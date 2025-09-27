4 món đồ thu must-have, sau 35 bạn mặc kiểu gì cũng đẹp

Mỗi mùa thu đến, tôi lại lôi tủ đồ ra và nhận ra rằng ở tuổi ngoài 35, gu ăn mặc của mình đã thay đổi hẳn. Không còn chạy theo những món đồ "ngắn hạn", tôi bắt đầu trung thành với vài item cơ bản, dễ phối và quan trọng nhất là khiến mình trông gọn gàng, sang trọng hơn. Thật ra, để có phong cách chuẩn chỉnh ở tuổi U40, chỉ cần 4 món "must-have" là đủ để xoay vòng cả mùa.

Đầu tiên phải kể đến blazer. Đây là chiếc áo "cứu cánh" của mọi phụ nữ trưởng thành. Chỉ cần khoác blazer lên người, bạn lập tức trông chỉn chu, thanh lịch hơn mà không tốn công mix match. Tôi thường chọn blazer oversized nhẹ, phối với quần jeans hoặc quần âu, khi muốn thoải mái thì mix cùng áo thun, còn khi đi gặp gỡ quan trọng thì chuyển sang sơ mi. Một chiếc blazer thật sự có thể đi cùng bạn từ văn phòng đến cà phê cuối tuần.

Mùa thu cũng không thể thiếu áo len mỏng. Ở tuổi U40, tôi luôn ưu tiên những gam trung tính như beige hay xám, vì chúng dễ phối và mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Một chiếc áo len ôm gọn gàng kết hợp với chân váy midi là đủ để toát lên sự nữ tính, tinh tế.

Váy midi cũng chính là item thứ ba tôi muốn nhắc tới. Kiểu váy này vừa tôn dáng, vừa che được những phần cơ thể kém thon, lại tạo vẻ uyển chuyển tự nhiên mỗi khi bước đi. Với midi, bạn có thể mặc đi làm hay đi chơi đều hợp.

Cuối cùng là một đôi ankle boots cổ thấp. Đây là món phụ kiện biến mọi outfit thành "chuẩn thu" chỉ trong tích tắc. Boots phối với jeans thì năng động, đi cùng váy midi thì sang trọng. Tôi vẫn nhớ cảm giác lần đầu sắm một đôi boots da chất lượng: cả set đồ lập tức "nâng hạng", khiến mình thấy tự tin hơn hẳn.