Áo khoác biểu tượng của "quiet luxury" đang cực hot thu này: Mặc lên đảm bảo sang người!

Nếu nói về chiếc áo khoác nhìn là biết mùa thu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến trench coat hay blazer vải dạ, nhưng thu 2025 này, thời trang thế giới lại gọi tên một nhân vật tưởng quen mà lạ: áo jacket da lộn. Là chất liệu mang tính hoài niệm mà không bao giờ lỗi thời, mùa thu 2025 chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của da lộn (suede) với nhiều phiên bản hiện đại, từ gam màu đa dạng đến thiết kế trẻ trung. Dù theo đuổi phong cách cổ điển hay hiện đại, jacket da lộn chắc chắn sẽ là khoản đầu tư xứng đáng cho bất cứ ai yêu thích 1 chiếc áo khoác mềm mịn, sang trọng và linh hoạt đúng khí chất quiet luxury.

Không khó để bắt gặp street style khắp mạng xã hội mùa này tràn ngập blazer da lộn màu camel, hay những chiếc trench coat nâu chocolate được mix cùng quần jeans xanh nhạt, boots cao cổ. Nhìn vào là thấy ngay vibe thu lãng mạn, ấm áp, chỉ muốn xách túi đi cà phê, ngồi nghe nhạc chill cả ngày.

Sự trở lại này thực chất không hề mới. Kể từ show Thu/Đông 2023 của Prada, chất liệu da lộn đã dần len lỏi trong nhiều bộ sưu tập. Hay cả các sàn diễn của Hermès, Coach đến những khung hình street style khắp New York, jacket da lộn đang chứng minh mình là item có thể cân cả phong cách sang trọng lẫn casual.

Điểm mạnh của da lộn nằm ở sự mềm mại, sang trọng và khả năng nâng cấp outfit chỉ trong một nốt nhạc. Một chiếc jacket da lộn sẽ khiến người mặc một bước trở nên high fashion ngay cả khi chỉ diện t-shirt trắng và quần jeans. Ngược lại, một chiếc bomber hay blazer da lộn có thể thêm chất retro phóng khoáng nhưng vẫn cực kỳ hợp mốt. Ngay cả các ngôi sao đình đám cũng không cưỡng lại được sức hút này. Anne Hathaway từng xuất hiện trên phim trường The Devil Wears Prada 2 với chiếc jacket da lộn của Ralph Lauren, sang mà vẫn trẻ trung hết nấc.

Với khí hậu mùa thu, jacket da lộn cũng phát huy tối đa công dụng. Trời se lạnh, bạn có thể khoác ngoài váy lụa hoặc váy len ôm nhẹ. Những ngày gió hơn, layer thêm len mỏng hay áo sơ mi kẻ bên trong. Với phụ nữ U30 - 40, đây là lựa chọn thông minh: vừa sang trọng lại không kén tuổi, cùng khả năng hack dáng thần sầu nếu chọn đúng form.

Các dáng jacket nổi bật mùa thu 2025

Suede blazer: Được lăng xê mạnh mẽ bởi Bottega, Gucci và Miu Miu, blazer da lộn đang chiếm trọn spotlight. Thoải mái mà vẫn formal, item này dễ phối cùng quần tây cổ điển hay váy midi bồng bềnh.

Miu Miu - 5100 Euro (hơn 158 triệu đồng)

Classic jacket: Những dáng áo quen thuộc khi khoác lên chất liệu da lộn bỗng trở nên lộng lẫy hơn hẳn. Cảm giác ấm áp, dày dặn nhưng vẫn mềm mại chính là lý do chúng được ưa chuộng.

Guess - 359.000 Won (hơn 6,7 triệu đồng).

Suede trench coat: Không ai phủ nhận trench coat là item bất tử của mùa thu. Nhưng khi được làm lại bằng da lộn, nó trở thành một cú chốt sang trọng tuyệt đối. Nour Hammour hay Saint Laurent đều đã tung ra phiên bản ăn khách này.

Nour Hammour - 52,9 triệu đồng

Jacket dáng dài: Dành cho buổi tối se lạnh hoặc những cuộc hẹn sang trọng. Hãy thử tưởng tượng nó được khoác ngoài váy lụa viền ren hoặc knit dress dài đủ quyến rũ và thời thượng để khiến bạn nổi bật.

Zara - 9,3 triệu đồng

Jacket da lộn vốn không hề rẻ, nên đầu tư cần cân nhắc. Nếu muốn ứng dụng hằng ngày, blazer hay bomber màu nâu trung tính sẽ dễ phối nhất. Với người thích layering, hãy chọn form oversized hoặc barn jacket để thoải mái mặc kèm len bên trong. Còn nếu bạn cần một chiếc item nổi bật để bước vào sự kiện, trench coat da lộn sẽ là bảo chứng phong cách. Ngoài ra, những thương hiệu như Massimo Dutti, Banana Republic cũng tung ra nhiều lựa chọn hợp túi tiền, lý tưởng để thử nghiệm trước khi xuống tiền cho luxury brand.

Massimo Dutti - 590 USD (15,5 triệu đồng)



