William vinh danh nữ diễn viên từng bị lạm dụng

Daily Mail đưa tin Georgia Harrison được Hoàng tử William trao tặng Huân chương MBE (Thành viên của Đế quốc Anh) tại Lâu đài Windsor vào ngày 8/10 (giờ địa phương). Người đẹp 31 tuổi làm nên lịch sử khi trở thành thí sinh đầu tiên của Love Island, show hẹn hò nổi tiếng nhất nước Anh, nhận được vinh dự này.

Hoàng tử William trao Huân chương MBE cho Georgia Harrison. Ảnh: PA.

Harrison có tên trong danh sách vinh danh của Vua Charles nhờ những nỗ lực mạnh mẽ trong việc đấu tranh loại bỏ vấn nạn xâm phạm quyền riêng tư trên không gian mạng, rộng hơn là chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái dưới mọi hình thức.

Trước đó, khi biết tin hoạt động vì cộng đồng của mình được Vua Charles ghi nhận bằng danh hiệu danh giá, Harrison gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ mình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì được ghi nhận.

“Tôi thật sự vinh dự khi có tên trong danh sách nhận Huân chương MBE. Tôi rất biết ơn tất cả những ai gửi lời chúc mừng và cả những người đã chia sẻ, tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình với tôi trong suốt hành trình này. Tôi đọc tất cả, thấu hiểu trải nghiệm của các bạn. Tôi sử dụng chúng như là nguồn động lực cũng như kiến thức cho hoạt động vận động của mình. Trải nghiệm ấy thay đổi tôi theo nhiều cách. Một trong số đó là tôi trở thành tiếng nói cho những người phụ nữ không thể lên tiếng", người đẹp 9X nhấn mạnh.

Theo truyền thông Anh, Georgia Harrison từng có thời gian hẹn hò với nam ngôi sao truyền hình thực tế Stephen Bear. Trong quá trình này, Bear bí mật quay lại cảnh quan hệ giữa hai người bằng camera an ninh tại nhà riêng rồi phát tán lên mạng.

Harrison phát hiện sự việc vào cuối năm 2020 và báo cảnh sát. Tháng 1/2021, Bear bị bắt tại sân bay Heathrow (London, Anh) với cáo buộc "phát tán hình ảnh/video riêng tư mà không có sự đồng ý" và có hành vi quay lén. 4 tháng sau, Bear chính thức bị khởi tố về tội công bố hình ảnh/video tình dục riêng tư với mục đích gây tổn thương và quấy rối không bạo lực.

Đến tháng 12/2022, tòa tuyên Bear có tội. Tháng 3/2023, sao nam này bị kết án 21 tháng tù, đồng thời bị cấm tiếp xúc với Harrison trong 5 năm và buộc đăng ký trong danh sách tội phạm tình dục suốt 10 năm.

Vụ việc đã trở thành một trong những án lệ quan trọng ở Anh, mở đường cho những cải cách pháp lý mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực bảo vệ hình ảnh cá nhân và quyền riêng tư trực tuyến.

Sau khi Bear bị kết án, Harrison từ bỏ quyền ẩn danh để thể hiện sự đồng cảm với các nạn nhân khác. Cô trở thành nhà vận động mạnh mẽ cho nạn nhân bị lạm dụng hình ảnh, đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng và thúc đẩy luật pháp nghiêm khắc hơn. Ngôi sao truyền hình khởi động chiến dịch hợp tác với Cảnh sát Thames Valley (TVP) tạo ra các cuộc trò chuyện về chủ đề sự đồng thuận, nhằm nâng cao nhận thức cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc bảo vệ bản thân.

Khi nói về quyết định từ bỏ quyền ẩn danh, Georgia Harrison cho biết: "Tôi hy vọng một ngày nào đó, các cô gái nhìn vào tôi và nghĩ rằng, ‘Cô ấy đã làm được. Cô ấy mạnh mẽ. Chúng ta cũng có thể làm được'".

Harrison được vinh danh vì tạo tác động tích cực cho cộng đồng. Ảnh: PA.

Harrison cũng là nhân vật trung tâm trong hai bộ phim tài liệu của ITV, gồm Revenge Porn và Porn, Power, Profit. Những bộ phim này tái hiện trải nghiệm cá nhân của Harrison và cách những "kẻ săn mồi" kiếm tiền từ hành vi sai trái.

Georgia Harrison sinh năm 1994 ở London, Anh. Cô lần đầu được biết đến qua chương trình thực tế The Only Way Is Essex (TOWIE) năm 2014, nhưng phải đến khi tham gia Love Island vào năm 2017 độ nổi tiếng mới tăng mạnh.

Harrison cũng tham gia một số show thực tế khác là The Challenge và Celebrity SAS: Who Dares Wins. Năm 2024, cô trở lại với Love Island: All Stars và lọt vào vòng chung kết.

Vào tháng 4, Harrison thông báo đang mang thai con đầu lòng với bạn trai Jack Stacey sau 10 tháng nói lời yêu.