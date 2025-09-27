Lisa xinh yêu như năm 19 tuổi: Ngại ngùng khoe iPhone 17, vô tình lộ nhẫn kim cương mới trên tay

Sáng 27/9, Lisa khởi hành từ Hàn Quốc đến Pháp, chuẩn bị cho lần trở lại tiếp theo ở Paris Fashion Week dưới tư cách khách mời của thương hiệu Louis Vuitton. Đây là một trong những lần hiếm hoi lịch trình xuất ngoại của Lisa từ Hàn Quốc được công khai từ khi nữ idol đẩy mạnh hoạt động solo quốc tế. Từ vẻ ngoài đến trạng thái của em út BLACKPINK đều hết sức rạng rỡ, cô liên tục tương tác, trò chuyện nhiệt tình cùng người hâm mộ.

Lisa tại sân bay chuẩn bị đến Pháp tham dự Paris Fashion Week (Nguồn Instagram).

Sân bay Incheon như bừng sáng khi Lisa xuất hiện với outfit thoải mái và thời thượng. Cô chọn jacket đen phom rộng phối cùng áo len cổ lọ và quần jeans xanh nhạt, một công thức đơn giản nhưng luôn giúp Lisa toát lên sự phóng khoáng.

Điểm gây thương nhớ nhất chính là visual với mái tóc nâu sáng cắt layer nhẹ, cùng với gương mặt rạng rỡ, nụ cười thường trực và cách cô liên tục vẫy tay, trò chuyện cùng fan khiến người hâm mộ như được sống lại cảm giác cùng cô idol 19 tuổi năm nào. Không cần váy áo cầu kỳ, Lisa hôm nay chứng minh chỉ cần một tâm trạng thật sáng, một diện mạo tràn đầy năng lượng cũng đủ để chiếm trọn spotlight.

Lên đường đến show diễn của Louis Vuitton, Lisa chọn áo khoác nỉ với hoạ tiết monogram LV nổi bật và chiếc LV Express PM kết hợp cùng chiếc quần jeans quen thuộc của Celine. Đáng chú ý là sự xuất hiện của đôi sneakers kết hợp giữa Nike x Jacquemus còn chưa được phát hành.

Bên cạnh outfit thanh lịch, Lisa còn khiến fan "rụng tim" với loạt khoảnh khắc tương tác đáng yêu tại sân bay. "Phú bà" lần này vừa ngại ngùng vừa tinh nghịch khi khoe khéo chiếc iPhone 17 Pro Max mới toanh cùng người hâm mộ. Trong lúc vẫy tay chào, spotlight lại vô tình rơi vào bàn tay thon dài của Lisa. Cô vô tình để lộ chiếc nhẫn kim cương dáng Pear Cut kích thước lớn lấp lánh trên ngón trỏ tay phải. Trong khi tay còn lại vẫn trung thành với chiếc nhẫn biểu tượng B.Zero1 của BVLGARI.

Show Spring - Summer 2026 diễn ra ngày 30/9 tới đây của Louis Vuitton sẽ là một trong những show diễn khởi động tuần lễ thời trang Paris mùa này với sự góp mặt của Lisa. Với Lisa, lần xuất hiện sắp tới đánh dấu cột mốc thứ 4 cô tham dự show của Louis Vuitton tại Paris Fashion Week từ lần đầu tiên hồi tháng 3/2024.