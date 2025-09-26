Chiếc váy ren xuyên thấu gây tranh cãi của mỹ nhân ‘50 sắc thái’

Ngày 25/9, Dakota Johnson tham gia Liên hoan phim Zurich lần thứ 21 ở Thụy Sĩ. Tại sự kiện, mỹ nhân 50 sắc thái được trao tặng giải thưởng Golden Eye, vinh danh những đóng góp của cô trong sự nghiệp điện ảnh.

Tuy nhiên, điều khiến Dakota trở thành tâm điểm chú ý tại liên hoan phim không phải từ giải thưởng, mà là bộ cánh khoác lên người cô.

Dakota Johnson diện mốt "không nội y" tại Liên hoan phim Zurich 2025. Ảnh: Getty Images.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 mặc váy dạ hội màu xanh chàm đến từ thương hiệu Gucci. Thân trên làm từ vải ren xuyên thấu, ôm sát cơ thể với thiết kế cổ lọ, ống tay dài và trễ eo. Phần dưới là chân váy vải tuyn bồng bềnh. Đáng chú ý là Dakota “quên” nội y.

Cô chọn trang sức kim cương từ thương hiệu Roberto Coin. Mái tóc buông xõa và trang điểm tông hồng nhạt, mắt khói.

Lựa chọn trang phục mới của Dakota nhận được đánh giá tích cực từ giới truyền thông. Theo Daily Mail , cô tiếp tục chạy theo xu hướng “váy khỏa thân”, tưởng kín nhưng lại táo bạo, tôn lên vóc dáng săn chắc.

W Magazine nhận xét lớp ren mỏng tạo cảm giác mọi thứ được khoe nhẹ nhàng, quyến rũ mà vẫn trang nhã.

Trong khi đó, Vogue đánh giá màu xanh đậm gần tím giúp chiếc váy vừa nổi bật, vừa giữ được nét quý phái. Chất ren mỏng kết hợp với lớp vải xòe mang đến chuyển động mềm mại khi bước đi. Trang điểm và kiểu tóc tự nhiên, nhẹ nhàng để chiếc váy làm điểm nhấn.

Khán giả tỏ ra khó tính hơn. Trên diễn đàn trực tuyến, nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra về vẻ ngoài mới của Dakota. Một bộ phận khen Dakota xinh đẹp, có vóc dáng gợi cảm nhưng chiếc váy quá xấu, không chỉ không giúp nữ diễn viên tôn lên lợi thế hình thể, ngược lại tạo cảm giác như tỷ lệ cơ thể mất cân đối.

Số khác tiêu cực hơn khi châm chọc Dakota không có tài năng gì ngoài việc khoe thân. Đối với họ, đẳng cấp thật sự là không cần lộ da thịt vẫn gợi cảm.

Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra thích bộ cánh. Họ chỉ ra lớp ren xuyên thấu nhưng không quá lộ liễu, vừa đảm bảo che chắn, vừa khơi gợi trí tưởng tượng cho người nhìn.

Khán giả tranh cãi về chiếc váy khỏa thân của Dakota. Ảnh: Getty Images.

Cư dân mạng bình luận: “Cô ấy xinh đẹp là điều không thể phủ nhận, nhưng chiếc váy đó xấu quá”, “Màu sắc trông hợp với cô ấy nhưng đó là điểm tích cực duy nhất mà tôi có thể chỉ ra”, “Tôi đoán nữ diễn viên này đang cạnh tranh với vợ của Kanye West, Bianca Censori”, “Khi một người thiếu tài năng, họ sẽ dùng đến những chiến thuật như ăn mặc hở hang, bán khỏa thân… Cách đó luôn hiệu quả”, “Tôi thấy không đẹp gì hết. Hãy mặc quần áo vào đi”, “Thêm một tấm gương của việc hãy khoe cơ thể để được chú ý”, “Tôi thích Dakota, thích màu sắc chiếc váy và phần ren phía trên, nhưng tại sao nhà thiết kế lại làm hỏng phần dưới váy thế nhỉ? Không liên quan gì đến nhau”, “Chiếc váy thực sự không quá hở hang vì ren dày và đậm màu. Tôi thấy không có vấn gì đáng chê ở đây”…

Trên thực tế, chiếc váy màu xanh lam là bộ đồ ít táo bạo nhất của Dakota trong nhiều tháng qua. Page Six còn nhận xét người đẹp 36 tuổi là fan cuồng của “váy khỏa thân”.

Khoảng gần 2 tuần trước, cô tham dự tiệc tối của Quỹ Kering ở New York (Mỹ) trong chiếc váy ren đen mỏng tang của Gucci. Trang phục đó không có tác dụng che chắn, gần như toàn bộ cơ thể của nữ diễn viên Mỹ phơi bày trước ống kính, ngoài trừ phần được che chắn bằng nội y.

Vào tháng 6, Dakota xuất hiện bên ngoài trường quay chương trình Late Night With Seth Meyers với váy xuyên thấu của Nensi Dojaka. Trong chuyến lưu diễn báo chí quảng bá bộ phim Madame Web (2024), cô cũng gây sốc với chiếc váy lưới pha lê mỏng manh.