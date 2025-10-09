Người góp công quan trọng nhất cho "Tây du ký 1986"

Theo QQ, bộ phim Tây du ký được lên kế hoạch trong nhiều năm, bắt đầu sản xuất từ năm 1982. Đoàn phim đi qua 26 tỉnh thành để quay Tây du ký, thậm chí sang cả Thái Lan. Chi phí làm phim lúc đó chỉ có 6 triệu NDT, đạo diễn Dương Khiết lúc đầu muốn thực hiện 30 tập phim, nhưng chỉ làm đến tập 15 đã hết vốn. Đoàn phim gặp khó khăn rất lớn khi cố đạo diễn Dương Khiết bị điều tra vì quá trình quay phim kéo dài. Cuối cùng, phải có một đơn vị khác rót vốn mới hoàn thành được 9 tập còn lại.

Không chỉ quá trình ghi hình gặp nhiều trắc trở, những người âm thầm đóng góp phía sau như nhà soạn nhạc Hứa Kính Thanh, người đã viết nên những ca khúc bất hủ trong Tây du ký cũng có nhiều câu chuyện trắc trở.

Bản nhạc phim mở màn nổi tiếng của Tây du ký mang tên Vân cung tấn âm do nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sáng tác.

Chuyện ít biết về những bản nhạc phim bất hủ

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh chính là người đã góp công lớn làm nên thành công của Tây du ký với những bản nhạc phim kinh điển, chỉ cần nổi nhạc hiệu đã khiến khán giả bồi hồi xúc động như Vân Cung Tấn Âm, Xin hỏi đường đi nơi nào, Nữ nhi tình, Thiếu nữ Thiên Trúc, Lấy kinh trở về...

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh tại phim trường Tây du ký, trò chuyện cùng Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không.

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh sinh năm 1942 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Ông tốt nghiệp Học viện nghệ thuật Cáp Nhĩ Tân và được chuyển về Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Nông nghiệp Trung Quốc. Năm 1983, Hứa Kính Thanh biết được tin đoàn phim Tây du ký khởi quay, đồng thời ông được mời sáng tác nhạc phim cho tập đầu khi Tôn Ngộ Không xuất hiện.

Đạo diễn Dương Khiết chia sẻ: "Tây du ký là bộ phim thần thoại có sự góp mặt của cả thần linh trên trời, yêu quái dưới âm phủ, hoàng đế quan lại dưới trần gian, đủ những con người từ mọi tầng lớp xã hội. Âm nhạc cần phải đa dạng, khơi gợi được cảm xúc của mọi người, mọi nhân vật, phù hợp với mọi cảnh quay". Đạo diễn Dương Khiết đã nghe nhiều bản Demo nhạc nhưng vẫn chưa chọn bài nào.

Trong khi đó, Hứa Kính Thanh lúc này mới chỉ là nhạc sĩ vô danh. Khi nhận được nhiệm vụ, ông nằm dài trên chiếc bàn gỗ nhỏ, tượng tượng cảnh bầy khỉ nô đùa trên Hoa Quả Sơn, vừa vẽ vừa ngân nga. Sau khi bản demo hoàn thành, đạo diễn Dương Khiết đã quyết định chọn ngay Vân Cung Tấn Âm làm bản mở đầu phim Tây du ký.

Lúc đầu, bản nhạc Vân Cung Tấn Âm "suýt chết non" bởi một bộ phận lãnh đạo cho rằng ca khúc "quá tây", "âm nhạc ầm ĩ". Chỉ có đạo diễn Dương Khiết vẫn kiên trì với việc kết hợp nhạc điện tử và nhạc cụ dân gian. Thậm chí, bà còn phải viết một bản báo cáo dài để phân tích lý do chọn Vân Cung Tấn Âm làm bản nhạc phim chính. Lịch sử sau này chứng minh quyết định của đạo diễn Dương Khiết là chính xác, Vân Cung Tấn Âm trở thành bản nhạc kinh điển đi sâu vào tiềm thức của hàng triệu khán giả, chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, người nghe đã biết đây là nhạc phim Tây du ký.

Lúc đầu, đạo diễn Dương Khiết đặt tên đoạn nhạc là Hoa Quả Sơn vui vẻ.

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh chia sẻ trong quá trình sáng tác Vân Cung Tấn Âm , ông lấy cảm hứng từ tiếng gõ hộp cơm của những người công nhân khi họ tan làm: "Cảm giác tự do ngẫu hứng đó rất giống với tính cách phóng khoáng của Tôn Ngộ Không", Hứa Kính Thanh nói.

Với ca khúc Xin hỏi đường đi nơi nào?, Hứa Kính Thanh nảy sinh cảm xúc khi đang đi trên đường, lắng nghe tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, nhìn những bông tuyết rơi từ trên cao xuống và tự hỏi "Con người lao động vất vả như vậy để làm gì?". Khi đến nhà ga xe bus, ông đã tưởng tượng được giai điệu của bài hát nhưng không có gì để ghi lại. Trong cơn tuyệt vọng, Hứa Kính Thanh mượn cây bút chì của học sinh đi ngang qua, sau đó đứng bên cột điện thoại để hoàn thành tác phẩm kinh điển này trên vỏ hộp thuốc lá.

Cuộc sống khó khăn

Hứa Kính Thanh đã sáng tác hàng chục bản nhạc và hơn 10 bài hát trong phim Tây du ký 1986, trở thành một phần không thể thiếu làm nên thành công của phim. Tuy nhiên, ông lại không được hưởng lợi từ những thành quả này.

Theo QQ, dù bộ phim Tây du ký gây tiếng vang ngay từ khi mới lên sóng, nhưng với tư cách là nhà soạn nhạc, Hứa Kính Thanh vẫn luôn vật lộn với khó khăn về tài chính do không được trả nhiều tiền phí bản quyền. Thậm chí, nhạc sĩ mong muốn được tổ chức một đêm biểu diễn để trình bày các ca khúc nhạc phim của mình, nhưng điều ước này phải mất 29 năm mới trở thành hiện thực.

Nhạc sĩ Hứa Kính Thanh nhiều năm sống trong điều kiện nghèo khổ vì không được công nhận thành quả.

Khi ca khúc Xin hỏi đường đi nơi nào và ca sĩ Tưởng Đại Vỹ giành được giải Kim Khúc, Hứa Kính Thanh với tư cách là nhạc sĩ sáng tác cũng không được mời xuất hiện, chỉ được gửi giải thưởng về đơn vị công tác.

Vào thời đại internet phát triển, các ca khúc nhạc phim Tây du ký vẫn được khán giả yêu thích, xuất hiện liên tục trên hơn 40 nền tảng hoặc trong video của khán giả. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ tiết lộ mỗi năm ông nhận phí bản quyền chưa tới 10.000 NDT. Thậm chí, khi một trang Website bị phát hiện sử dụng ca khúc Trư Bát Giới cõng vợ, họ chỉ trả cho Hứa Kính Thanh 2,7 tệ tiền phí bản quyền.

Do thiếu danh tiếng và công sức bị vùi lấp, Hứa Kính Thanh luôn trong tình trạng tài chính không tốt. Ông sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ do đơn vị phân phối, không có thang máy và cách âm kém. Đến năm 2016, ông mới thực hiện được Buổi hòa nhạc chủ đề Tây du ký tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, kinh phí tổ chức từ các nguồn quyên góp của công chúng.