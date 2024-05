Hương Giang gặp rắc rối khi vừa tới Pháp, nguy cơ phải huỷ dự thảm đỏ LHP Cannes 2024

Những ngày qua, công chúng quốc tế hướng về Liên hoan phim Cannes 2024 tổ chức tại Pháp. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng đổ bộ thảm đỏ khai mạc vào 14/5 và kéo dài đến 25/5. Vào tối 15/5 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Hương Giang gây chú ý khi đăng ảnh check in tại Paris, Pháp. Động thái này của Hương Giang khiến nhiều người cho rằng cô sẽ xuất hiện trên thảm đỏ, tạo "cơn sốt" như hồi Cannes 2022.

Thế nhưng chỉ vài tiếng sau đó, Hương Giang livestream tiết lộ gặp sự cố, có thể phải huỷ lịch trình dự LHP Cannes trước giờ G. Cụ thể, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế cho biết hiện chỉ sang Pháp một mình, ekip hỗ trợ chưa đến kịp. Mặt khác, trang phục và giày của Hương Giang hiện đang được Lê Thu Trang - Quán quân The New Mentor giữ. Theo thông báo ban đầu, một trong những quyền lợi của người chiến thắng chương trình The New Mentor là sẽ được xuất hiện tại LHP Cannes. Hương Giang dự định cho Lê Thu Trang đến sự kiện một mình, tuy nhiên vì lo sợ Thu Trang không quen nên cô mới quyết định đi cùng vào phút chót. Dù thư mời, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng đến thời điểm này Lê Thu Trang chưa có visa để sang Pháp, đồng nghĩa với việc Hoa hậu Hương Giang sẽ không có trang phục tham dự thảm đỏ vào ngày 16/5.

Trên sóng livestream, Hương Giang buồn bã nói: "Trang phục của tôi Lê Thu Trang và ekip đang giữ, nếu mọi người không bay sang kịp thì tôi sẽ không tham gia luôn. Ekip đã chuẩn bị xong xuôi, vé mời, vé bay, khách sạn đã đặt hết, tốn rất nhiều tiền nhưng giờ visa Lê Thu Trang vẫn chưa có. Mọi kế hoạch của tôi cũng bị đảo lộn, chúng tôi dự định sẽ cùng đi thảm đỏ vào ngày 16/5 nhưng giờ Lê Thu Trang bay qua không kịp, tôi lại không có váy vóc gì cả. Khoảng cách từ Việt Nam đến Pháp chứ không phải Hà Nội - TP.HCM, làm sao có thể nhờ người cầm sang được, làm sao kịp dự".

Clip: Hoa hậu Hương Giang tiết lộ có thể không dự LHP Cannes vì không có trang phục

Hoa hậu Hương Giang đã có mặt ở Pháp vào ngày 15/5, dự kiến sẽ dự LHP Cannes vào 16/5 nhưng hiện váy áo, giày không mang đến kịp

Ngoài ra, Hoa hậu Hương Giang cho biết nếu từ nay đến 25/5 Lê Thu Trang chuẩn bị kịp visa có thể đến được Pháp thì sẽ dự sự kiện một mình. Vì công việc bận rộn, Hương Giang không thể lưu lại Pháp suốt 10 ngày để chờ đợi.

"Tôi không ăn dầm nằm dề ở đây 10 ngày được. Từ giờ đến 25/5 nếu Lê Thu Trang có visa lúc nào thì sẽ đi một mình, tôi không thể ở đây đến đó được. Theo kế hoạch ban đầu tôi chỉ dự sự kiện vào ngày 16/5 thôi, không thể ở đây 10 ngày", Hoa hậu Hương Giang nói.

Hoa hậu Hương Giang cho biết nếu Lê Thu Trang có visa đến Pháp sẽ dự LHP Cannes 1 mình

Vào năm 2022, Hương Giang và Lý Nhã Kỳ từng đổ bộ thảm đỏ LHP Cannes. Tại thảm đỏ năm đó, Hoa hậu Chuyển giới quốc tế gây ấn tượng khi diện chiếc đầm trắng như công chúa, khoe thần thái "chanh sả" trước hàng trăm ống kính.

Nói về việc xuất hiện trên thảm đỏ và phản ứng của truyền thông quốc tế, Hương Giang thổ lộ cách đây 2 năm: "Khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào… hên xui. Nhưng rất may mắn ngoài hình ảnh dàn cast chính của bộ phim The Stars At Noon, Getty Images đã ưu ái đăng tải 3 tấm hình của Giang trên thảm đỏ, cuối cùng cũng có hình ảnh xinh xẻo gửi tặng khán giả thân yêu của Giang. Cũng còn rất nhiều phóng viên khác chụp nữa nhưng thú thật là không biết lấy ở đâu mọi người".

Là người có kinh nghiệm tham dự nhiều lần, Lý Nhã Kỳ từng tiết lộ tiêu chí nghệ sĩ được ban tổ chức LHP Cannes mời: "Mỗi kỳ liên hoan phim, ban tổ chức sẽ thay đổi khách mời, dựa trên tiêu chí ngôi sao đó ở quốc gia của họ phải là sao hạng A, có chỗ đứng, có tầm ảnh hưởng và cống hiến nghệ thuật. Khán giả hay đặt câu hỏi 'không có phim sao lại tới?'. Không, ở LHP Cannes, có 100 bộ phim được dự thi thì BTC phải mời nghệ sĩ, người có chuyên môn tới để coi chứ! Chuyện này là bình thường chứ chẳng lẽ cứ phải người có nhiệm vụ thì mới tới, đâu có đâu. Cuộc vui nào cũng phải có khách, liên hoan phim cũng vậy". Ngoài ra, nữ đại gia từng tiết lộ số chi phí bỏ ra để dự liên hoan phim là không nhỏ, chỉ riêng vấn đề đi đứng, ăn ở, quần áo và ê-kíp có khi đã lên đến 50 tỷ đồng.



Hoa hậu Hương Giang diện cả "cây trắng" nổi bần bật tại thảm đỏ

Hương Giang thu hút sự chú ý, là một trong những nghệ sĩ Việt hiếm hoi tham dự LHP Cannes 2022





https://kenh14.vn/huong-giang-gap-rac-roi-khi-vua-toi-phap-nguy-co-phai-huy-du-tham-do-lhp-cannes-2024-20240515210327277.chn