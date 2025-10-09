Sao TVB Lê Diệu Tường chật vật mưu sinh

Trong ký ức của khán giả yêu thích phim truyền hình Hong Kong (Trung Quốc), Lê Diệu Tường đại diện cho thế hệ diễn viên thực lực, lao động nghiêm túc với nghề. Ông từng 3 lần đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của đài TVB. Đây cũng là một trong những "Ảnh đế” (cách gọi Nam diễn viên xuất sắc) của thời hoàng kim phim truyền hình xứ Cảng Thơm.

Lê Diệu Tường biểu diễn ở công viên giải trí. (Ảnh: Weibo)

Cảnh phim được chọn để tái hiện trong sự kiện. (Ảnh: Weibo)

Thế nhưng, sau hơn 3 thập niên đứng trước ống kính, Lê Diệu Tường nay lại gây xôn xao mạng xã hội khi xuất hiện trong vai một nhân vật biểu diễn tại công viên giải trí ở Quảng Châu. Đoạn video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy ông hóa trang thành nhân vật Lưu Hưng trong phim Xứng danh tài nữ để tái hiện cảnh phim kinh điển giữa cái nắng gay gắt. Dù vóc dáng có phần đẫy đà, thần thái và diễn xuất của ông vẫn sắc sảo, ánh mắt và giọng nói vẫn giữ nguyên sức hút từng làm nên danh tiếng “Ông hoàng truyền hình”.

Trước sự việc, không ít khán giả tỏ ra ngỡ ngàng. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao một diễn viên từng 3 lần đoạt giải TVB lại đi biểu diễn ở công viên giải trí? Trong khi nhiều bình luận khác bày tỏ sự cảm phục. Dù chỉ là sân khấu nhỏ, ông vẫn diễn hết mình, thể hiện bản lĩnh thật sự của nghệ sĩ.

Thực tế, sự xuất hiện của Lê Diệu Tường không phải vì mưu sinh đơn thuần. Theo truyền thông Trung Quốc, ông được mời tham dự sự kiện khai trương Lễ hội vui vẻ. Sự xuất hiện của Lê Diệu Tường nhằm tái hiện vai diễn từng làm nên tên tuổi của ông và được khán giả yêu thích.

Lê Diệu Tường từng đoạt những giải thưởng danh giá ở thời hoàng kim. (Ảnh: Weibo)

Những năm gần đây, Lê Diệu Tường đã chuyển đến sinh sống ở Trung Sơn (Quảng Đông). Ông không còn đóng phim liên tục như trước, mà chọn cách sống chậm hơn: mỗi năm chỉ tham gia một dự án, dành thời gian giao lưu với người hâm mộ, biểu diễn tại các sự kiện bình dân, thậm chí phát trực tiếp bán sản phẩm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Ở khu vực phía Nam của Trung Quốc, Lê Diệu Tường vẫn là một trong những gương mặt nghệ sĩ được yêu thích. Trong nhiều đoạn video lan truyền trên mạng, khán giả bắt gặp ông hòa mình cùng đám đông, cười nói vui vẻ, thậm chí ngồi đàn guitar hát trên phố - hình ảnh giản dị đến mức khó tin với một ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.

Một “Ảnh đế” TVB dù tài năng đến đâu, cũng khó giữ chỗ đứng giữa hàng trăm ngôi sao trẻ đang lên. Nhiều người chọn rút lui hoặc làm công việc tự do. Lê Diệu Tường chọn cách khác – vẫn làm nghề, nhưng trong một vai trò nhỏ hơn, tự nhiên hơn, không hào nhoáng.

Điều khiến khán giả nể phục ở Lê Diệu Tường không chỉ là kỹ năng diễn xuất mà là thái độ sống. Ông không than vãn về sự thay đổi của thời cuộc, không mưu cầu hào quang quá khứ, chỉ chọn tiếp tục sống với nghề bằng niềm đam mê thuần khiết.

Dù biểu diễn tại công viên hay ngồi bên hè phố, ông vẫn giữ phong thái của người nghệ sĩ chân chính - tôn trọng khán giả và tôn trọng sân khấu. Một cư dân mạng bình luận: “Chỉ cần nhìn ông ấy diễn thôi, tôi đã thấy nể. Có thể ông không còn ở đỉnh cao, nhưng tinh thần ấy vẫn khiến người ta phải học hỏi.”

Trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, khi được hỏi điều gì khiến ông gắn bó với nghề diễn dù cuộc sống không dễ dàng, Lê Diệu Tường chỉ cười: “Tôi yêu cảm giác được hóa thân, dù là vai lớn hay nhỏ. Chỉ cần có khán giả lắng nghe, là tôi thấy đủ rồi.”

Câu chuyện của Lê Diệu Tường cũng là lát cắt thu nhỏ của một thực tế lớn hơn: sự thoái trào của ngành truyền hình Hồng Kông (Trung Quốc). Khi dòng phim TVB từng làm mưa làm gió khắp châu Á bước vào giai đoạn thoái trào, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu như Xa Thi Mạn, Hồ Hạnh Nhi, Trần Tiểu Xuân, Trịnh Gia Dĩnh, Thái Thiếu Phân... buộc phải sang đại lục để tìm cơ hội mới. Nhưng thị trường đại lục khắc nghiệt hơn, cạnh tranh cao hơn, và khán giả cũng thay đổi nhanh hơn.