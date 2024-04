Nam thần phản diện Queen Of Tears chính thức tiết lộ gia thế, có phải cậu ấm gia tộc giàu có như lời đồn?

Sau thành công của The Glory và Queen Of Tears, tên tuổi Park Sung Hoon bật sáng nhờ vào vai phản diện cực kỳ đạt. Profile, đời tư của nam diễn viên nhanh chóng được công chúng quan tâm và tìm hiểu.

Trước đây, có tin đồn cho biết Park Sung Hoon xuất thân từ 1 gia tộc giàu có. Phần lớn các thành viên trong gia tộc đều tốt nghiệp từ trường luật và trường y danh giá. Bản thân Park Sung Hoon cũng tốt nghiệp từ trường quốc tế nổi tiếng. Trong gia tộc, chỉ có mình anh gia nhập làng giải trí nên các thành viên thường gọi nam diễn viên là "dị nhân". Nhưng đây không phải là 1 cách gọi mang tính tiêu cực. Các thành viên còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi trong gia tộc bỗng xuất hiện 1 người có năng khiếu nghệ thuật. Bố Park Sung Hoon ủng hộ hết mình việc anh theo đuổi diễn xuất.

Có tin đồn Park Sung Hoon là thiếu gia tài phiệt

Tuy nhiên đến nay, Park Sung Hoon đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Trên chương trình You Quiz On The Block số mới nhất, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi trở nên khánh kiệt lúc học trung học. Tôi muốn ăn hamburger nhưng không có tiền mua. Nên tôi chỉ ngồi ở cầu thang chờ các bạn ăn xong". Park Sung Hoon ngậm ngùi: "Tôi thậm chí đã sống ở nhà bán hầm như trong phim Ký Sinh Trùng suốt 7 năm. Khi tôi gọi điện thông báo rằng mình sẽ đi du lịch sau khi xuất ngũ, mẹ thậm chí còn ngăn lại".

Park Sung Hoon phủ nhận tin đồn gia thế khủng. Nam diễn viên ngậm ngùi kể chuyện ngồi chờ bạn ăn hamburger vì mình không có tiền mua

Phản diện Queen Of Tears từng ở trong nhà bán hầm suốt 7 năm

Park Sung Hoon chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2008 và dần ghi được dấu ấn, giúp đời sống khấm khá hơn. Anh có gương mặt sắc lạnh rất hợp vào vai phản diện. Tuy nhiên việc đóng vai phản diện nổi tiếng cũng gây ra cho anh 1 số rắc rối "dở khóc dở cười".

Trong chương trình, Park Sung Hoon chia sẻ tình huống anh gặp phải trong quán ăn. Dì bán hàng vì xem Queen Of Tears quá nhập tâm nên đã vỗ vào lưng của Park Sung Hoon và nói: "Cậu để 2 người họ (nhân vật chính) yên đi chứ". Trong bữa tiệc đóng máy Queen Of Tears, nam diễn viên cũng nói: "Xin hãy ghét Yoon Eun Sung (tên nhân vật) chứ đừng ghét tôi". Diễn viên 39 tuổi bày tỏ nguyện vọng được đóng vai chính diện vì anh muốn được khán giả yêu thương.

Park Sung Hoon gặp những rắc rối "dở khóc dở cười" vì vào vai phản diện quá đạt

Park Sung Hoon chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2008. Ngoài đóng phim, anh còn tỏa sáng trên sân khấu kịch. Trước The Glory, nam diễn viên từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm truyền hình My Only One.

Về đời tư, Park Sung Hoon trải qua mối tình kéo dài gần 6 năm với nữ diễn viên Cheer Up Ryu Hyun Kyung. Họ lần đầu gặp gỡ qua vở kịch sân khấu Almost Maine vào năm 2016. 1 năm sau đó, cặp đôi công khai mối quan hệ, nhưng đáng tiếc, mối tình tan vỡ vào năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Ngoài ra, anh còn dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn Song Hye Kyo trong The Glory. Ngày 13/11 năm ngoái, Park Sung Hoon đăng lên bức ảnh ôm ấp thân mật với đàn chị họ Song. Đáng chú ý, tài tử sinh năm 1985 chú thích hình trái tim trong tấm ảnh, còn Song Hye Kyo lại chu miệng và dựa sát đầu vào vai bạn diễn điển trai. Từ đây, 1 bộ phận netizen đặt ra nghi vấn 2 nghệ sĩ hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, phần đông khán giả lại cho rằng Song Hye Kyo - Park Sung Hoon chỉ là cặp chị em thân thiết trong làng giải trí.

Hình ảnh làm dấy lên tin đồn Song Hye Kyo hẹn hò Park Sung Hoon

Nguồn: MyDaily