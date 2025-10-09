"Chiến trận" Song Hye Kyo - Song Joong Ki: Ai nói nhiều thì thua!

Trong làng giải trí Hàn Quốc, nơi mà danh tiếng và scandal thường song hành, câu chuyện ly hôn giữa Song Hye Kyo và Song Joong Ki năm 2019 không chỉ là một cuộc chia tay cá nhân mà còn là một "cuộc chiến" truyền thông đầy kịch tính. Cặp đôi từng được mệnh danh là "Song-Song couple" - biểu tượng của tình yêu lãng mạn từ bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời đã tan vỡ chỉ sau 1 năm 8 tháng hôn nhân.

Những "đòn hiểm" từ phía Song Joong Ki, từ việc đệ đơn ly hôn bất ngờ đến các tin đồn ngoại tình và sự can thiệp từ gia đình, bạn bè, đã đẩy Song Hye Kyo vào thế bị động, khiến danh tiếng cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, với sự kiên cường và tài năng, Song Hye Kyo đã dần vực dậy, biến nghịch cảnh thành cơ hội tỏa sáng.

Hôn nhân tan vỡ và “đòn hiểm” đầu tiên

Tháng 6/2019, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn ly hôn và công bố tin tức này với báo chí. Thông tin được tiết lộ trước cả khi nữ diễn viên kịp trở về Hàn Quốc, khiến cô hoàn toàn bị động trong câu chuyện của chính mình.

Đó được xem là “đòn hiểm” đầu tiên - bởi trong văn hóa Hàn Quốc, người chủ động nộp đơn ly hôn thường được nhìn nhận là bên “chịu tổn thương”, còn người còn lại dễ bị xem là “có lỗi”. Sự xuất hiện sớm của Song Joong Ki trên mặt báo đã khiến Song Hye Kyo nhanh chóng bị đẩy vào thế bị nghi ngờ. Khi ấy, phía Song Joong Ki liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng “không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác”, trong khi bạn bè và người thân anh lại úp mở rằng nam diễn viên “đã chịu đựng nhiều”.

Song Joong Ki công bố ly hôn khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài

Chỉ vài ngày sau, mạng xã hội bùng nổ với tin đồn Song Hye Kyo ngoại tình cùng bạn diễn Park Bo Gum - tin đồn vô căn cứ nhưng lan nhanh đến mức buộc cả công ty quản lý của Park Bo Gum phải ra thông cáo phủ nhận. Từ một “nữ thần thanh lịch” được yêu mến, Song Hye Kyo bỗng bị đặt giữa tâm bão thị phi, còn Song Joong Ki trở thành “người đáng thương” trong mắt công chúng.

Tin đồn ngoại tình với Park Bo Gum như 1 đòn đánh mạnh vào danh tiếng của Song Hye Kyo

Im lặng giữa cơn bão

Trong khi Song Joong Ki xuất hiện đều đặn trước truyền thông, liên tục chia sẻ về “vết thương lòng”, Song Hye Kyo chỉ lên tiếng duy nhất một lần. Cô gửi thông cáo ngắn gọn thông qua công ty quản lý, cho biết nguyên nhân ly hôn là “khác biệt về tính cách” và mong công chúng “không đổ lỗi cho bất kỳ ai”.

Rồi cô biến mất khỏi các sự kiện, không phản bác, không thanh minh. Nhiều người khi đó cho rằng Song Hye Kyo yếu đuối, thậm chí “cam chịu thất thế”. Kẻ ghét bỏ thậm chí còn đàm tiếu Song Hye Kyo thực sự là người sai nên mới im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại là cách cô bảo vệ mình.

Trong khi Song Joong Ki nhanh chóng trở lại với các dự án truyền hình thành công như Vincenzo, trở thành “nam thần vượt qua đổ vỡ”, thì Song Hye Kyo lặng lẽ nhận những dự án mới nhưng không mấy nổi bật. Now, We Are Breaking Up thất bại, khiến dư luận cho rằng cô đã “hết thời”. Từ hình ảnh ngọc nữ, Song Hye Kyo trở thành biểu tượng của một người phụ nữ lặng lẽ chịu đựng giữa áp lực dư luận. Và ai cũng tưởng câu chuyện ấy sẽ dừng lại ở đó – cho đến khi Song Joong Ki tung “đòn thứ hai”.

