Park Sung Hoon nhận nhiều tin nhắn chửi rủa khi tham gia Queen of Tears

Trong tập mới nhất của You Quiz on the Block của đài tvN phát sóng ngày 01/5 (giờ địa phương), nam diễn viên Park Sung Hoon đã đến với tư cách khách mời. Mở đầu cuộc trò chuyện, người dẫn chương trình Yoo Jae Suk đã giới thiệu Park Sung Hoon là "diễn viên nóng bỏng nhất thời đại này", đồng thời nói đùa thêm rằng "Anh ấy có vẻ quá xấu tính". Jo Se Ho sau đó đã nói đùa với với Park Sung Hoon rằng: "Tôi không nghĩ anh sẽ dễ dàng đóng vai phản diện trừ khi đó là tính cách tự nhiên của anh".

Khi được hỏi về tính cách thực sự của mình ở ngoài đời, Park Sung Hoon khiến mọi người ngạc nhiên khi nói: “Tôi là một con mèo nhút nhát. Trước khi giải ngũ, tôi bật đèn khi ngủ vì sợ ma”.

Park Sung Hoon nói anh đã "nhận rất nhiều gạch đá" khi tham gia Queen of Tears. (Ảnh: tvN)

Khi người dẫn chương trình Jo Se Ho hỏi anh rằng: "Chắc hẳn có rất nhiều quảng cáo đang đến với anh phải không?". Đáp lại câu hỏi này, Park Sung Hoon thú nhận: "Không hề. Tôi đang bị chửi bới quá nhiều vì vai diễn của mình đấy".

Sau khi phát sóng tập cuối cùng, bộ phim Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt) đã phá kỷ lục của Hạ cánh nơi anh để trở thành bộ phim có rating cao nhất lịch sử của đài truyền hình tvN Hàn Quốc. Theo báo cáo dựa trên nền tảng trả phí tích hợp cáp, IPTV và vệ tinh/ do Nielsen Korea cung cấp, về tỷ suất người xem 2049 (người xem ở độ tuổi 20 - 49), Queen of Tears ghi nhận mức trung bình là 11,8% và cao nhất là 12,8% ở khu vực thủ đô Seoul, cũng như mức trung bình là 12,1% và cao nhất là 13,3% trên toàn quốc.

Với con số mới nhận được, Queen of Tears đã phá vỡ tỷ suất người xem cao nhất trong 8 tuần liên tiếp. Phim đã chiếm được vị trí dẫn đầu trong cùng một khung giờ trên tất cả các kênh, bao gồm cả các kênh mặt đất.

Nói về thành tích đáng nể của bộ phim, Park Sung Hoon cho biết: "Bộ phim đã nhận được nhiều sự yêu mến nhưng tôi lại thực sự bị ghét. Tôi nhận được rất nhiều lời chửi bới trong các bình luận hoặc tin nhắn trực tiếp trên SNS của mình".

Park Sung Hoon tại chương trình You Quiz on the Block của đài tvN phát sóng ngày 1/5. (Ảnh chụp màn hình/Kbizoom)

"Tôi sẽ đến và giết anh", "Đấu nhau với tôi đi"... - Park Sung Hoon nói tiếp và lấy ví dụ vài nội dung trong các tin nhắn anh nhận được trong thời gian Queen of Tears phát sóng - "Điều đó không làm tôi cảm thấy tồi tệ vì họ chỉ thực sự đã đắm chìm trong việc xem phim thôi".

"Điều đó có nghĩa là họ quan tâm tới bộ phim và tôi rất biết ơn" - Park Sung Hoon nói thêm.

Park Sung Hoon than thở trong cuộc trò chuyện trên You Quiz on the Block của đài tvN rằng anh không chỉ đơn giản là nhận được những tin nhắn chửi rủa của người xem Queen of Tears: "Bộ phim nhận được rất nhiều tình cảm nhưng tôi thực sự lại bị ghét rất nhiều. Tôi nghe thấy những câu như 'Biến đi ngay' và 'Hãy giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi'". Park Sung Hoon thậm chí còn cho biết anh đã bị một bà dì đánh vào lưng ở một nhà hàng gần đây.

"Mới đây tôi bị một cô làm việc tại nhà hàng đánh vào lưng đấy" - Park Sung Hoon nhớ lại sự việc - "Cô ấy đã mắng tôi: 'Có chuyện gì với anh vậy? Hãy để họ yên. Tại sao anh lại làm vậy?'...".

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, với những khán giả vẫn còn luyến tiếc và băn khoăn với cái kết của Queen of Tears thì bộ phim sẽ xoa dịu sự tiếc nuối này bằng việc phát sóng tập đặc biệt trong hai ngày 4-5/5. Hai tập này đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả nói chung cũng như những người hâm mộ bộ phim này nói riêng.

Trước đó, sau khi tập cuối được phát sóng, cái kết của Queen of Tears đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong người xem. Một số bày tỏ sự hài lòng trước chiều sâu cảm xúc của cái kết trong khi những người khác cảm thấy thất vọng vì tin rằng các nhân vật sẽ gặp kết cục bi thảm. Nhiều khán giả mong muốn có một giải pháp vui vẻ hơn, một số khác đánh giá cao tính hiện thực và chiều sâu của cái kết. Trong khi đó, một số khán giả lại chỉ trích diễn biến bất ngờ, số khác lại thấy cái kết thấm thía và ý nghĩa...