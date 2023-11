"Hoa hậu TVB" bí mật du lịch Việt Nam, khoe mặt mộc ấn tượng ở tuổi U50

Ngày 29/12, netizen Việt phát sốt khi Trần Pháp Lai - hoa đán nổi tiếng xứ Hương Cảng - chia sẻ hình ảnh du lịch Việt Nam. Nữ diễn viên chọn Hà Nội và Sapa (Lào Cai) làm điểm đến. Trên Instagram, Trần Pháp Lai khoe ảnh đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngồi cà phê đường tàu. Trong chuyến đi Sapa, người đẹp hào hứng check-in đỉnh Fansipan. Ngoài phong cảnh, Trần Pháp Lai cũng tỏ ra thích thú với đồ ăn, trái cây Việt Nam.

Trần Pháp Lai đến Việt Nam âm thầm, chỉ chia sẻ thông tin với khán giả khi kết thúc kỳ nghỉ. Trên đường trở về Hong Kong, nữ diễn viên bày tỏ sự yêu thích và tiếc nuối vì chuyến du lịch quá ngắn ngày, không đủ để thăm thú cảnh đẹp trên khắp Việt Nam: "Thế là kết thúc chuyến đi chơi của gia đình chúng tôi rồi". Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng ấn tượng với gương mặt mộc hồng hào, sáng mịn của Trần Pháp Lai.

Trần Pháp Lai vừa có kỳ nghỉ ngắn ngày ở Việt Nam

Cô chia sẻ hình ảnh check-in Văn Miếu - Quốc Tử Giám...

... cà phê đường tàu ở Hà Nội

Khung cảnh yên bình ở Sapa do Trần Pháp Lai ghi lại

Đã đến Lào Cai, nữ diễn viên cũng không bỏ qua việc tham quan đỉnh Fansipan

Trần Pháp Lai thích thú với thức ăn...

... và trái cây Việt Nam

Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của nghệ sĩ Hong Kong (Trung Quốc). Trước Trần Pháp Lai, Hồ Hạnh Nhi từng nhiều lần đến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, diva Thái Y Lâm đưa gia đình sang du lịch ở Đà Nẵng, Hội An.

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc hồi tháng 5

Đến tháng 6, Thái Y Lâm khoe ảnh đến Hội An...

... và diện áo dài truyền thống

Trần Pháp Lai sinh năm 1982. Cô gia nhập showbiz từ năm 2005 sau khi đoạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu gốc Hoa quốc tế. Nữ diễn viên là một trong "Ngũ đại hoa đán" của giới giải trí xứ Hương Cảng, bên cạnh Dương Di, Chung Gia Hân, Từ Tử San và Hồ Hạnh Nhi.

Cô từng tham gia các bộ phim nổi tiếng của TVB như Bằng Chứng Thép, Bao La Vùng Trời, Đông Cung Tây Lược, Nghĩa Hải Hào Tình, Sức Mạnh Tình Thân, Sóng Gió Gia Tộc... Năm 2020, Trần Pháp Lai được Marvel mời diễn xuất trong tác phẩm Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings (tạm dịch: Shang-Chi Và Huyền Thoại Mười Chiếc Nhẫn).

Về chuyện tình cảm, Trần Pháp Lai từng đổ vỡ hôn nhân với đại gia Tiết Thế Hằng. Năm 2019, cô thông báo tái hôn, tổ chức lễ cưới kín đáo tại Pháp với Emmanuel Straschnov - CEO một công ty công nghệ.

Trần Pháp Lai là minh tinh hàng đầu ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Nguồn: Sina, HK01