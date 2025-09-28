



Trước giờ G của hôn lễ, Selena Gomez khiến mạng xã hội bùng nổ khi tung bộ ảnh cưới đầu tiên cùng Benny Blanco. Ngay lập tức, loạt hình vintage với ánh sáng mờ ảo đã viral khắp các fanpage, ghi lại những khoảnh khắc Selena trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ôm bó hoa lily of the valley, tựa như nàng thơ bước ra từ bộ phim Hollywood thập niên vàng son.





Váy cưới của Selena được custome riêng bởi Ralph Lauren, mang phom dáng cổ yếm, chất liệu satin mềm rủ, chi tiết hoa nổi tinh xảo và phần đuôi váy dài kịch tính. Thiết kế mang đậm hơi thở cổ điển, nhưng qua cách Selena diện lại trở nên đầy tươi mới và lãng mạn. Mái tóc uốn sóng gợn retro, lớp trang điểm nhẹ nhàng, tất cả khiến khoảnh khắc rạng rỡ của cô dâu Selena đẹp tới mức khó rời mắt. Trong khi đó chú rể Benny Blanco cũng diện tuxedo đen cổ điển và lịch lãm của Ralph Lauren, nhường spotlight màu trắng cho cô dâu.





Đám cưới diễn ra riêng tư trong khu vườn ở Santa Barbara với khoảng 170 khách mời, được bảo vệ nghiêm ngặt bằng lều trắng và an ninh chặt chẽ. Một nguồn tin tiết lộ, trước đó, tiệc rehearsal dinner đã được tổ chức tại 1 biệt thự – nơi bạn bè và gia đình đôi bên đã "quẩy" hết mình đến tận đêm khuya.







Thú vị là đây không phải lần đầu Selena mặc váy cưới. Năm 2023, trong quá trình quay Only Murders in the Building , khi đó, Selena cũng từng là 1 cô dâu diện mẫu ball gown cổ tim từ David’s Bridal, voan ren dài và lối trang điểm đỏ môi cổ điển. Nhưng lần cưới giả ấy, chiếc váy cô dâu của Selena mang phom dáng khá phổ thông, chưa thực sự tôn vóc dáng. Giờ đây, trong ngày cưới thật, nữ ca sĩ mới thực sự thăng hoa với nhan sắc, thần thái, tôn trọn vóc dáng yêu kiều bên chiếc váy cưới chính xác của đời mình.







Điều khiến dân tình phấn khích hơn cả là chi tiết "đụng hàng" với Taylor Swift. Trước đó, trong bộ ảnh cầu hôn gây sốt toàn cầu, Taylor và bạn trai cũng vô tình chọn diện các thiết kế casual từ Ralph Lauren. Hai cô bạn thân đình đám Hollywood vô tình cùng đặt niềm tin vào thương hiệu xa xỉ này cho những khoảnh khắc quan trọng, càng chứng minh sức hút của Ralph Lauren khi những ngôi sao hàng đầu nước Mỹ cùng muốn lựa chọn tinh thần cổ điển, sang trọng vượt thời gian.





