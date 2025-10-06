Theo Sohu, trong tập 16 của Tây du ký 1986 có tên Thỉnh kinh Nữ Nhi quốc, nhân vật Bọ Cạp Tinh xuất thân ở động Tỳ Bà, núi Độc Địch có sức mạnh lớn, đã bắt cóc Đường Tăng và ép kết duyên để lật đổ nữ vương.

Bọ Cạp Tinh có sức mạnh ghê gớm, giỏi ẩn nấp, muốn tiếp cận Nữ vương Nữ nhi quốc để soán ngôi.

Theo nguyên tác, Bọ Cạp Tinh vốn là con vật tu tại chùa Lôi Âm, hằng ngày nghe Như Lai thuyết pháp. Trong một lần, Như Lai dùng tay đẩy con bọ cạp ra và đã bị gai của nó đâm trúng. Như Lai là vị Phật Tổ có pháp thuật cao cường, là vị thần tối cao, dễ dàng chế ngự Tôn Ngộ Không, nhưng Bọ Cạp Tinh có thể khiến ngài bị thương chứng minh sức mạnh của nó rất đáng gờm.

Sau khi trốn xuống trần, Bọ Cạp Tinh xây dựng cung điện dưới lòng đất, không khác gì Nữ vương Nữ nhi quốc. Như Lai phái Kim Cang đi bắt cũng phải trở về tay không vì không thể tìm được tung tích của Bọ Cạp Tinh, chứng minh khả năng ẩn nấp của con yêu quái này.

Bọ Cạp Tinh bắt Đường Tăng nhưng không ăn thịt mà muốn hắn phải phục tùng mình.

Bên cạnh đó, trong phiên bản phim 1986, Bọ Cạp Tinh chiến thắng cả Tôn Ngộ Không lẫn Trư Bát Giới, chỉ chịu thua trước Mão Nhật Tinh Quân vốn là thiên địch tự nhiên của loài bọ cạp hay rết. Vì vậy, Bọ Cạp Tinh được đánh giá là một trong những yêu quái mạnh nhất trong Tây du ký.

Nhân vật Bọ Cạp Tinh do nữ diễn viên Lý Vân Quyên thể hiện, có cha là nghệ sĩ Opera nổi tiếng của Trung Quốc. Theo Sohu, Lý Vân Quyên sinh ra trong gia đình nghệ thuật, theo học opera 7 năm, học Kinh kịch 6 năm.

Ngoại hình của Lý Vân Quyên được nhận xét hợp với vai diễn Bọ Cạp Tinh vừa bí ẩn lại mạnh mẽ hoang dã, quyến rũ táo bạo. Bên cạnh đó, khả năng võ thuật của Lý Vân Quyên rất tốt, tạo nên cảnh đánh tay đôi với Tôn Ngộ Không hấp dẫn.

Vai diễn Bọ Cạp Tinh do Lý Vân Quyên thể hiện mạnh mẽ, quyến rũ.

Sau Tây du ký, Lý Vân Quyên phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí. Cô xây dựng hình ảnh nữ chiến binh gan góc, khác hoàn toàn với vẻ yểu điệu dịu dàng của các minh tinh thời đó. Một vai diễn nổi tiếng khác của Lý Vân Quyên là Chúc Dung phu nhân tài giỏi trong Tam quốc diễn nghĩa 1994.

Sohu cho biết thêm Lý Vân Quyên là nữ diễn viên mạnh mẽ, nỗ lực. Để phục vụ vai diễn, cô không ngại học cưỡi ngựa, lái xe máy, học lái máy bay, trèo đèo lội suối. Tuy nhiên, do yếu tố thời đại, hình tượng nữ diễn viên mạnh mẽ của Lý Vân Quyên không được khán giả yêu thích, cơ hội diễn xuất không nhiều. Do đó, đến năm 2004, sau bộ phim Đồng tâm hiệp lực, nữ diễn viên dần rút khỏi giới giải trí.