của người ta".

Đi kèm với chia sẻ này, Kỳ Duyên còn đăng hình ảnh nhân vật có gương mặt buồn bã suy tư, càng làm dân mạng thêm hoài nghi về việc người đẹp đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Chỉ ít giờ sau, nàng hậu gấp rút lên tiếng đính chính: "Trời ơi trời cái gì vậy trời. Mấy hôm nay trời mưa tôi tâm trạng xíu thôi. Dạo này thay đổi nhân sự nhiều quá".

Hoa hậu Kỳ Duyên gây lo lắng vì chia sẻ bài viết thừa nhận đang buồn bã

Người đẹp 9x sau đó gấp rút lên tiếng đính chính là do trời mưa nên tâm trạng

Hoa hậu Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân để lộ nhiều hint tình cảm đáng ngờ như mặc đồ đôi, đi sự kiện và du lịch chung. Mối quan hệ giữa Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng từ khoảng giữa năm 2024. Đến tháng 1/2025, người đẹp sinh năm 1996 từng lên tiếng khẳng định cả hai chỉ dừng lại ở mức “bạn bè thân thiết”.



Tuy nhiên, loạt chi tiết trùng hợp vẫn liên tục được cư dân mạng soi ra, từ việc cả hai diện đồ đôi, cùng xuất hiện trong những chuyến du lịch, cho đến những khoảnh khắc gần gũi. Đặc biệt, tại bữa tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục bị bắt gặp sánh đôi, không ngần ngại dành cho nhau nhiều hành động thân mật, càng khiến tin đồn tình cảm thêm rộ lên.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân liên tục kè kè xuất hiện bên nhau trong thời gian qua

Trong một chương trình, Thiên Ân từng chia sẻ về mối quan hệ với người đẹp sinh năm 1996: "Thật ra chị em vẫn giữ mối quan hệ tốt với nhau mặc kệ lời đồn ngoài kia. Tôi quan trọng mối quan hệ cá nhân giữa người với người, giữa bản thân tôi với chị Duyên như thế nào. Đó mới là giá trị mà chúng tôi có được, còn những yếu tố xung quanh khác thì thật sự chúng tôi không quan tâm lắm".