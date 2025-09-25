Chỉ 3 ngày sau “quả bom” của mẹ, Công chúa Eugenie tung chiến dịch phơi bày mặt tối ngành thời trang giả

Công chúa Eugenie – ái nữ của Vương tử Andrew và Nữ Công tước Sarah Ferguson vừa phát động một chiến dịch đầy tham vọng tại New York, ngay giữa lúc mẹ cô đang vướng vào tâm bão truyền thông toàn cầu.

Chiến dịch mang tên “Hidden Threads: Fake Fashion – A Human Rights Scandal” nhằm vạch trần sự thật kinh hoàng đằng sau ngành công nghiệp thời trang nhái. Theo tuyên bố chính thức, “Đằng sau những chiếc túi xách, đôi giày hay áo bóng đá giả mạo là bằng chứng cho thấy những vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất: Lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và buôn người”.

Buổi ra mắt diễn ra tại Goals House, New York trùng với phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Tuần lễ Khí hậu. Sự kiện quy tụ nhiều tổ chức lớn như The Anti-Slavery Collective (do Công chúa Eugenie đồng sáng lập cùng Julia de Boinville năm 2017), TRACIT và Entrupy – đơn vị dẫn đầu về công nghệ xác thực bằng AI. Khách mời không chỉ nghe lý thuyết, mà còn trực tiếp chứng kiến chuỗi cung ứng hàng giả vận hành ra sao và công nghệ có thể phơi bày chúng thế nào.

Xuất hiện trong bộ chân váy lụa màu champagne kết hợp áo len cùng tông, Công chúa Eugenie ghi điểm bởi vẻ ngoài thanh lịch và thông điệp mạnh mẽ: “Thời trang giả chính là nhiên liệu tiếp tay cho chế độ nô lệ hiện đại. Mỗi món đồ chúng ta mua đều có thể mang theo một cái giá ẩn giấu cho cả con người lẫn hành tinh này. Hiện có tới 28 triệu người đang bị ép làm việc trong những ngành công nghiệp nguy hiểm, bóc lột, gần như không được trả công".

Chiến dịch cũng kêu gọi các chính phủ chia sẻ dữ liệu, siết chặt lệnh cấm sản phẩm làm từ lao động cưỡng bức, xử lý nghiêm nạn hàng giả. Đồng thời, người tiêu dùng cũng được nhắn nhủ hãy dừng lại và suy nghĩ: “Liệu cái giá rẻ có đáng để đổi lấy nhân quyền và nhân phẩm của con người hay không?”.

Thông điệp này xuất hiện trong bối cảnh đầy nhạy cảm: Chỉ vài ngày trước, mẹ cô – Nữ Công tước Sarah Ferguson bị phanh phui email gửi cho Jeffrey Epstein, gọi ông ta là “người bạn tối thượng”. Sự việc khiến nhiều tổ chức từ thiện lập tức cắt quan hệ với bà, bất chấp việc bà từng công khai phủi bỏ tỷ phú tai tiếng này.

Trong khi Sarah Ferguson hứng chịu chỉ trích dữ dội, thì Công chúa Eugenie lại chọn cách đối diện dư luận bằng hành động – biến sinh nhật tuổi 33 sắp tới thành bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành, dám nói thẳng, nói thật vì những vấn đề toàn cầu.

Theo Express