Bức hình khoe con gái của Rihanna: Ngực trần, mọi thứ mộc mạc trừ 1 vật trên tay

Rihanna vừa khiến Instagram "nổ tung" khi đăng tải khoảnh khắc đầu tiên bên cô con gái mới sinh. Không váy vóc lộng lẫy, không ánh đèn sân khấu, chỉ là làn da trần mộc mạc, mái tóc đen buông nhẹ và vòng tay ôm con gái bé bỏng. Nhưng đúng là Rihanna thì ngay cả giây phút thiêng liêng nhất của người mẹ, cô vẫn khiến thế giới phải ngả mũ vì… độ thời thượng.

Bởi lẽ, bên cạnh hình ảnh em bé xinh xắn đang say ngủ, netizen nhanh chóng "soi" ngay vào cổ tay nữ ca sĩ. Đó không phải một chiếc vòng tay thông thường, mà chính là Audemars Piguet Royal Oak 77450OR - mẫu đồng hồ vàng hồng 18k với mặt số hồng cực hiếm, giá retail đã hơn 59.000 USD và hiện trên thị trường được săn lùng với mức khoảng 80.000 USD (hơn 2,1 tỷ VNĐ).

Royal Oak vốn đã là biểu tượng trong giới đồng hồ xa xỉ, nhưng phiên bản mặt số hồng lại càng nổi bật và khác biệt. Nếu phần lớn người ta chọn sắc trắng, xanh navy hay đen để tôn vẻ sang trọng, Rihanna lại chọn một gam màu ngọt ngào, lại có chút nổi loạn, biến một item vốn đã xa xỉ thành tuyên ngôn cá tính.

Thực tế, chiếc Royal Oak này không phải hôm nay mới xuất hiện lần đầu. Rihanna đã nhiều lần đồng hành cùng chiếc đồng hồ xa xỉ này trong cả đời thường lẫn thảm đỏ. Từ lúc mặc hoodie hồng khoe bụng bầu tự tin đi dạo phố cho đến khi diện váy đen ôm sát đến Cannes, Rihanna đều mang theo chiếc Audemars Piguet Royal Oak này trên tay.

Để hiểu vì sao chiếc Royal Oak được Rihanna yêu thích, phải nói thêm một chút về giá trị biểu tượng của dòng đồng hồ này. Ra mắt từ năm 1972, Royal Oak chính là mẫu đồng hồ thể thao xa xỉ đầu tiên làm bằng thép không gỉ nhưng có giá ngang ngửa vàng khối, và cũng chính nó đã cứu cả thương hiệu Audemars Piguet thoát khỏi khủng hoảng. Thiết kế vỏ bát giác với 8 chiếc đinh vít lộ thiên và mặt số tapisserie đặc trưng đã trở thành biểu tượng vượt thời gian, được giới sưu tầm gọi vui là "chiếc đồng hồ có thể nhận diện từ khoảng cách 20 mét".

Nếu Rolex nổi tiếng như người bạn đồng hành của tầng lớp thành đạt: bền bỉ, dễ nhận biết và luôn giữ giá tốt thì Royal Oak lại được ví như "tuyên ngôn nghệ thuật" đại diện cho một phong cách cá nhân đầy bản lĩnh, một lựa chọn ít đại trà hơn nhưng cực kỳ được dân chuyên kính nể. Chính sự khác biệt này khiến Royal Oak luôn được xem như món đồ khẳng định gu cá nhân và đẳng cấp của người lựa chọn chúng.