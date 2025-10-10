Triệu Lộ Tư "đạp đổ" luật ngầm showbiz

Từ đầu năm đến giờ, Triệu Lộ Tư đã trải qua rất nhiều biến cố trong sự nghiệp. Nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn từng bị toàn mạng tẩy chay, nhận chỉ trích vì lấy bệnh lý làm công cụ kể khổ, đấu tố công ty quản lý và vướng nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản. Thế nhưng giờ đây, Triệu Lộ Tư bất ngờ lật ngược thế cờ, trở thành sao nữ có thành tích tốt nhất nhì trên màn ảnh Hoa ngữ năm nay.

Không chỉ vậy, cô còn gây bất ngờ khi phá vỡ quy tắc "bất thành văn" của Cbiz khi "đại náo" trên mạng xã hội Weibo rồi thẳng tay xóa tài khoản 31 triệu người theo dõi.

Nửa đầu năm 2025 của Triệu Lộ Tư đầy sóng gió.

Theo trang 163, từ trước tới nay, trang mạng xã hội Weibo có "sức nặng" rất lớn trong sự nghiệp của nghệ sĩ, giúp họ lan tỏa sức ảnh hưởng đến với đông đảo công chúng. Tuy nhiên mặt khác, trang web này cũng có nhiều yếu tố "độc hại", khiến dân tình phải ngán ngẩm không thôi.

Trước đó, có nhiều nghệ sĩ từng thử xóa sổ Weibo nhưng đều nhận cái kết đắng, tiêu biểu nhất là Tỉnh Bách Nhiên. Sau thành công của Tróc Yêu Ký, Tỉnh Bách Nhiên được coi như nam nghệ sĩ top đầu Cbiz, vừa có diễn xuất lại vừa được nâng đỡ trong mảng điện ảnh, có lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo.

Thế nhưng năm 2016, Tỉnh Bách Nhiên vướng phải hàng loạt lùm xùm, phải đối mặt với vô số bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Quá bức xúc, anh viết thư tay, tuyên bố rời khỏi Weibo với thái độ cực gắt. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, độ hot của Tỉnh Bách Nhiên sụt giảm nghiêm trọng, dần bị cả đám diễn viên trẻ lấn lướt. Nam diễn viên chỉ đành ngậm ngùi "tự vả mặt", quay trở lại với chốn thị phi trong sự cười nhạo của nhiều blogger và đám anti.

Tỉnh Bách Nhiên đánh mất độ hot khi rời Weibo.

Sau Tỉnh Bách Nhiên, Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ Cbiz có sức ảnh hưởng lớn nhất chủ động rời khỏi nền tảng Weibo. Ai cũng nghĩ nữ diễn viên này đang giẫm vào vết xe đổ của đàn anh và sẽ phải nhận trái đắng khi tự tay xóa bỏ ưu thế của mình.

Thế nhưng, kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Mất "đất diễn" trên Weibo, Triệu Lộ Tư làm mưa làm gió trên các nền tảng khác và vẫn được công chúng săn đón nhiệt tình. Hiện tại, cô đang có sao nữ có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Douyin và Tiểu Hồng Thư. Đặc biệt, nữ diễn viên khiến dân tình phải tròn mắt khi tăng tới 560.000 follow chỉ trong một ngày trên nền tảng Douyin và tài khoản của cô đang ngấp nghé vượt mốc 50 triệu người theo dõi.

Nhìn chung, việc Triệu Lộ Tư xóa sổ Weibo được đánh giá là lợi nhiều hơn hại. Mặc dù mất một nơi để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhưng bù lại, cô cũng tránh được những chiêu trò bôi đen từ đối thủ cạnh tranh, không còn phải bận tậm với những tin đồn "trời ơi đất hỡi". Đặc biệt trong lúc Triệu Lộ Tư đang tranh chấp với công ty quản lý, đây có thể nói là bước đi cực kỳ cao tay của nữ diễn viên Trường Ca Hành.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đang là cái tên "nóng" nhất trên mạng xã hội hiện nay. Mặc dù chưa nhận dự án nào mới và cũng hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng người đẹp này cũng đã "sáng cửa" hơn rất nhiều so với hồi đầu năm.

Nguồn: 163