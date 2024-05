Nghệ sĩ Trung Quốc chịu cảnh ghẻ lạnh tại Cannes

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Trung Quốc vẫn phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh tại Cannes, không có màn hình đặc tả dành cho Quan Hiểu Đồng, Đồng Lệ Á hay Triệu Đào. Điều này chứng minh các tác phẩm điện ảnh của Trung Quốc dần yếu thế trên trường quốc tế, đồng thời nền giải trí Hoa ngữ không tạo ra được ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn vượt qua lãnh thổ nước nhà. Ảnh trái là nữ diễn viên Triệu Đào, vợ của đạo diễn Giả Chương Kha. Cô đóng chính trong tác phẩm Caught by the Tides do chồng làm đạo diễn, cũng tham gia tranh giải tại Cannes lần thứ 77.