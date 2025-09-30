Gương mặt rất lạ của Hà Hồ

Mùa Thu Đông năm nay, gam màu nâu trầm cùng chất liệu da lộn đang được giới mộ điệu săn đón nhiệt liệt. Là Friend of the House của Gucci, Hồ Ngọc Hà tất nhiên không thể đứng ngoài xu hướng. Nữ ca sĩ vừa tung bộ ảnh streetstyle quảng bá cho mẫu Gucci Beatrix Large Tote Bag phiên bản da lộn đang làm mưa làm gió.

Trong loạt ảnh mới, Hà Hồ diện full look Gucci với mẫu đầm midi không tay tông beige ánh vàng, phối sneakers suede ton sur ton với túi Beatrix. Mái tóc nâu caramel buông xõa tự nhiên giúp tổng thể look trở nên ăn ý, sang trọng mà vẫn casual đúng tinh thần của mẫu túi.

Thế nhưng, điều khiến netizen chú ý lại không chỉ nằm ở outfit. Bộ ảnh tưởng chừng đơn giản này lại xuất hiện chi tiết hơi là lạ: gương mặt của Hà Hồ. Chiếc cằm thon hơn, sống mũi cao và sắc nét bất thường, làn da mịn bóng như phủ filter… khiến nhiều người giật mình vì cảm giác khác lạ.

Thực tế, khó mà nghĩ đến chuyện dao kéo ở đây. Có chăng, đây chỉ là màn hỗ trợ hơi quá tay từ công nghệ chỉnh sửa, thậm chí là chỉnh sửa AI - vốn đang là công cụ đắc lực nhưng cũng gây không ít tranh cãi trong thời gian gần đây.

Quay lại với chiếc Gucci Beatrix Large Tote Bag, đây là một trong những item nổi bật của BST Thu Đông 2025. Được chế tác từ chất liệu da lộn nâu trầm, Beatrix có phom dáng thoải mái nhưng được nhấn nhá tinh tế bằng chi tiết Horsebit trên quai vai. Phần cứng kim loại ánh vàng mang lại cảm giác sang trọng, trong khi ngăn zip ẩn bên trong đảm bảo công năng lưu trữ. Đúng tinh thần thanh lịch nhưng tiện dụng, Gucci Beatrix hướng đến việc đồng hành cùng phái đẹp trong những ngày bận rộn mà vẫn giữ trọn vẻ tinh tế.

Dù gương mặt có đôi chỗ gây tranh cãi vì chỉnh sửa quá tay, không thể phủ nhận Hà Hồ vẫn truyền tải đúng vibe cổ điển, ấm áp của Gucci Thu Đông: một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thời trang cao cấp và tính ứng dụng hàng ngày.