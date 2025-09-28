Thảm đỏ TikTok Shop Fashion Show: Sao Việt và fashionista “đổ bộ”, visual bùng nổ

Sự kiện TikTok Shop Thời Trend Runway 2025 diễn ra tối ngày 28/9 đánh dấu cột mốc lịch sử khi trở thành show thời trang đầu tiên do một sàn thương mại điện tử tổ chức tại Việt Nam. Ngay từ phần đón khách, thảm đỏ đã "nóng rực" khi quy tụ loạt sao đình đám, gồm các fashionista và KOL tên tuổi trong làng giải trí và thời trang.

Không khí tại sự kiện chật kín truyền thông cùng người hâm mộ đến check-in, tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Thảm đỏ đã đem đến một bữa tiệc thời trang với đa dạng outfit: từ những bộ cánh high-fashion cầu kỳ, sang trọng đến phong cách tối giản hiện đại, hay các màn phối casual outfit cực sáng tạo đến từ các thương hiệu local nổi bật trên TikTok Shop. Trang phục cộng hưởng với những màn pose dáng ấn tượng đã tạo nên một phần mở màn bùng nổ trước khi bước vào runway chính.

Thảm đỏ TikTok Shop Fashion Show.

Trương Quỳnh Anh gây ấn tượng với tạo hình tựa tiểu thư quý tộc trong bộ váy đen ngắn ôm sát, khoe trọn sắc vóc thon gọn ở độ tuổi U40. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup tông hồng trong trẻo để tôn lên đường nét thanh tú, ngọt ngào.

Á hậu Quỳnh Anh ghi điểm với thần thái cực slay. Cô diện set đồ all black gồm áo bra top mix cùng quần suống, khoác ngoài thêm blazer và túi clutch cùng tông.

Xuân Hạnh thả dáng trong mẫu váy trắng cúp ngực. Nàng hậu lựa chọn trang sức ngọc trai tối giản, kiểu tóc búi gọn cá tính để làm nổi bật gương mặt góc cạnh.

Cũng lựa chọn gam màu đen xuất hiện tại thảm đỏ, Tuyết Lan tăng thêm vẻ cá tính với tóc búi gọn cùng makeup look cam nude.

Nhà sáng tạo nội dung Ngọc Kem ghi điểm với visual xinh đẹp, ngọt ngào trong bộ váy trắng cổ yếm dài thướt tha, tôn lên bờ vai mảnh mai. Cô lựa chọn makeup tông hồng để làm nổi bật làn da tươi tắn cùng đường nét thanh tú, nhẹ nhàng.

Nhà sáng tạo nội dung Trần Anh Huy lịch lãm với vest trắng xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện.

Cặp chị em sinh đôi Song Vy lên đồ ton sur ton, khoe đôi chân thon dài.