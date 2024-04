Jung Il Woo xả ảnh ở Việt Nam trước khi về Hàn: "Đây là 1 trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi"

Khác với đồng nghiệp chỉ đến Việt Nam nghỉ dưỡng ngắn ngày, tài tử Gia Đình Là Số 1 Jung Il Woo lại trở thành "phượt thủ" đích thực, khám phá cảnh đẹp từ Bắc chí Nam. Sau 11 ngày đi du lịch xuyên Việt, cuối cùng Jung Il Woo đã lên máy bay trở về Hàn Quốc vào ngày 13/4.

Trước giờ lên máy bay, "nam thần cổ trang" màn ảnh Hàn đã xả nốt loạt ảnh chụp tại Việt Nam. Không những vậy, anh còn gửi tới người hâm mộ những chia sẻ đầy xúc động: "Đây là 1 trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay. Dù tới bất cứ đâu tại Việt Nam, vẫn có những fan nhận ra tôi, và có những khoảnh khắc tôi vô cùng cảm động bởi trái tim ấm áp của họ, cách họ chia sẻ về cuộc sống với tôi. Tôi rất vui vì đã quyết định đến Việt Nam. Cuộc sống của tôi giờ đây thêm phong phú và vui vẻ nhờ có các bạn, tôi hy vọng sẽ gặp lại mọi người. Những kỷ niệm quý giá tại Việt Nam sẽ sớm được chia sẻ trên kênh YouTube của tôi".

Trên trang cá nhân, tài tử 37 tuổi "xả" nốt loạt ảnh ở Việt Nam cùng lời chia sẻ đầy xúc động "Đây là 1 trong những chuyến đi hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến nay"

Khác với những đồng nghiệp đến Việt Nam nghỉ dưỡng ngắn ngày, Jung Il Woo hóa "phượt thủ" đích thực, khám phá cảnh đẹp từ Bắc chí Nam

Trong 11 ngày ở Việt Nam, Jung Il Woo đã đến nhiều nơi như Hà Nội, Sapa, Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm

Tài tử Gia Đình Là Số 1 chia sẻ rằng anh được rất nhiều fan nhận ra, và anh cũng rất vui khi gặp họ. Cuộc sống của Jung Il Woo đã thêm phần phong phú và vui vẻ sau khi anh tới Việt Nam

Fan đặc biệt nhất có dịp gặp gỡ Jung Il Woo chính là Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy

Jung Il Woo sinh năm 1987, nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu tiên trong Gia Đình Là Số 1. Năm 2006, Jung Il Woo gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng với bạn thân Lee Min Ho, dẫn đến di chứng khiến anh bị mất đi một phần trí nhớ và mắc chứng phình mạch máu não. Bất chấp điều này, Jung Il Woo vẫn chăm chỉ đóng phim và tạo được dấu ấn với những vai diễn ấn tượng trong Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Bossam: Steal the Fate, 49 Days, The Return Of Iljimae...

Jung Il Woo là gương mặt quen thuộc với khán giả qua loạt phim Gia Đình Là Số 1, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, 49 Days...

Nguồn: Instagram