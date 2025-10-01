Jisoo lộ mặt nhăn nheo lão hóa, mỹ nhân đẹp nhất BLACKPINK làm sao thế này?

Ngày 1/10, tờ KoreaBoo đưa tin hình ảnh mới nhất của Jisoo (BLACKPINK) đang là tâm điểm bàn tán trên MXH. Cô vừa xuất hiện tại Budapest (Hungary), trước khi trở lại Paris (Pháp) tham dự show diễn của Dior. Tuy nhiên, ở lần lộ diện này mỹ nhân đẹp nhất BLACKPINK lại bị dân tình nhận xét trông già hơn trước, đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa trên gương mặt.

Theo đó, trong góc quay trực diện, cận cam thường của fan, Jisoo bị netizen nhận xét có làn da kém săn chắc, rãnh cười sâu, bọng mắt dưới to và tối hơn màu da. Dấu hiệu nhan sắc đi xuống của chị cả nhóm "Hắc - Hường" không thể che giấu hoàn toàn qua lớp make-up và hình ảnh chưa chỉnh sửa photoshop. Trên MXH X, nhiều người cho biết họ cảm thấy choáng trước tốc độ lão hóa nhanh chóng của Jisoo bởi năm nay cô mới 30 tuổi.

Nhìn hình ảnh mới đây của Jisoo, nhiều bình luận cho rằng nữ idol đã già, lão hóa dù cô mới chỉ vừa bước sang tuổi 30

Trước những lời bàn tán, chê bai diện mạo Jisoo, người hâm mộ ngay lập tức lên tiếng bênh vực nữ idol. Theo fan BLACKPINK, với lịch trình làm việc bận rộn và tuổi tác, việc 1 nghệ sĩ nữ xuống sắc là chuyện bình thường. Hơn nữa, ai cũng phải già đi theo thời gian. Dù hiện tại, Jisoo hơi có dấu hiệu lão hóa, nhưng nhan sắc của cô vẫn rất xinh đẹp. Quan trọng hơn cả là thần thái của nữ ca sĩ vẫn vô cùng cuốn hút và nổi bật, giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự kiện.

Trước việc Jisoo bị miệt thị ngoại hình, người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng việc 1 ai đó già đi theo thời gian là bình thường

Sinh năm 1995, Jisoo là thành viên nhóm nhạc đình đám BLACKPINK. Gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, ngũ quan hài hòa đậm chất Hàn Quốc, cùng thần thái thanh lịch và dịu dàng giúp Jisoo giữ vững ngôi vị nữ thần nhan sắc hàng đầu Kpop thế hệ thứ 3. Với gương mặt tỷ lệ vàng cùng thần thái sang trọng, cô thậm chí còn liên tiếp 3 năm lọt top 1 BXH mỹ nhân đẹp nhất thế giới do tạp chí Anh Nubia công bố. Cô được xem là "gương mặt visual" của nhóm nhạc toàn mỹ nhân BLACKPINK.

Diện mạo đẹp không tỳ vết giúp Jisoo nhiều lần đứng top 1 BXH nhan sắc toàn cầu

Nguồn: KoreaBoo