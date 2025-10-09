Thập niên 1990 là thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt, khi những tài tử màn bạc trở thành biểu tượng trong lòng công chúng. Thời ấy, khán giả có thể xếp hàng dài chỉ để được thấy một nụ cười, một ánh mắt của thần tượng trên màn ảnh rộng. Giữa hàng loạt cái tên đình đám như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương… có một người luôn khiến khán giả rung động bởi đôi mắt buồn và nét hiền lành đến lạ - Lê Công Tuấn Anh, người được mệnh danh là "tài tử số 1" một thời.

Lê Công Tuấn Anh là diễn viên nổi đình nổi đám của màn ảnh Việt những năm 1990

Sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, bố mẹ ly hôn khi anh còn nhỏ, Lê Công sớm phải tự lập, làm đủ nghề từ bán báo, đánh giày đến lao động thuê để mưu sinh. Năm 12 tuổi, Lê Công được đưa vào Trường Giáo dục Thiếu niên, nơi lần đầu tiên cậu bé mồ côi cha mẹ được sống trong tình thương, được học văn hóa và học nghề như bao bạn bè khác.

Ít lâu sau, Lê Công may mắn được người cô ruột bảo lãnh về chăm sóc tại nhà ở quận 3 (TP.HCM). Cũng chính quãng thời gian đi học tại đây đã mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh - khi niềm đam mê nghệ thuật bắt đầu nảy nở. Trong các chương trình văn nghệ của trường, Lê Công luôn là gương mặt nổi bật với năng khiếu diễn xuất tự nhiên, ánh mắt biết nói và nét duyên sân khấu hiếm có.

Lê Công Tuấn Anh có niềm đam mê nghệ thuật ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường

Nhận ra tố chất đặc biệt ấy, nghệ sĩ Lê Bình - khi đó phụ trách văn hóa quận 3 - đã dìu dắt anh bước đầu làm quen với kịch nói. Không lâu sau, Lê Công Tuấn Anh được nghệ sĩ Kim Cương nhận vào đoàn kịch của bà. Chính sân khấu này đã trở thành bệ phóng đưa chàng trai hiền lành, chất phác ấy vụt sáng, trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của điện ảnh Việt những năm 1990.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh đến từ vai Quang "Đông Ki Sốt" trong Vị Đắng Tình Yêu - bộ phim không chỉ làm rung chuyển phòng vé mà còn biến Lê Công thành hiện tượng văn hóa đại chúng thời bấy giờ. Nụ cười hiền, ánh mắt buồn và lối diễn mộc mạc của anh khiến hàng triệu khán giả, đặc biệt là các cô gái trẻ, say mê.

Sau Vị Đắng Tình Yêu, tên tuổi Lê Công Tuấn Anh phủ sóng màn ảnh qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Vĩnh Biệt Cali, Hoa Quỳnh Nở Muộn, Bến Bờ Khát Vọng, Ngọt Ngào Và Man Trá… Ở thời kỳ đỉnh cao, anh liên tiếp được vinh danh là Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng trong ba năm liền (1993 – 1995).

Lê Công Tuấn Anh nhanh chóng khẳng định tài năng qua loạt vai diễn

Diện mạo điển trai và tài năng vốn có khiến Lê Công Tuấn Anh trở thành "người tình trong mơ" của hàng triệu cô gái

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Lê Công Tuấn Anh khiến dư luận chấn động khi quyết định rời bỏ cõi tạm ở tuổi 29. Ngày 17/10/1996, làng giải trí Việt bàng hoàng khi nghe tin Lê Công Tuấn Anh qua đời.

Cái chết của Lê Công Tuấn Anh đến nay vẫn được xem là một trong những bí ẩn lớn nhất của làng giải trí Việt. Truyền thông thời điểm đó ghi nhận anh qua đời tại nhà riêng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do uống thuốc ngủ quá liều. Tuy nhiên, nhiều người thân và đồng nghiệp đều cho rằng phía sau còn ẩn chứa những góc khuất khó lý giải.

