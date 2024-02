Thảm đỏ BAFTA: "Bạch Tuyết" Lily Collins đụng độ "Barbie" Margot Robbie, David Beckham - Hoàng tử William phong độ dẫn đầu dàn sao nam

Vào rạng sáng ngày 19/2 (giờ Việt Nam), thảm đỏ lễ trao giải BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) 2024 đã trở thành sự kiện bùng nổ trên mạng xã hội nhờ sự xuất hiện của dàn sao quyền lực thế giới. Màn đại náo thảm đỏ của Lily Collins, Margot Robbie, Emma Stone, Ryan Gosling, David Beckham, Hoàng tử William, "Iron Man" Robert Downey Jr., Bradley Cooper, Emily Blunt, Dua Lipa... đã khiến khán giả khắp nơi phát sốt.

Tại Oscar nước Anh, màn đọ sắc của "Bạch Tuyết" Lily Collins và "Barbie" Margot Robbie đã trở thành tâm điểm. Nếu như Lily Collins nổi bật với vẻ đẹp cổ điển, thì mỹ nhân nước Úc Margot Robbie lại hiện đại và đầy gợi cảm. Về phía các sao nam, mọi sự chú ý đổ dồn vào David Beckham. Ở tuổi 49, cựu danh thủ đình đám nước Anh vẫn cực kỳ bảnh bao và phong độ, dẫn đầu dàn tài tử đình đám dự lễ trao giải danh giá. Sự xuất hiện của Hoàng tử William cũng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi vị Hoàng tử quyền lực dự sự kiện 1 mình, do công nương Kate đang dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật.

Lily Collins nhận được nhiều sự chú ý trên thảm đỏ BAFTA năm nay

Nàng "Bạch Tuyết" đẹp cổ điển và đầy quyến rũ

Nhan sắc khả ái, góc nghiêng sắc lẹm của mỹ nhân sinh năm 1989 nổi bật trong mọi góc chụp

Margot Robbie là mỹ nhân đẹp không kém cạnh Lily Collins tại BAFTA 2024

Margot Robbie trung thành với tông hồng ngọt ngào, gắn liền với vai diễn búp bê Barbie của cô trong năm qua. Nữ diễn viên diện chiếc váy quây tôn lên vóc dáng đồng hồ cát đầy gợi cảm

Nếu như Lily Collins đẹp cổ điển thì Margot Robbie lại hiện đại và quyến rũ

Ngay từ khi mới bước vào thảm đỏ, mỹ nhân La La Land đã khiến netizen phải xuýt xoa với diện mạo khả ái

Cô khoác lên mình chiếc váy cam nổi bật, tôn lên sắc vóc yêu kiều bao người ghen tị

Những dấu vết tuổi tác trên gương mặt không thể ngăn Emma Stone tỏa sáng

Cựu danh thủ David Beckham chính là sao nam được chú ý nhất tại "Oscar nước Anh"

David Beckham thân thiện chụp ảnh với hàng dài người hâm mộ trên thảm đỏ BAFTA năm nay

Ở tuổi 49, cựu danh thủ đình đám vẫn cực kỳ bảnh bao, phong độ và cuốn hút

David Beckham còn vui vẻ tay bắt mặt mừng với Hoàng tử William

Hoàng tử William gây ấn tượng trên thảm đỏ bằng vóc dáng cao lớn và diện mạo đầy phong độ

Nhà vua tương lai của nước Anh dự sự kiện 1 mình, do Công nương Kate đang dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật

Tài tử Ryan Gosling điển trai và đầy phong cách trong bộ suit trắng nổi bật

"Ken" Ryan Gosling đã có dịp tái ngộ với "Barbie" Margot Robbie tại lễ trao giải. Khoảnh khắc này đã nhanh chóng gây bão trên các trang mạng xã hội

"Iron Man" Robert Downey Jr. diện suit xám lịch lãm nhưng tạo dáng đầy vui nhộn trên thảm đỏ BAFTA

Sánh đôi cùng anh là bà xã Susan Downey

Bradley Cooper khoe thân hình cao lớn ấn tượng trong bộ suit đen nam tính

Sánh đôi với Bradley Cooper là bạn diễn của anh trong phim Maestro - nữ minh tinh Carey Mulligan

"Bà hoàng váy cưới" Vera Wang bị "bóc trần" visual thật tuổi 75 dưới ống kính phóng viên

Nữ ca sĩ Dua Lipa sang chảnh và quyến rũ trong chiếc váy đỏ lộng lẫy

Minh tinh Emily Blunt đẹp cổ điển nhưng không kém phần gợi cảm với đầm xuyên thấu ánh bạc

Siêu mẫu đình đám Naomi Campbell bất ngờ diện đầm đen kín đáo thay vì lên đồ lồng lộn "chặt chém" thảm đỏ

"Mẹ kế Lọ Lem" Cate Blanchett đẹp quý phái và thanh lịch ở tuổi 55

Minh tinh Gone Girl Rosamund Pike theo đuổi phong cách nữ tính và cổ điển

Diễn viên đang lên Florence Pugh gợi cảm nhưng không kém phần mạnh mẽ trong bộ váy độc đáo

Cillian Murphy vừa giành được giải Quả Cầu Vàng với siêu phẩm Oppenheimer. Tài tử 48 tuổi sống kín tiếng và ít tham gia các sự kiện lớn

Ngôi sao Bohemian Rhapsody Rami Malek xuất hiện đầy phong cách và bảnh bao với trên thảm đỏ BAFTA 2024

Tài tử Madame Web Adam Scott nổi bần bật với cả cây đồ đỏ

Celine Song - đạo diễn của siêu phẩm Past Lives

Nguồn: Variety, Getty Images