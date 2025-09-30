Bác sĩ da liễu Hàn Quốc tận dụng hũ kem chỉ vài chục nghìn để giúp retinol phát huy 200% hiệu quả trẻ hóa da

Chắc hẳn tất cả mọi người đều biết đến vaselin - hũ dưỡng ẩm quốc dân với mức giá chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn. Nhưng ngoài công dụng dưỡng ẩm, vaselin còn có những "khả năng" vi diệu khác mà mọi người chưa thật sự hiểu hết. Nhất là đối với vấn đề lão hóa da.

Bác sĩ da liễu Hàn Quốc Gangdong khẳng định: "Vaselin chứa thành phần petroleum jelly, một loại sáp dầu khoáng được tinh chế từ dầu mỏ, ổi tiếng với công dụng dưỡng ẩm, làm mềm và bảo vệ da bằng cách tạo một lớp màng ngăn ngừa mất nước. Vaseline có thể sử dụng để dưỡng môi khô nẻ, làm dịu da bị kích ứng, và hỗ trợ phục hồi da hư tổn, tuy nhiên, cần cẩn trọng khi sử dụng cho da dầu vì có thể gây bít tắc lỗ chân lông".

Bác sĩ da liễu Kang Min-jeong.

Bác sĩ da liễu Kang Min-jeong - Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee, Hàn Quốc - Bác sĩ nội trú hàng đầu về da liễu tại Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee. - Thạc sĩ Y khoa tại Bệnh viện Đại học Gangdong Kyung Hee - Giám đốc điều hành Yonsei The Cell Dermatology và The Skin Dermatology.





Khả năng dưỡng ẩm, làm dịu da của vaselin không thua gì kem dưỡng đắt tiền: Chỉ cần dùng đúng cách là yên tâm tuyệt đối

Bác sĩ Kang chỉ ra rằng, vaselin chứa petroleum jelly - một thành phần dưỡng ẩm và khóa ẩm thường xuyên xuất hiện trong các loại kem dưỡng ẩm, chính vì vậy bạn hoàn toàn có thể tận dụng vaselin để cấp ẩm, làm dịu da hư tổn cho mình.

Bác sĩ Kang cũng chia sẻ, dùng nhiều vaselin sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, khiến tình trang mụn thêm nghiêm trọng hơn, không hề tốt cho da. Vậy nên cô khuyên mọi người nên lấy một lượng mỏng mỗi khi dùng.

Cách dùng vaselin dưỡng ẩm da:

- Lấy một lượng nhỏ bằng đầu ngón tay.

- Cho ra lòng bàn tay và xoa đều, vaselin sẽ tan ra theo nhiệt độ của cơ thể.

- Dùng hai lòng bàn tay áp nhẹ nhàng lên da, áp lên hai bên má, dưới cằm, trên trán và vùng da cổ.

Vaselin - trợ thủ đắc lực giúp retinol phát huy 200% công dụng

Vaselin là một hũ kem dưỡng ẩm và khóa ẩm quốc dân của mọi nhà, vậy nên bạn sẽ không thể "trông mong" vào hiệu quả chống lão hóa, trị nếp nhăn của vaselin. Tuy nhiên khi được kết hợp cùng retinol, mọi chuyện lại khác. Vaselin có thể giúp retinol phát huy 200% khả năng trị nếp nhăn, chống lão hóa mà không phải ai cũng biết.

Retinol là một hoạt chất chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn, vết thâm nám... được các chị em tin dùng rất nhiều, nhưng retinol có thể gây kích ứng da. Khi có vaselin đồng hành, vaselin sẽ làm giảm kích ứng của retinol, giúp retinol phát huy tối đa công dụng trên da.

Cách dùng vaselin và retinol:

- Lấy retinol và vaselin theo tỷ lệ 1:3, rồi trộn đền với nhau.

- Xoa đều lên lòng bàn tay và dùng lên da.

- Chú ý tập trung nhiều vào vùng da trán, khóe miệng - nơi có nhiều nếp nhăn in hằn.

Vaselin + niacnamide: Cải thiện bọng mắt, quầng thâm, nếp nhăn quanh mắt

Vùng da mắt không chỉ có nếp nhăn tuổi tác, mà còn có quầng thâm, bọng mắt, khiến gương mặt bạn như cộng thêm vài tuổi. Khi đó, vaselin sẽ giúp bạn cải thiện lại vấn đề này, nhờ kết hợp cùng niacinamide.

Cách dùng vaselin và niacinamide:

- Dùng serum chứa niacinamide lên vùng da quanh mắt trước.

- Chờ khoảng 2 phút để da thẩm thấu dưỡng chất, sau đó đến bước dùng vaselin.

- Như cách thông thường, lấy vaselin ra đầu ngón tay, xoa nhẹ để vaselin tan ra, rồi thoa lên vùng da quanh mắt.

Bác sĩ Kang khuyên bạn nên chuẩn bị sẵn một hũ vaselin trong nhà, và dùng nó cùng retinol hay nacinamide để phát huy công dụng chống lão hóa, trị nếp nhăn, dưỡng ẩm và bảo vệ làn da của bạn. Một hũ vaselin chỉ vài chục nghìn nhưng đủ để bạn ngạc nhiên vì công dụng vi diệu của nó.

Nguồn: @Derskinlab