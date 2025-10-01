Danh hài Bảo Chung (tên thật Nguyễn Văn Lâm) sinh năm 1955 tại TP.HCM. Lên 6 tuổi, ông được gia đình gửi vào chùa để học kinh Phật.

Năm 13 tuổi, nam nghệ sĩ quyết định "trốn" đi theo đoàn hát Đồng Ấu Hoa Thế Hệ học ca cổ nhạc. Trong thời gian này, Bảo Chung được học hát, đóng vai quân sĩ, chạy cờ rồi về sau được đôn lên đóng các vai kép ba, kép nhì. Để có tiền học cổ nhạc, anh làm thêm nghề sắp chữ trong nhà máy.

Danh hài Bảo Chung.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Bảo Chung khá lận đận khi liên tục phải chuyển từ đoàn hát này đến đoàn hát khác. Mãi đến khi gia nhập đoàn Sông Hậu 3, nam nghệ sĩ mới được giao vai kép chánh trong vai Lục Vân Tiên, nhưng vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nam nghệ sĩ thừa nhận, anh không hợp với nhân vật chính diện, nghiêm túc.

Năm 1985, anh được biết đến nhiều hơn với vở cải lương Chắp cánh chim bằng của tác giả Thanh Kim Huệ, đạo diễn Thanh Điền. Chính vai diễn này đã giúp nam nghệ sĩ khẳng định được khả năng diễn hài của mình với khán giả. Đây cũng là vai diễn hài đầu tiên ông sử dụng nghệ danh Bảo Chung, xuất phát từ việc ông học theo điệu cười của danh hài Văn Chung và lối diễn của Bảo Quốc.

Từ đó, nam nghệ sĩ nhận thấy mình có duyên với loại vai hài và liên tục nhận những vai này. Tên tuổi của nam nghệ sĩ dần dần được khán giả nhớ đến.

Từ những năm 1980 đến 2000, sự nghiệp Bảo Chung lên như "diều gặp gió". Năm 1992, ông được khán giả bình chọn là một trong 10 danh hài được yêu thích nhất. Năm 1996, nam nghệ sĩ giành được Huy chương Vàng cuộc thi Danh hài TP.HCM.

Bảo Chung được mệnh danh là "vua hài thập niên 90".

Thời hoàng kim, Bảo Chung nổi tiếng khắp trong và ngoài nước, được mệnh danh là "vua hài thập niên 90". Ông chạy hàng chục show diễn mỗi đêm với mức cát-xê ngất ngưởng, có lúc lên tới một cây vàng.

Bảo Chung còn được biết tới là một trong những nghệ sĩ chơi "siêu xe" hàng đầu showbiz. Số lượng xe hơi từng "qua tay" nam danh hài lên tới hơn 50 chiếc. Thậm chí, có lần anh ôm 300 cây vàng đi mua siêu xe, tương đương giá trị một căn nhà ở thành phố lớn vào thời điểm đó.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung sang Mỹ định cư vào năm 2009. Tuy nhiên, cuộc sống ở Mỹ không như tưởng tượng nên Bảo Chung quyết định về nước sau 10 năm.

Ở tuổi 70, Bảo Chung vẫn đắt show. Hằng tháng, anh được mời diễn liên tục ở các tỉnh thành. Bảo Chung còn thực hiện tiểu phẩm, phim hài chiếu mạng. Nam nghệ sĩ cho biết nụ cười và những tràng pháo tay của khán giả chính là động lực để anh hăng say hơn với nghề.

Thành công trong sự nghiệp nhưng Bảo Chung lại khá lận đận đường tình duyên. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có 4 người con. Hiện nam danh hài tìm được hạnh phúc bên bà xã Diệu Thắm, kém 29 tuổi. Cặp đôi có thêm một cậu con trai nay được 4 tuổi.

Tuy chênh lệch hơn 2 con giáp, nhưng vợ chồng Bảo Chung không có khoảng cách trong quan điểm, lối sống. Bà xã ông thấu hiểu và thông cảm cho tính chất công việc của chồng.

Tổ ấm nhỏ của Bảo Chung.

Hiện vợ chồng Bảo Chung kinh doanh online bán cà phê và mở một tiệm cơm tấm ở Long An (cũ). Nhờ danh tiếng, sự yêu thương của khán giả nên quán ăn của anh luôn đắt khách. Ngoài ra, nam nghệ sĩ vẫn có thu nhập ổn định từ việc đi diễn, giúp anh chăm lo cho vợ và con nhỏ, không gặp áp lực "cơm áo gạo tiền".

Dù "buông việc này, bắt việc kia", nghệ sĩ Bảo Chung khẳng định ông càng làm càng thấy khỏe. Ông cũng cho rằng bản thân đã sống hết mình, làm được hết những điều ấp ủ nên không đòi hỏi gì thêm.