Thảm đỏ đẹp nhất hôm nay: Nửa showbiz Việt diện áo dài lộng lẫy, nhiều người ở ẩn cũng xuất hiện

Tối 30/9, fashion show "Lụa Là Trà Hoa" của NTK Linh San - Linh San Couture chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu thời trang. Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật dành cho những tín đồ yêu lụa, mà còn là sự kiện quy tụ dàn khách mời đông đảo gồm các mỹ nhân quen mặt của Vbiz. Ngay từ tên gọi đã gợi đậm dấu ấn Việt Nam, show diễn mang đến một không gian vừa truyền thống vừa hiện đại, tôn vinh chất liệu lụa và vẻ đẹp của tà áo dài. Trước giờ G, thảm đỏ hóa thành một bữa tiệc thị giác với loạt mỹ nhân và sao Việt diện áo dài lộng lẫy, khoe trọn nét duyên dáng kiêu sa.

Dàn sao nô nức trên thảm đỏ fashion show "Lụa Là Trà Hoa" của NTK Linh San.

Đáng chú ý, dàn model sẽ xuất hiện trên runway lần này của NTK Linh San cũng khiến khán giả đặc biệt háo hức chờ đợi với những cập nhật hồi đầu ngày. Từ những cái tên hot vừa bước ra từ làng sắc đẹp, cho đến những gương mặt gạo cội trong làng mẫu và điện ảnh, tất cả hứa hẹn mang đến một đêm thời trang giàu cảm xúc.

Cặp chị em Nam Anh - Nam Em như 2 búp sen trắng trong những chiếc áo của Linh San Couture.

Vợ chồng Anh Đức - Anh Phạm trong sắc lụa vàng, hoạ tiết áo dài của cặp đôi như tên gọi của show diễn - có đủ trà lẫn hoa.

Cặp đôi Đăng Khôi - Thuỷ Anh cũng hết sức sang trọng, xuất hiện với đôi chiếc áo dài tương tự.

Sắc vàng một lần nữa thuộc về vợ chồng nhà Phương Trinh Jolie và Lý Bình với áo dài hoạ tiết đôi chim quý phái.

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu diện suit sánh đôi cùng bà xã xinh đẹp đang diện mẫu áo dài cách điệu hoa sen.

Dàn cast phim điện ảnh Mưa Đỏ cũng góp mặt với "O Hồng" - Lê Hạ Anh, Trần Gia Huy (trái) và Lâm Thanh Nhã (phải).

Thoát vai chiến sĩ, 2 nam diễn viên Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy khoác lên người những mẫu áo dài đầy trang trọng và lịch lãm của Linh San Couture.

Hoa hậu Phương Khánh siêu ấn tượng trong một mẫu áo dài cách điệu tone màu ombre.

Hoa hậu Quế Anh rạng rỡ trên thảm đỏ, trước khi

Hoa hậu Đỗ Hà giản dị và ngọt ngào với chiếc áo dài lụa hồng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (phải) cực ấn tượng với mẫu áo tứ thân hình phụng đỏ rực.

Á hậu Bùi Khánh Linh đoan trang với áo dài trắng, son đỏ.

Á hậu, người mẫu Vũ Thuý Quỳnh tôn lên vóc dáng thon thả trong mẫu áo dài chiết eo.

Á hậu Ngọc Thảo nền nã trong chiếc áo dài trắng.

Á hậu 2 Hoa Hậu Quốc Gia Việt Nam 2024 - Nguyễn Thị Cẩm Ly với makeup tone hồng trẻ trung, siêu ngọt ngào.

Á hậu Bùi Lý Thiên Hương thể hiện thành công thiết kế áo dài phối tà hiện đại.

Á hậu Miss Grand Lâm Bích Tuyền "chuyên trị" những thiết kế độc đáo và lần này cũng không ngoại lệ.

Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy và nụ cười rạng rỡ như thường thấy.



Nguyễn Thanh Thảo - người đẹp sinh năm 2006 lọt top 25 Hoa hậu Việt Nam năm nay góp mặt trên thảm đỏ cùng gia đình sau khi gây xôn xao với màn lên tiếng về quá khứ trên mạng.

Diễn viên Vân Trang tươi tắn trên thảm đỏ trước giờ diễn. Nữ diễn viên là một trong những nhân tố thú vị trên sàn runway hôm nay của Linh San.

Chị Đẹp Trang Pháp được Linh San trao cho một mẫu áo dài cách điệu với thiết kế hiện đại, siêu ấn tượng.

Diễn viên, người mẫu Kim Tuyến show trọn lợi thế vóc dáng, chiều cao nổi trội cùng nhan sắc trẻ mãi không già của mình.

Diễn viên Dương Cẩm Lynh khoác trên mình chiếc áo dài choàng lộng lẫy.

Diễn viên, ca sĩ Trương Quỳnh Anh quyến rũ theo cách riêng cùng mẫu áo dài cách điệu màu trắng tinh khôi.

MC Thanh Thanh Huyền đầy sắc sảo và thu hút với mẫu áo dài lấy điểm nhấn ở cầu vai.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm trong một thiết kế đính sequin lấp lánh.

Diễn viên Nhật Kim Anh là số ít người có chiếc áo dài màu cam thời thượng hôm nay.

Cùng sắc trắng là hình ảnh sang trọng, quý phái của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My. Cô tinh tế chọn mẫu túi cầm tay có hoạ tiết và màu sắc đồng điệu với trang phục.

Ca sĩ Phương Thanh đơn giản mà sang trọng khi diện áo dài lụa của Linh San.

Hoa hậu Hà Kiều Anh với layout tóc hài hoà với chiếc áo dài tay bồng.

Diễn viên Hạnh Thuý hiếm hoi xuất hiện trên thảm đỏ 1 fashion show.

Trang Nemo thuỳ mị diện áo dài dáng tứ thân.

Dustin Phúc Nguyễn và bạn đời diện suit lịch lãm đến chiêm ngưỡng các tác phẩm của NTK Linh San.



