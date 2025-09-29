Sướng như nhà bán hàng TikTok Shop: Có luôn runway riêng để khoe trend

Sự kiện TikTok Shop Thời Trend Runway 2025 diễn ra tối 28/9 đã chính thức ghi dấu cột mốc đặc biệt, trở thành show thời trang đầu tiên do một sàn thương mại điện tử tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều tên tuổi hot của làng giải trí và thời trang, góp phần tạo nên một đêm bùng nổ sức hút.

Trong thế giới thời trang, những buổi trình diễn mang tính riêng tư vốn thường được mặc định là "sân chơi" của các legacy brands hay các nhà thiết kế lớn, nơi khán giả chỉ toàn giới mộ điệu và những gương mặt quyền lực trong ngành. Nhưng với TikTok Shop Fashion Show, điểm khác biệt chính là biến chính những nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung thành nhân vật trung tâm. Lần đầu tiên, cộng đồng vốn chỉ quen gắn với hình ảnh bán hàng online đã được trao ánh đèn sân khấu, được quyền bước lên sàn diễn để thể hiện trọn vẹn cá tính, gu thẩm mỹ và câu chuyện sáng tạo của riêng mình. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Wean Lê cùng nhiều cái tên có tiếng như siêu mẫu Hoàng Thuỳ, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh,... khiến giới mộ điệu không khỏi thích thú.

4 thương hiệu của NTK Indie gồm DAS, Jirene, Hemp Oi, BETONG kết hợp cùng hơn 40 brand nổi tiếng trên TikTok Shop như SANTONY UNDERWEAR, HAPAS, Tipono Store, GUNO VIETNAM, MATE MADE, Puma Việt Nam, TORANO MENSWEAR, Chaching, Ông Chú POLO, Coolmate, WHY.NOT STORE, LADOS, SSSTORE.Aesthetic, Ladie Studio, Khiết Style, ROWAY, adidas Việt Nam, monasaigon, CARA CLUB, ONON MADE, whose., HADES STUDIO…đã tạo nên một bữa tiệc thời trang đầy màu sắc.

"Curated Icons": 45 look đến từ những thương hiệu quen thuộc

Một trong những phần được mong chờ nhất chính là chuyên mục "Curated Icons", nơi 45 look được chọn lọc từ các thương hiệu quen thuộc trên TikTok Shop được trình diễn dưới ánh đèn runway. Đây không chỉ đơn thuần là việc đưa những bộ outfit vốn đã quen thuộc trong đời sống hằng ngày lên sàn diễn, mà còn là sự tái định nghĩa: làm thế nào để trang phục ứng dụng vẫn mang tinh thần high-fashion, vừa gần gũi, vừa khơi gợi cảm hứng.

Từ những đầm điệu đà, áo oversized streetwear hay trang phục ôm sát quyến rũ, tất cả đều được làm mới nhờ bàn tay của stylist và nhà thiết kế, mang lại cho khán giả cái nhìn khác về dòng chảy của thời trang Việt Nam.

Thời trang thiết kế và ngày thường, tất cả cùng thăng hoa

Điểm thú vị của buổi diễn chính là sự cân bằng giữa các look đến từ các thương hiệu thời trang indie và những nhà bán hàng phổ thông. Sự chênh lệch về "đẳng cấp" gần như được xóa mờ nhờ công tác styling khéo léo. Những outfit được dàn dựng lại theo hướng runway, giữ tinh thần ứng dụng nhưng vẫn có điểm nhấn nghệ thuật, đủ sức đứng cạnh sàn diễn của bất kỳ tuần lễ thời trang nào.

Với cách tiếp cận này, TikTok Shop Fashion Show không chỉ làm khán giả bất ngờ mà còn mở ra thông điệp rõ ràng: sự sáng tạo không phụ thuộc vào giá trị thương hiệu, mà nằm ở góc nhìn, cách kể chuyện và tinh thần người mặc gửi gắm vào từng trang phục. Các outfit mang tinh thần ứng dụng cao, dễ bắt gặp trong phong cách thường nhật, nhưng dưới bàn tay của stylist và NTK, chúng trở nên chỉn chu, tinh tế và toát lên hơi thở high-fashion. Sự hòa trộn giữa tính thực tế và yếu tố runway giúp khán giả vừa thấy gần gũi, vừa cảm nhận được sự sáng tạo, khẳng định rằng thời trang không chỉ ở sàn diễn, mà có thể hiện hữu trong từng khoảnh khắc đời sống.

Runway hòa quyện âm nhạc – dấu ấn từ Wean Lê

Nếu runway là phần nhìn, thì âm nhạc chính là chất xúc tác của cảm xúc. Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là màn trình diễn nghệ thuật của Wean Lê, hòa quyện trực tiếp trên sàn catwalk. Với chất nhạc cá tính, phóng khoáng, mỹ nam sinh năm 1998 không chỉ đóng vai trò "người dẫn dắt" cảm xúc mà còn khiến toàn bộ không gian như bùng nổ, tạo nên trải nghiệm thời trang mang tính thị giác lẫn thính giác trọn vẹn.

Sự kết hợp giữa thời trang và âm nhạc không phải là mới, nhưng trong một sự kiện mà nhân vật chính là cộng đồng seller và creator, sự xuất hiện của Wean lại trở thành cú chấm phá độc đáo, nâng tầm show diễn lên một trải nghiệm nghệ thuật đúng nghĩa.

Khi cộng đồng seller Việt Nam viết câu chuyện thời trang

Điều quan trọng nhất mà TikTok Shop Fashion Show để lại không chỉ là hình ảnh những bộ cánh đẹp, những bước catwalk tự tin, mà là một thông điệp mạnh mẽ: cộng đồng seller Việt Nam có thể làm được nhiều hơn là bán hàng online. Họ đủ sức tạo ra câu chuyện thời trang của riêng mình, đủ sức đưa sản phẩm lên một sân khấu nghệ thuật, và đủ sức truyền cảm hứng cho khán giả.

Trong thời đại mà thương mại điện tử và sáng tạo nội dung đang song hành, buổi diễn này giống như một lời khẳng định: bất kỳ ai, miễn là có đam mê và gu thẩm mỹ, đều có thể trở thành một "nhà sáng tạo thời trang" theo cách của mình.