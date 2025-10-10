Jisoo hẹn hò "rể Việt"?

Vào ngày 9/10, Jung Il Woo bất ngờ đăng ảnh bản thân cùng 1 người phụ nữ lên trang cá nhân rồi vội vàng xóa đi. Việc "rể Việt" và cô gái này cùng dùng bữa, có ốp điện thoại giống nhau làm dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò.

Công ty quản lý của nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng phản hồi: "Đó là vấn đề liên quan đến đời tư của nghệ sĩ nên rất khó để xác nhận. Mong mọi người thông cảm". Cách trả lời "ỡm ờ" này khiến khán giả tin rằng cặp đôi thực sự hẹn hò với nhau, do đây là "văn mẫu" các công ty ngầm xác nhận mối quan hệ của nghệ sĩ. Nếu họ không hẹn hò, công ty đã có thể thẳng thắn lên tiếng phủ nhận.

Jung Il Woo tự đăng ảnh "tố cáo" mối quan hệ

Cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính của cô gái trong ảnh. Đó là Park Jisoo - CEO của Innohas - thương hiệu thịt chay danh tiếng. Jung Il Woo trước đây từng hợp tác với Innohas để ra mắt thương hiệu protein thực vật On Protein, tham gia vào nhiều giai đoạn khác nhau của quá trình, bao gồm lập kế hoạch và nghiên cứu. Được biết, giá trị của công ty này đã lên đến 20 tỷ won (370 tỷ đồng).

Người hâm mộ ngạc nhiên nhưng hoàn toàn không có phản ứng quá khích khi "rể Việt" lộ hint hẹn hò. Có thể thấy rằng "chị dâu" là 1 cô gái giỏi giang, xinh đẹp nên rất được lòng fan. Thậm chí nhiều người còn mừng cho Jung Il Woo, mong nam diễn viên sớm kết hôn bởi anh đã ở ngưỡng U40.

Park Jisoo là CEO của công ty thịt chay được định giá đến 20 tỷ won

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1. Năm 2006, Jung Il Woo gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng với bạn thân Lee Min Ho, dẫn đến di chứng khiến anh bị mất đi một phần trí nhớ và mắc chứng phình mạch máu não. Bất chấp điều này, Jung Il Woo vẫn chăm chỉ đóng phim và tạo được dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae...

Anh được mệnh danh là "Nam diễn viên hoàn hảo", "Hình mẫu đàn ông lý tưởng", "Nam thần cổ trang" trong showbiz Hàn Quốc. Năm ngoái, Jung Il Woo đã có chuyến du lịch tung hoành Việt Nam trong 11 ngày, và được netizen yêu mến gọi là "rể Việt". Chuyến đi này cũng giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp mới.