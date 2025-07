"Rể Việt" Jung Il Woo khởi hành đến TP.HCM, tóc tai lộn xộn mà sao "bảnh" quá trời!

Vào sáng ngày 28/7, nam diễn viên Jung Il Woo đã khởi hành từ sân bay Incheon để đến TP. HCM, Việt Nam. Chảng "rể Việt" sẽ đến TP.HCM để tham gia cinetour, gặp mặt người hâm mộ, quảng bá bộ phim hợp tác Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ.

Tại sân bay, Jung Il Woo diện áo phông xanh và quần jeans đơn giản nhưng vẫn nổi bần bật nhờ vóc dáng cực kỳ lý tưởng, cùng visual tươi sáng điển trai. Kiểu tóc ngắn vuốt lộn xộn không hề ảnh hưởng tới diện mạo cực bảnh của Jung Il Woo. Nam thần sinh năm 1987 vui vẻ tạo dáng dễ thương, nở nụ cười ấm áp và ngọt ngào.



Jung Il Woo chiếm trọn spotlight tại sân bay Incheon khi khởi hành sang Việt Nam

Với vóc dáng nổi bật, Jung Il Woo mặc đơn giản vẫn đủ biến sân bay thành sàn catwalk

Visual cực bảnh, thần thái cuốn hút của Jung Il Woo biến từng khoảnh khắc đậm chất nghệ thuật như ảnh tạp chí

Đặc biệt, anh xuất hiện với mái tóc cắt ngắn theo style lộn xộn nhưng điều đó không ảnh hưởng đến visual vốn cực bảnh

Nam thần sinh năm 1987 vui vẻ tạo đủ dáng chụp ảnh đáng yêu làm fan như muốn "gục ngã"

Jung Il Woo đẹp tỏa sáng với ngũ quan hoàn hảo, nụ cười vô cùng rạng rỡ

Người hâm mộ Việt Nam đang háo hức đếm ngược từng giây tái ngộ với "rể Việt" ngay tại TP.HCM

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1. Sau đó, anh tiếp tục tạo dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae... Anh được mệnh danh là "Nam diễn viên hoàn hảo", "Hình mẫu đàn ông lý tưởng", "Nam thần cổ trang" trong showbiz Hàn Quốc. Năm ngoái, Jung Il Woo đã có chuyến du lịch tung hoành Việt Nam trong 11 ngày, và được netizen yêu mến gọi là "rể Việt". Chuyến đi này cũng giúp tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội sự nghiệp mới.

Chuyến đi Việt Nam gây bão của Jung Il Woo

Anh đóng vai chính trong dự án hợp tác Việt - Hàn mang tên Mang Mẹ Đi Bỏ. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Việt Nam nổi tiếng như Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc, Quốc Khánh, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ và Vinh Râu.

Tác phẩm khắc họa hành trình đầy cảm xúc của một người con trai khi chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Thông qua câu chuyện mẫu tử, phim truyền tải thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình, đồng thời mở rộng ra các khía cạnh tình bạn, tình yêu và sự sẻ chia giữa người với người trong hoàn cảnh khó khăn. Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ ra rạp từ ngày 1/8.

Jung Il Woo tại hậu trường phim Mang Mẹ Đi Bỏ

Nguồn: Dispatch