Trong những năm đầu ly hôn, Song Joong Ki hoàn toàn thắng thế

Khi spotlight lại bị giật mất vào tay người cũ

Cuối năm 2022, Song Hye Kyo chuẩn bị họp báo ra mắt bộ phim The Glory, dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài im ắng. Giới truyền thông dự đoán đây sẽ là cú bứt phá giúp nữ diễn viên lấy lại vị thế sau ba năm ảm đạm. Thế nhưng, đúng ngay thời điểm đó, Song Joong Ki bất ngờ công khai hẹn hò và sau đó tuyên bố kết hôn với Katy Louise Saunders - một cựu diễn viên người Anh. Tin tức này chiếm trọn các trang giải trí, biến mọi bài viết về “Song Hye Kyo tái xuất” thành tin phụ.

Một lần nữa, spotlight lại rơi vào tay chồng cũ. Công chúng Hàn Quốc khi ấy không khỏi thắc mắc: tại sao thông tin riêng tư của Song Joong Ki lại “vô tình” được công bố đúng thời điểm Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất? Dù vậy, khác với lần đầu, lần này Song Hye Kyo không bị cuốn vào cuộc chiến truyền thông. Cô im lặng, chỉ tập trung vào bộ phim - và chính The Glory đã thay cô lên tiếng.

Song Joong Ki dùng chuyện tái hôn lấn át phim mới của Song Hye Kyo

The Glory - cú phản công không cần lời Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Netflix châu Á, đưa Song Hye Kyo trở lại đỉnh cao bằng hình ảnh hoàn toàn mới: người phụ nữ từng chịu tổn thương nhưng kiên cường phản kháng. Vai diễn Moon Dong Eun - một giáo viên sống trong nỗi ám ảnh trả thù, được xem như “bản ngã thứ hai” của nữ diễn viên ngoài đời. Cô lột xác hoàn toàn khỏi hình tượng ngọc nữ, thay bằng ánh mắt lạnh lùng, nỗi đau nén chặt và sự trầm tĩnh đến gai người. Thành công của The Glory không chỉ là chiến thắng nghề nghiệp, mà còn là cú đáp trả tinh tế nhất cho mọi nghi ngờ, lời đồn, và những “đòn hiểm” trong quá khứ. Song Hye Kyo không cần phản công bằng lời nói - cô phản công bằng kết quả và đẳng cấp diễn xuất. Sau vai diễn này, cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards 2023, được các thương hiệu xa xỉ săn đón, và lấy lại toàn bộ sự tôn trọng của công chúng. Một lần nữa, Song Hye Kyo chứng minh: im lặng không phải là yếu đuối, mà là một dạng bản lĩnh. The Glory đem lại thành công vang dội cho Song Hye Kyo Thế trận đảo chiều: Người nói ít thắng người nói nhiều Trong khi Song Hye Kyo chọn tập trung cho công việc, hạn chế xuất hiện trước báo chí, thì Song Joong Ki lại liên tục chia sẻ về đời tư. Anh kể về vợ mới, con đầu lòng, về “sự thay đổi trong cuộc sống sau ly hôn” trong nhiều cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, những dự án gần đây của anh như Bogota hay My Name is Loh Kiwan không tạo được tiếng vang. Công chúng dần cảm thấy “mệt mỏi” với việc anh nói quá nhiều về chuyện cá nhân. Còn Song Hye Kyo, với sự kiệm lời và thái độ chuyên nghiệp, lại càng được yêu mến. Mỗi lần cô xuất hiện – dù là trong một buổi chụp hình thời trang hay lễ trao giải - đều trở thành đề tài khen ngợi: điềm tĩnh, tinh tế, không cần phô trương. Cô không cần thanh minh, bởi thời gian đã làm điều đó giúp cô. Song Joong Ki khiến công chúng mệt mỏi vì nói quá nhiều về đời tư, chiêu trò, khóc lóc Chiến thắng của người điềm tĩnh