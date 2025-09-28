Thảm đỏ TikTok Shop Fashion Show: Sao Việt và fashionista “đổ bộ”, visual bùng nổ

Sự kiện TikTok Shop Thời Trend Runway 2025 diễn ra tối ngày 28/9 đánh dấu cột mốc lịch sử khi trở thành show thời trang đầu tiên do một sàn thương mại điện tử tổ chức tại Việt Nam. Ngay từ phần đón khách, thảm đỏ đã "nóng rực" khi quy tụ loạt sao đình đám, gồm các fashionista và KOL tên tuổi trong làng giải trí và thời trang.
Không khí tại sự kiện chật kín truyền thông cùng người hâm mộ đến check-in, tạo nên bầu không khí náo nhiệt chưa từng có. Thảm đỏ đã đem đến một bữa tiệc thời trang với đa dạng outfit: từ những bộ cánh high-fashion cầu kỳ, sang trọng đến phong cách tối giản hiện đại, hay các màn phối casual outfit cực sáng tạo đến từ các thương hiệu local nổi bật trên TikTok Shop. Trang phục cộng hưởng với những màn pose dáng ấn tượng đã tạo nên một phần mở màn bùng nổ trước khi bước vào runway chính.
Thảm đỏ TikTok Shop Fashion Show.
Dàn TikToker, KOL xuất hiện tại thảm đỏ trong trang phục trẻ trung, phá cách.