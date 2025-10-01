Ngày 30/9, TAND TP Hải Phòng đã đưa ra xét xử và tuyên án 18 năm tù đối với Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, được biết đến là Á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022 với nghệ danh Hà Linh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Dung là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD (gọi tắt là Công ty HD Land), trụ sở tại là phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng.

Nguyễn Thị Dung hay còn được biết đến với tên Hà Linh bị tuyên án vì hành vi lừa đảo. Ảnh: Báo Hải Phòng.

Dù Dung và Công ty HD Land không phải cổ đông hay được ủy quyền huy động vốn trong 2 dự án Trung tâm Thương mại và chợ Cộng Hòa (phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng, chủ đầu tư là công ty TNR Stars Chí Linh) và dự án Stars Đạm Thủy tại TP Đông Triều (cũ) nhưng để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Dung đã đưa ra những thông tin gian dối để lừa đảo.

Theo đó, tháng 11/2021, Dung tuyển dụng chị N.T.B.P. làm nhân viên văn phòng kiêm thủ quỹ của Công ty HD Land (đến tháng 5/2022, chị P. nghỉ việc).

Cuối tháng 1/2022, Dung nói với chị P. về việc Công ty HD Land và chủ đầu tư các dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy ký thỏa thuận hợp tác, ủy quyền cho Công ty HD Land huy động vốn, tìm kiếm đối tác, phân phối sản phẩm là đất ở chia lô tại tổ hợp khu Trung tâm Thương mại và chợ Cộng Hòa với giá gốc của chủ đầu tư khi dự án mở bán.

Tin tưởng thông tin do Dung đưa ra, chị P. đã chuyển 2,95 tỉ đồng cho Nguyễn Thị Dung; viết giấy giao nhận tiền ghi ngày 18/9/2022, nội dung: Tập đoàn Tài chính và Bất động sản HD Land (đại diện là Nguyễn Thị Dung) đã nhận đủ 2,95 tỉ đồng của chị N.T.B.P. để đăng ký chọn mua ưu tiên đất nền tại dự án, thời gian thỏa thuận đặt mua từ ngày giao nhận tiền đến hết ngày 31/12/2022. Công ty HD Land có trách nhiệm cung cấp chính xác vị trí, giá bán để chị P. xác nhận mua hoặc không mua khi chủ đầu tư chính thức mở bán dự án. Hết thời gian thỏa thuận mà chủ đầu tư chưa chính thức mở bán dự án thì Công ty HD Land có trách nhiệm hoàn lại 100% tiền cho chị P.

Tuy nhiên, Dung không thực hiện cam kết với chị P. mà sử dụng toàn bộ tiền chiếm đoạt để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2023, chị P. nhiều lần đòi tiền nhưng Dung không trả nên tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Trong vụ thứ 2, Dung đã lừa hơn 2,1 tỉ đồng. Theo đó, đầu năm 2022, Nguyễn Thị Dung nói dối về việc có thể làm việc trực tiếp, mua đất với giá gốc của chủ đầu tư Dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy. Sau khi dẫn bị hại D. đi xem đất tại 2 dự án này, Nguyễn Thị Dung nói tháng 6-2022 chủ đầu tư chính thức mở bán, chỉ cần nộp 100 triệu đồng/lô đất để đặt cọc giữ chỗ.

Tin tưởng thông tin do Nguyễn Thị Dung đưa ra nên bị hại D. đã nhiều lần chuyển, tổng số tiền 2,172 tỉ đồng để nhờ Dung đặt cọc mua 7 lô đất tại dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dung không liên hệ với chủ đầu tư để đặt cọc mua 7 lô đất như cam kết, mà sử dụng 890 triệu đồng để trả nợ; dùng 1,282 triệu đồng mua quần áo, mỹ phẩm, nạp tiền điện thoại, trả tiền thuê nhà và chi tiêu khác.

Đến tháng 4/2023, Dung thông báo với bị hại D. rằng dự án TNR Stars Chí Linh và Stars Đạm Thủy mở bán với giá từ 46 - 50 triệu đồng/1m2. Tuy nhiên, bị hại N.T.D. không mua đất nữa, yêu cầu bị cáo Dung trả lại tiền nhưng không được. Sau đó bị hại đã tố cáo Nguyễn Thị Dung đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương trước đây.

Sau khi xem xét đề nghị của VKS, căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Dung 18 năm tù; yêu cầu bị cáo Dung có trách nhiệm trả chị P. 2,95 tỉ đồng; trả chị D. 2,172 tỉ đồng.