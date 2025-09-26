Bạch Lộc "vượt ải" Getty Images

Dù được xếp vào hàng minh tinh top đầu Cbiz với lượng fan hùng hậu, Bạch Lộc lại chưa từng được đánh giá cao ở mảng thời trang. Mỹ nhân sinh năm 1994 thường nhận về nhiều ý kiến trái chiều về khí chất lẫn kỹ năng “cân” đồ, khiến nhiều bộ cánh hàng hiệu cô diện lên mất đi giá trị.

Không ít lần xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, từ trong nước đến quốc tế, hình ảnh của nữ diễn viên đều tạo ra tranh cãi. Đặc biệt, tại Paris Fashion Week 2023, Bạch Lộc từng trở thành tâm điểm bàn tán khi bị ống kính của “hung thần" Getty Image bóc trần. Sau hai năm, cũng qua ống kính Getty Images nhưng nữ diễn viên đã phần nào gỡ gạc lại hình ảnh. Minh tinh Cbiz góp mặt trong show diễn của Emporio Armani, được khen ngợi với tạo hình chỉn chu cùng visual sáng.

Bạch Lộc qua ống kính Getty Images khi tham dự Milan Fashion Week mới đây.

Bạch Lộc thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại show Emporio Armani trong bộ váy quây đen tối giản, kết hợp vòng cổ kim loại mảnh cùng găng tay da bóng. Tạo hình này dù an toàn, thiếu sự đột phá nhưng cũng khá hợp với vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng của nữ diễn viên. Điểm cộng lớn đến từ làn da mịn màng, đều màu của Bạch Lộc, ngay cả khi bị “hung thần” Getty Images soi từng chi tiết cũng không dìm được nhan sắc. Layout makeup tông cam tập trung vào đôi mắt giúp Bạch Lộc giữ được vẻ sắc sảo mà vẫn tinh tế. Dù chưa thực sự tạo điểm nhấn nổi bật so với nhiều ngôi sao khác nhưng tạo hình ở mức vừa đủ, không bị quá "gồng" cũng giúp nữ diễn viên nhận về nhiều lời khen.

Tạo hình tham dự fashion week lần này của Bạch Lộc nhận về nhiều phản ứng tích cực.

Một số hình ảnh khác của nữ diễn viên tại show diễn.

Trước đó, loạt ảnh Getty Images từng khiến Bạch Lộc mất điểm tại show Balmain cũng một phần vì lựa chọn layout makeup không phù hợp. Lớp nền quá trắng, dày phấn, tạo khối gò má cao, eyeliner sắc đậm kết hợp với ánh đèn flash khiến cô trông như "dọa ma" người nhìn. Biểu cảm đơ cứng, không có thần thái của nữ diễn viên cũng vì thế mà lộ hết dưới ống kính truyền thông quốc tế. Chưa hết, bộ trang phục quá nhiều chi tiết, khó mặc cũng là "chiếc áo" quá rộng với Bạch Lộc, khiến vóc dáng cô bị dìm không thương tiếc.

Có lẽ đây chính là lý do phải 2 năm sau, Bạch Lộc mới quay trở lại fashion week.