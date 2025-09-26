Phương Ly dạo này

Sau thành công của Em Xinh Say Hi, Phương Ly ngày càng nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều khiến cộng đồng mạng “lụi tim” bởi vẻ đẹp cuốn hút cùng thần thái đầy tự tin. Tuy nhiên gần đây, nhiều người cũng tinh ý nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo của mỹ nhân sinh năm 1990 – chính là màu da.

Nếu trước đây, Phương Ly thường gắn liền với hình ảnh làn da trắng sáng thì hiện tại, nước da của cô thiên về gam màu nâu khỏe khoắn. Sự thay đổi này khiến khán giả không khỏi đặt nghi vấn liệu nữ ca sĩ đã đi nhuộm da để làm mới hình ảnh. Dù vậy, không thể phủ nhận làn da nâu đã khiến visual của Phương Ly trở nên quyến rũ hơn hẳn.

Phương Ly viral khắp cõi mạng với loạt ảnh diện bikini cực cháy. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với body săn chắc, vòng 1 căng đầy quyến rũ. Đặc biệt, làn da rám nắng càng khiến giao diện "vợ quốc dân" thêm phần sexy.

Body nghẹt thở còn khiến Phương Ly dính nghi vấn "trùng tu" vòng 1.

Phương Ly cũng chia sẻ nhiều hình ảnh phơi nắng trong chuyến đi biển vừa qua. Làn da đều màu, bóng khỏe của nữ ca sĩ càng thêm nổi bật dưới ánh nắng.

Với làn da nâu, nữ ca sĩ cũng chuộng váy ngắn tôn dáng chuẩn style Âu Mỹ để tôn lên body bốc lửa.

Ngay cả với giao diện bánh bèo, làn da ngăm của Phương Ly cũng khá "hợp rơ". Nữ ca sĩ ghi điểm với giao diện vừa xinh vừa cool trong chiếc váy babydoll, giày ballet, tóc búi gọn gàng và túi Goyard cam nổi bật.

Phương Ly trên các sân khấu ấm nhạc mới đây khiến nhiều người không nhận ra nếu chỉ lướt qua. Có thể thấy, chủ nhân bản hit Anh Là Ngoại Lệ Của Em đang hướng đến style Âu Mỹ bằng body săn chắc, da nâu khỏe cùng kiểu makeup tông nude.