Khi tái khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vỉ thuốc đã uống hết cùng vài lá thư người hâm mộ vương vãi. Đáng chú ý, một tấm bìa cứng có dòng chữ viết tay của anh: "Phúc, điện thoại cho M.A số… Cái bao xốp trắng đưa cho M.A giùm anh nhé. Nói với M.A tao yêu M.A nhiều lắm". Cạnh đó là một tấm ảnh của người mẫu M.A ở mặt sau Lê Công Tuấn Anh viết: "Anh yêu em nhất trên đời".

Trong cuốn nhật ký của Lê Công Tuấn Anh (loại sổ tay công tác dày 200 trang bìa cứng) đã ghi vào trang đề ngày 15/10/1996 những dòng gần như trăn trối như sau: "… Nếu không đi đến được hôn nhân anh sẽ chết… Bao nhiêu thư từ của khán giả để hết vào quan tài. Còn 3 triệu đồng và đầu máy video bán đi để lấy tiền làm đám tang. Một số khác như tivi, cassette, dây chuyền thì cho một số người thân. Còn chiếc Phonelink có số trùng với ngày sinh của M.A thì tặng lại M.A làm kỷ niệm…". Cuối trang nhật ký Lê Công Tuấn Anh còn viết thêm: "Rất hạnh phúc và thanh thản ra đi…".

Xoay quanh cái chết của Lê Công Tuấn Anh có rất nhiều điều bí ẩn. Có ý kiến cho rằng anh tự tử vì không chịu nổi cú sốc sau khi chia tay mối tình sâu nặng với người mẫu M.A, cũng có ý kiến cho rằng anh muốn chấm dứt cuộc sống cô đơn...

Sự ra đi của Lê Công Tuấn Anh khiến dư luận chấn động một thời

Hàng năm, cứ tới ngày 17/10, bạn bè đồng nghiệp lại tề tựu bên mộ của nam tài tử đoản mệnh để tưởng niệm anh cũng như ôn lại kỉ niệm một thời đã xa. Trong chương trình Ký Ức Vui Vẻ, NSND Hồng Vân nhớ khoảng thời gian làm việc với người bạn thân thiết.

NSND Hồng Vân chia sẻ trong bộ ba Lê Tuấn Anh - Lê Công Tuấn Anh - Lý Hùng thì "Lê Công" chính là người làm việc với cô nhiều nhất. Sự ra đi của người bạn diễn khi ấy đã khiến Hồng Vân vô cùng bàng hoàng. Trước đó 1 tuần, cô và Lê Công vừa cùng nhau thực hiện video Người tình mùa đông. Cô trách Lê Công: "Không được nhậu nhẹt nữa thì mới có sức làm việc chứ". Đáp lại, Lê Công nói: "Nhà mình để nhiều sách lắm, nếu có chuyện gì thì Vân đừng để cho ai khác bỏ sách của Tuấn đi". Một tuần sau, Lê Công Tuấn Anh mất.

NSND Hồng Vân cho biết đám tang của Lê Công Tuấn Anh có thể xem là lớn nhất Việt Nam thời bấy giờ với hàng chục ngàn khán giả đưa tiễn. Nhiều lần đến chùa Xá Lợi nhưng Hồng Vân vẫn không thể đến thăm và nhìn ngắm linh cữu của người bạn diễn. Đêm ấy, khi đã thiếp vào giấc ngủ, Hồng Vân đã mơ thấy Lê Công mặc áo vàng và cầm tay mình dẫn đi. "Mặt Lê Công khi ấy tái xanh, tôi phải xin vì Xí Ngầu còn nhỏ quá, không đi theo được đâu thì bạn ấy mới bỏ tay ra rồi đi mất". Sáng hôm sau, khi hỏi Phước Sang và Lê Vũ Cầu thì cả hai đều xác nhận Lê Công Tuấn Anh được liệm trong chiếc áo sơ mi vàng như Hồng Vân mơ thấy. Những năm sau, cứ gần đến ngày giỗ là Hồng Vân lại thấy Lê Công Tuấn Anh.

Sau 3 thập kỷ, giữa bao đổi thay của thời gian, cái tên Lê Công Tuấn Anh vẫn ở lại - như một ký ức đẹp không thể phai trong lòng người hâm mộ Việt.