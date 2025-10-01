Có người ngất xỉu giữa sân khấu Running Man, Trấn Thành phát biểu 1 câu EQ chạm nóc!

Sáng 1/10, sự kiện quảng bá cho Running Man Vietnam đã chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông và khán giả. Dàn cast đình đám, đáng được mong chờ của chương trình đồng loạt xuất hiện trên sân khấu ngoài trời để chia sẻ về chương trình. Do tổ chức giữa thời tiết nắng nóng nên chương trình đã bố trí ghế ngồi và đội che dù để các nghệ sĩ ngồi giao lưu.

Không khí sự kiện diễn ra sôi nổi, hàng trăm fan cũng tập trung phía dưới để cổ vũ. Thế nhưng giữa lúc Trấn Thành đang phát biểu, một tình huống bất ngờ đã xảy ra là một nhân viên trong ekip đứng ở vị trí Lan Ngọc và Quân A.P đột ngột chao đảo rồi ngất xỉu. Ngay lập tức, Lan Ngọc và ekip hậu trường đã chạy đến hỗ trợ, đưa bạn nhân viên vào nghỉ ngơi. Trấn Thành cũng nhanh chóng dừng bài phát biểu, quan sát tình hình và điều phối cho nhân viên ngất xỉu vào trong nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, nam MC còn thể hiện sự tinh tế khi nhờ các bạn trong đội che dù lập tức che cho nhân viên vừa bị ngất, tránh để bạn bị nắng gắt chiếu trực tiếp. Không dừng lại ở đó, Trấn Thành còn ghi điểm mạnh mẽ với một câu nói EQ cực cao: "Mọi người xuống nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Mọi người chăm sóc cho bạn đi. Running Man mà cần gì dù, bỏ dù ra đi". Lý do nam MC đưa ra là để tránh lặp lại tình huống tương tự, bởi việc đứng ngoài trời nắng trong thời gian dài có thể khiến bất kỳ ai bị kiệt sức.

Trấn Thành đang phát biểu thì bất ngờ có 1 nhân viên trong đội che dù ngất xỉu

Lan Ngọc vội vàng hỗ trợ khi thấy nhân viên gặp vấn đề sức khoẻ

Dàn cast cũng nhanh chóng kêu cầu đội y tế xử lý nhanh để đảm bảo sức khoẻ cho bạn nhân viên

Hành động nhanh trí và lời nói đầy tinh tế của Trấn Thành đã khiến nhiều người có mặt tại sự kiện gật gù khen ngợi. Không chỉ xử lý khéo léo trong tình huống bất ngờ, anh còn cho thấy sự quan tâm tới ekip, những người thường xuyên đứng phía sau, ít được chú ý nhưng lại đóng vai trò vô cùng quan trọng để sự kiện diễn ra suôn sẻ.

Từ trước đến nay, Trấn Thành vốn nổi tiếng là nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, ứng xử thông minh trên sân khấu. Một lần nữa, nam MC lại chứng minh bản lĩnh "cầm trịch" của mình không chỉ nằm ở khả năng ăn nói, mà còn ở sự quan sát tinh tế, biết đặt sự an toàn và sức khỏe của mọi người lên hàng đầu.

Trấn Thành cũng ra hiệu những thành viên còn lại của đội che dù vào trong nghỉ ngơi

Trấn Thành được khen vì cách xử lý tinh tế, EQ cao

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế thành công bậc nhất tại Hàn Quốc. Running Man Vietnam chính thức trở lại đã được xác nhận bởi Forest Studio, đơn vị sáng tạo và sản xuất thành công các chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với ông lớn SBS để mang Running Man Vietnam trở lại với mùa 3.

Dàn cast mùa 3 của Running Man Vietnam là Trấn Thành, Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát, Anh Tú Atus. Chương trình sẽ được lên sóng vào mỗi thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 4/10.

