Phú bà khoe túi: Vợ đại gia Thái Lan không quan tâm túi hiệu gì, nhưng charm nhất định phải gắn

Chompoo Araya là một trong những minh tinh hàng đầu của showbiz Thái Lan, biểu tượng nhan sắc và thời trang được săn đón suốt hơn hai thập kỷ qua. Tên tuổi của cô gắn liền với hàng loạt vai diễn thành công, cùng thần thái kiêu sa giúp "Phạm Băng Băng" xứ chùa Vàng luôn giữ vững vị trí ngôi sao hạng A.

Người đẹp Chompoo Araya được xem như fashion-icon của Thái Lan.

Bên cạnh hào quang giới giải trí, Chompoo còn khiến biết bao người ngưỡng mộ với cuộc sống như mơ. Cô xuất thân từ một gia tộc giàu có chuyên kinh doanh bất động sản, kết hôn cùng doanh nhân tỷ phú điển trai Nott Visrut. Cuộc hôn nhân viên mãn, giàu sang cùng hình ảnh sự nghiệp rực rỡ khiến Chompoo được công chúng ca ngợi là “nữ thần toàn mỹ”. Phú bà sinh năm 1981 còn gây ấn tượng với gu thời trang trẻ trung cùng loạt đồ hiệu đa dạng. Gần đây, phú bà này cũng không ngần ngại khoe sở thích chơi charm cùng BST túi mãn nhãn của mình. Điều thú vị là Chompoo dùng đủ từ những dòng túi hiệu mới nhất, có giá từ vài trăm cho tới cả tỷ, nhưng cũng vẫn yêu thích cả túi local brand có giá chỉ hơn 4 triệu đồng. Tất cả đều được Chompoo chú trọng vào việc chọn charm phù hợp nhằm làm điểm nhấn cho cả chiếc túi lẫn outfit mà cô đang mặc.

Màn "flex" nhẹ BST túi hiệu được Chompoo đăng tải trên MXH.

Tâm điểm chính thuộc về chiếc Hermès Birkin 25 Picnic 37 có giá hơn 1,7 tỷ đồng. Thiết kế huyền thoại của Hermès được ngôi sao Thái Lan tăng thêm vẻ trẻ trung với charm ngộ nghĩnh.

Nổi bật trong BST này chính là mẫu túi Louis Vuitton x Yayoi Kusama Alma BB Bag Red White có giá khoảng hơn 170 triệu đồng. Gam màu đỏ rực kết hợp cùng họa tiết chấm trắng tương phản, được Chompoo phối khéo léo với charm ton sur ton.

Một mẫu túi khác của Louis Vuitton là Speedy Soft 30, nằm trong BST tái bản Louis Vuitton x Murakami. Mẫu túi với chất liệu monogram canvas kết hợp cùng họa tiết hoa anh đào này có giá 125 triệu đồng.

Mẫu CRINKLE – AMERICANO SUEDE của Aristotle - local brand của Thái Lan gây ấn tượng với phom dáng hiện đại, chất liệu da lộn mềm mại cùng kích thước gọn gàng, dễ phối trong nhiều dịp. Thiết kế hiện được bán với giá 5.950 baht (khoảng 4,2 triệu đồng).

Chiếc túi Prada nằm trong BST Thời trang nam Xuân/Hè 2025, được chế tác từ da bóng cao cấp với phom dáng dài, mang hơi hướng vintage thanh lịch. Mẫu túi hiện có giá khoảng 155 triệu đồng.

Chiếc túi da cầm tay của nhà mốt Miu Miu mang dáng nhỏ gọn, chất liệu da bê xử lý hiệu ứng cổ điển cùng quai xách phẳng và chi tiết kim loại vàng tinh tế. Hiện mẫu túi xách này có 95 triệu đồng.

Chiếc Miu Miu Pocket bag với thiết kế nhiều ngăn tiện dụng, làm từ da Nappa đệm mềm, nổi bật nhờ phom dáng mới và chi tiết kim loại vàng sang trọng. Túi có logo dập nổi phía trước, lót vải lanh pha và hiện được bán với giá khoảng 3.500 USD (khoảng 93 triệu đồng).

Chiếc Prada Galleria mini leather bag mang thiết kế cấu trúc vuông vức, da Saffiano đặc trưng, tay cầm và dây đeo linh hoạt. Mẫu túi này hiện có giá 145 triệu đồng.

Chiếc Prada Galleria medium suede bag with fringe sở hữu dáng dài thanh lịch trên nền da lộn, điểm xuyết tua rua mang nét hiện đại và năng động. Mẫu túi hiện có giá khoảng 5.800 USD (khoảng 155 triệu đồng).

Chompoo Araya được mệnh danh là "biểu tượng thời trang" của Thái Lan bởi gu ăn mặc luôn biến hóa linh hoạt nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng. Trên thảm đỏ, cô thường xuất hiện với những thiết kế haute couture cầu kỳ, tôn vẻ đẹp lộng lẫy và kiêu kỳ như một nữ thần.

Đời thường, Chompoo Araya lại gây ấn tượng với hình ảnh đầy màu sắc khi được mệnh danh là "tín đồ" của sự rực rỡ. Phú bà Thái Lan không ngại thử sức với những set đồ street style trẻ trung, phóng khoáng và ngập tràn sắc màu, nhưng vẫn khéo léo xử lý để giữ được nét quý phái vốn có. Sự hòa quyện giữa tính thời thượng quốc tế và khí chất sang trọng Á Đông chính là yếu tố giúp cô bền bỉ duy trì vị thế fashion icon suốt nhiều năm.

Phú bà và người chồng tỷ phú Nott Visrut thường xuyên đăng ảnh gia đình và nói lời yêu thương.



