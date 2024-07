Kim Kardashian ăn no gạch đá vì "tập làm cô dâu", cố tình chơi trội trong đám cưới con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ

Đám cưới của con trai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ Mukesh Ambani đang chiếm sóng truyền thông thế giới vì mức độ xa hoa khó tưởng tượng. Ước tính gia đình tỷ phú đã chi đến 320 triệu USD (hơn 8000 tỷ đồng) để tổ chức hôn lễ cho cậu con trai út Anant Ambani. Và điều đáng chú ý đó là đám cưới này quy tụ rất nhiều ngôi sao quyền lực thế giới và Bollywood, trong đó có Kim Kardashian.

Tại đây, Kim "siêu vòng 3" đẹp lộng lẫy trong 2 bộ trang phục truyền thống Ấn Độ mang sắc màu đỏ rực. Tuy nhiên hành động này chỉ khiến Kim Kardashian nhận về "cơn bão" chỉ trích trên mạng xã hội, từ netizen bình thường đến chuyên gia thời trang. Vì sao lại vậy?

2 bộ váy màu đỏ khiến Kim Kardashian bị chỉ trích kịch liệt

Hóa ra, màu đỏ là màu sắc chỉ dành riêng cho cô dâu trong đám cưới truyền thống Ấn Độ. Điều này cũng tương tự với việc chỉ có cô dâu mới được mặc váy trắng trong tiệc cưới phương Tây. Việc mặc màu đỏ đến dự đám cưới người Ấn Độ được cho là rất bất lịch sự và Kim Kardashian đã phạm phải điều này.

Trên Instagram của Kim Kardashian tràn ngập những lời chỉ trích cô thiếu hiểu biết, bất lịch sự, muốn chiếm spotlight của cô dâu: "Cô không được mặc màu đỏ đến đám cưới ở Ấn Độ, đó là màu của cô dâu", "Việc này bất lịch sự tương đương mặc váy trắng đến đám cưới phương Tây", "Tôi là người Mexico mà còn biết điều này", "Cô định thử vai cô dâu à"... Trả lời trang web Who What Where, chuyên gia thời trang Eshita Kabra-Davies cho biết: "Cần phải tránh mặc màu đỏ đến sự kiện này, bất kể bạn là nam hay nữ".

Tuy nhiên điều này có vẻ không thực sự ảnh hưởng đến Kim Kardashian và đám cưới con trai tỷ phú giàu nhất châu Á. Kim Kardashian được bắt gặp trò chuyện với gia đình tỷ phú Mukesh Ambani. Bản thân cô dâu Radhika Merchant cũng không diện sắc đỏ trong các bữa tiệc cưới của mình.

Kim Kardashian trò chuyện thân thiết với cô dâu chú rể

Cô dâu Radhika Merchant cũng không mặc đồ màu đỏ trong suốt đám cưới

Nguồn: Page Six

