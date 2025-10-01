Mưa Đỏ ở một phiên bản khác: Bình rước Hồng về dinh, cả 2 mặc áo dài cưới thật đẹp!

Tối 30/9, show diễn "Lụa Là Trà Hoa" của NTK Linh San được xem là một trong những sự kiện thời trang đáng chú ý nhất của làng mốt Việt. Ngay từ thảm đỏ, những hình ảnh của show diễn đã phủ sóng MXH khi quy tụ nhiều mỹ nhân Vbiz trong những bộ áo dài lộng lẫy, cùng dàn sao nổi bật khoe vẻ đẹp duyên dáng, kiêu sa.

Bên cạnh những thiết kế áo dài tinh tế, show diễn còn khiến khán giả thích thú khi có cảnh đám cưới của Thanh Nhã (vai Bình) và Hạ Anh (vai Hồng) - 2 nhân vật rất được yêu thích từ bộ phim Mưa Đỏ. Đoạn kịch nhỏ giữa sàn diễn được xem là cú twist tạo điểm nhấn, khiến người xem vừa ngạc nhiên vừa say mê trong không gian thời trang đầy chất thơ.

Phân cảnh đám cưới của Thanh Nhã và Hạ Anh tại show diễn "Lụa Là Trà Hoa" gây sốt MXH.

Khoảnh khắc cặp đôi bước ra trong khung cảnh đám cưới đậm chất Việt Nam đã khiến cả khán phòng bùng nổ cảm xúc. Hạ Anh nổi bật trong tà áo dài cưới trắng tinh khôi, được thiết kế với chất liệu ren mỏng tinh xảo, vừa kín đáo vừa cuốn hút. Chiếc khăn voan phủ đầu cùng bó hoa sen trên tay càng làm tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của nữ diễn viên.

Cô dâu Hạ Anh và chú rể Thanh Nhã đẹp như mơ trên sàn diễn thời trang.

Trong khi đó, Lâm Thanh Nhã lại ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm trong bộ vest trắng hiện đại, được phối cách điệu với áo dài dài chạm gối – một sự giao thoa thú vị giữa phong cách truyền thống và hiện đại. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hạnh phúc mà cả hai trao nhau tạo nên một khung hình lãng mạn, như một phiên bản kết cục khác cho 2 nhân vật Bình và Hồng. Đặc biệt, visual sáng bừng của cặp đôi cũng góp phần không nhỏ đẩy cảm xúc cho người xem, đem đến một màn trình diễn thời trang và nghệ thuật trọn vẹn.

Bình Và Hồng ở một thế giới khác đã có đám cưới, với trang phục đẹp lộng lẫy, khiến dân tình không khỏi thích thú.

Đám cưới hot nhất MXH lúc này là đây!

Cộng đồng mạng bất ngờ về cái kết "chẳng ai làm được" của Bình và Hồng.