Cô sinh viên tài phiệt là “tiểu thư Gossip Girl" phiên bản 2025, được cả Valentino lẫn H&M thả thính

Nếu bạn đang bị thu hút bởi những nội dung của các cô nàng siêu giàu TikTok với những cái tên đình đám như Becca Bloom hay Chloe Liem, Skyelar Chase cũng là cái tên thuộc hàng có tiếng nếu bạn muốn tìm một cô gái vừa có cuộc sống chuẩn tài phiệt, vừa có gu thẩm mỹ để học hỏi. Nhưng không chỉ gắn liền với những màn đập hộp "hoa mắt" như những cô gái khác, Skyelar lại được nhớ đến nhờ vibe thời trang rõ ràng và đầy cuốn hút.

Skyelar hiện là sinh viên Đại học Columbia - một trong những ngôi trường danh giá nhất nước Mỹ. Từ nhỏ, cô đã quen với những chuyến đi bằng chuyên cơ cùng gia đình, kỳ nghỉ tại resort Aman hay Four Seasons, vali Rimowa xếp hàng trên xe Cadillac. Nhưng điều khiến cô khác biệt chính là ở giữa tất cả sự xa xỉ ấy, cô gái Gen Z sinh năm 2002 thường viral mạng xã hội quốc với những khoảnh khắc đời thường đầy duy mỹ như ghi lại cảnh đi học, fit check ở ga tàu điện, cuốc bộ dạo phố ở New York rồi bất ngờ viral nhờ khí chất không thể chối cãi.

Một ngày của cô có thể bắt đầu ở khách sạn hạng sang, tiếp nối bằng những buổi học trên giảng đường, xen kẽ là những khoảnh khắc chụp thời trang ngẫu hứng mà netizen gọi vui là "tiểu thư Gossip Girl" Blair Waldorf phiên bản 2025. Sự sang chảnh của Skyelar nằm ở cách cô biến những chi tiết rất bình thường như sweater oversized, quần jeans ống suông, mái tóc buông xõa thành hình ảnh quiet luxury mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng muốn học hỏi.

Với hơn 1,6 triệu người theo dõi trên TikTok, Skyelar trở thành gương mặt RichTok được nhiều thương hiệu thời trang để mắt. Trong một video quảng cáo được dàn dựng rất điện ảnh, chính H&M cũng phải để lại bình luận: "I can watch this a million times" (Xem cái này một triệu lần cũng được luôn).

Một năm sau, cũng với bối cảnh tương tự, với những chiếc taxi vàng trên đường phố New York, concept này được Valentino kết hợp cùng Skyelar Chase thực hiện một video quảng cáo mà cô là nhân vật chính. Họ cũng để lại bình luận kỷ niệm dưới video: "A night worth remembering" (Một đêm đáng nhớ).

Không dừng lại ở hình ảnh rich kid, Skyelar còn theo đuổi sự nghiệp nghiêm túc trong thời trang. Cô sáng lập thương hiệu Scaena Collective, giữ vai trò giám đốc sáng tạo và nhiều lần góp mặt tại các Tuần lễ Thời trang với tư cách người mẫu. Các thiết kế của Skyelar hướng đến tinh thần thanh lịch nhưng đa dụng - phản ánh chính gu thời trang mà chính chủ đang xây dựng cho bản thân.

Trong những buổi tiệc tùng Skyelar thường chọn những bộ váy sexy, tập trung tôn vòng một và đôi chân thẳng tắp, đúng tinh thần gái Mỹ cực chiến. Nhưng ở đời thường, cô lại chọn cách mix những món đồ tối giản, màu sắc trung tính, nhấn nhá khéo léo để toát lên sự gợi cảm và cá tính. Chính sự linh hoạt này giúp Skyelar chinh phục cả netizen lẫn fashionista quốc tế.



