5 kiểu tóc layer đang được yêu thích nhất: Phù hợp mọi khuôn mặt, cắt xong là xinh lung linh

Mùa thu 2025 đã đến, và như mọi năm, đây là thời điểm lý tưởng để thay đổi diện mạo với những kiểu tóc mới. Năm nay, tóc layer vẫn chiếm lĩnh xu hướng, nhưng có những sự biến tấu mới mẻ khiến chúng trở nên tươi mới và hiện đại hơn bao giờ hết.

Dưới đây là 5 kiểu tóc layer được dự đoán sẽ "làm mưa làm gió" trong mùa thu này, chị em nên tham khảo để nâng tầm nhan sắc:

Tóc dài layer

Tóc dài layer vẫn luôn là lựa chọn yêu thích của đa phần chị em, đặc biệt khi những lớp tóc được tỉa tầng tầng, lớp lớp sẽ tạo nên sự nhẹ nhàng, bồng bềnh nhưng không kém phần hiện đại. Với tóc dài layer, bạn sẽ dễ dàng biến hóa từ phong cách nhẹ nhàng, nữ tính đến cá tính, mạnh mẽ. Kiểu tóc này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp bạn trông trẻ trung, sành điệu.

Một chút uốn nhẹ hoặc làm phồng phần chân tóc sẽ tạo thêm độ bồng bềnh cho mái tóc, đem đến vẻ phóng khoáng nhưng cũng đầy quyến rũ.

Tóc lửng layer

Tóc lửng layer với độ dài ngang ngực là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích sự nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần trẻ trung. Kiểu tóc này không chỉ dễ chăm sóc mà còn giúp gương mặt bạn thêm hài hòa, thanh thoát.

Tóc lửng layer mang đến vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển, phù hợp cho cả những ngày đi làm lẫn khi đi chơi. Đây chính là kiểu tóc hoàn hảo để bạn thể hiện sự dịu dàng, ngọt ngào nhưng vẫn đầy phong cách. Nếu kết hợp thêm với một chút màu nhuộm sáng như ánh đồng hay nâu sáng, bạn sẽ càng trở nên nổi bật hơn trong mùa thu này.

Tóc ngắn layer

Nếu bạn đang tìm kiếm một kiểu tóc vừa năng động lại vừa dễ dàng chăm sóc, tóc ngắn layer là lựa chọn tuyệt vời. Với độ dài trên vai, tóc ngắn layer mang đến vẻ đẹp ngọt ngào, dễ thương nhưng không thiếu sự nổi bật.

Điểm mạnh của tóc ngắn layer là khả năng phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt, từ mặt tròn đến mặt dài, mặt vuông. Kiểu tóc này giúp tôn lên đường nét gương mặt, đồng thời mang lại sự hiện đại và phong cách rất riêng. Chỉ cần một chút gel tạo kiểu là bạn có thể dễ dàng giữ được phom tóc đẹp suốt cả ngày.

Tóc ngang vai layer

Tóc ngang vai layer là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự năng động của tóc ngắn và sự dịu dàng của tóc dài. Kiểu tóc này không quá ngắn, cũng không quá dài, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho các cô nàng yêu thích sự gọn gàng nhưng vẫn đầy nữ tính.

Bạn có thể dễ dàng tạo kiểu tóc ngang vai layer bằng cách uốn cụp nhẹ phần đuôi tóc để tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng. Đây là một kiểu tóc lý tưởng cho những ai thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ đẹp thanh thoát, tự nhiên.

Tóc xoăn layer

Không thể bỏ qua tóc xoăn layer trong mùa thu 2025, bởi kiểu tóc này mang lại vẻ đẹp nữ tính, mềm mại mà không kém phần nổi bật. Tóc xoăn kết hợp với lớp layer nhẹ nhàng giúp tạo hiệu ứng thon gọn cho khuôn mặt, đồng thời còn có tác dụng hack tuổi rất hiệu quả.

Tóc xoăn layer sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào nhưng cũng rất sang trọng. Bạn có thể chọn kiểu xoăn sóng nhẹ nhàng hoặc xoăn lọn nhỏ, tùy theo phong cách và sở thích của mình. Chắc chắn kiểu tóc này sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi hẹn hò hay tiệc tùng mùa thu.

Ảnh: Sưu tầm