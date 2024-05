Hương Giang công khai cái giá để đi thảm đỏ Cannes, còn tuyên bố "vé Cannes quá đơn giản!"

Ngày 15/5, Hương Giang đã có mặt tại Pháp để chuẩn bị cho sự xuất hiện tại LHP Cannes 2024. Tuy nhiên đến phút chót, Hương Giang gặp sự cố bất khả kháng khiến kế hoạch dự Cannes không thể diễn ra. Nguyên nhân chính là tất cả trang phục của cô được Lê Thu Trang giữ hộ, nhưng quán quân The New Mentor vì gặp trục trặc ở khâu visa nên chưa thể bay sang Pháp. Do đó, Hương Giang không kịp có đồ để đi thảm đỏ Cannes như dự kiến.

Hương Giang sau đó cũng có buổi livestream cùng Lê Thu Trang để nói rõ sự cố của mình. Ngoài ra, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 cũng lên tiếng bảo vệ Dược sĩ Tiến trước các ý kiến trái chiều trên MXH. Hương Giang nói: "Mọi người em nói thật, em lên phiên live này chỉ để bảo vệ anh Tiến thôi. Anh Tiến đã làm việc rất chăm chỉ nhưng suốt ngày phải mang tiếng, cho nên em và Trang lên live. Chứ nếu nói riêng em thì em không lên tiếng, vì em quen rồi. Từ hồi xưa chuyện Hương Giang làm giám khảo chấm cho Việt Nam trượt ở Miss International Queen rồi nhiều chuyện khác nữa mà người ta đồn thổi, tôi đã chịu quá nhiều năm nay, nên bản thân Hương Giang không có nhu cầu giải thích. Nhưng bởi vì mình thấy tội cho anh Tiến.

Mọi người biết không, 3 đêm khách sạn cho celeb là 150 triệu, khách sạn dành cho ekip là 150 triệu tổng là 300 triệu. Chưa kể chi phí vé máy bay book cho 8 người, chi phí gần 1 tỷ tiền để đi nhưng cuối cùng visa không có. Cho nên mình thấy quá tội nghiệp anh Tiến vì mất một đống tiền như thế nhưng lại bị bảo là thất hứa rồi nọ kia. Mọi người ơi vé Cannes là quá đơn giản".

Hương Giang nói về sự chuẩn bị khi tham dự thảm đỏ LHP Cannes

Theo như công bố giải thưởng cho Quán quân The New Mentor là sự xuất hiện tại LHP Cannes. Chính vì vậy việc Lê Thu Trang đến Pháp tham dự thảm đỏ là đề tài nhận về nhiều bàn luận từ cư dân mạng và người bị kéo chung vào cuộc chính là Dược sĩ Tiến - NSX The New Mentor.

Qua chia sẻ của Hương Giang, Dược sĩ Tiến đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư cho sự xuất hiện của Lê Thu Trang ở Cannes 2024. Tuy nhiên vì lý do bất khả kháng nên Quán quân The New Mentor vẫn chưa có mặt tại Pháp. Hương Giang cho biết nếu từ nay đến 25/5 Lê Thu Trang chuẩn bị kịp visa có thể đến được Pháp thì sẽ dự sự kiện một mình.

Vì công việc bận rộn, Hương Giang không thể lưu lại Pháp suốt 10 ngày để chờ đợi: "Tôi không ăn dầm nằm dề ở đây 10 ngày được. Từ giờ đến 25/5 nếu Lê Thu Trang có visa lúc nào thì sẽ đi một mình, tôi không thể ở đây đến đó được. Theo kế hoạch ban đầu tôi chỉ dự sự kiện vào ngày 16/5 thôi, không thể ở đây 10 ngày".

Lê Thu Trang vì lý do visa nên chưa bay sang Pháp dự Cannes. Hương Giang cho biết đến ngày 25/5 nếu kịp visa thì Lê Thu Trang sẽ dự sự kiện một mình

LHP Cannes là ngày hội của những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới. Bên cạnh những bộ phim đẳng cấp được công chiếu thì Cannes trở thành sự kiện đáng mong đợi bởi những màn đổ bộ "lồng lộn" của dàn sao quốc tế. Trong nhiều năm qua, việc nghệ sĩ Việt sải bước trên thảm đỏ Cannes luôn là đề tài được công chúng bàn tán.

Một trong nhưng nghệ sĩ Vbiz để lại nhiều dấu ấn ở Cannes chính là Lý Nhã Kỳ. "Chị đại kim cương" nhiều lần dự LHP và mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ đều đầu tư khủng. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng gây chú ý không kém khi lần đầu xuất hiện tại Cannes 2022. "Bộ cánh" công chúa lộng lẫy và sự chuẩn bị chỉn chu của Hương Giang tại thảm đỏ năm đó được nhiều người khen ngợi.

Những sự xuất hiện của sao Việt tại Cannes luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả trong nước

