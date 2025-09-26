Moon Ga Young đã sợ hở bạo

Sau ồn ào diện trang phục hở bạo ra sân bay gây tranh cãi, Moon Ga Young đã có màn thay đổi phong cách rõ rệt trong lần xuất hiện mới nhất. Nữ diễn viên xuất hiện tại sân bay khởi hành sang Milan để dự show diễn của Dolce & Gabbana. Khác hẳn hình ảnh gợi cảm trước đó, lần này cô lựa chọn outfit kín mít và cá tính nhưng vẫn tôn lên vóc dáng cao ráo cùng thần thái sang chảnh của minh tinh xứ Hàn. Sự thay đổi này được cho là một động thái khéo léo của Moon Ga Young để giữ gìn hình ảnh cá nhân cùng thiện cảm trong lòng công chúng.

Moon Ga Young mặc kín mít ra sân bay khởi hành sang Milan dự fashion week.

Moon Ga Young diện full set đồ của Dolce & Gabbana, kín đáo từ đầu đến chân. Nàng đại sứ diện áo blazer dáng dài màu đen, thiết kế cổ chữ V sâu nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch và tinh tế. Cô phối cùng quần cargo đen ống rộng, nhiều túi hộp và dây đai, mang đến vẻ ngoài vừa cá tính vừa hiện đại. Đôi giày loafer lông độc đáo trở thành điểm nhấn thú vị, tạo điểm nhấn giúp tổng thể không bị quá đơn điệu.

Moon Ga Young còn hoàn thiện outfit với chiếc túi da My Sicily Handbag In Plongé Calfskin màu đen sang trọng, đồng điệu cùng gam màu chủ đạo. Từ đầu đến chân, người đẹp đều chọn sắc đen, tạo cảm giác tối giản nhưng vẫn rất khí chất. Kiểu tóc dài xõa thẳng tự nhiên càng làm gương mặt cô thêm cuốn hút. So với hình ảnh gợi cảm trước đó, outfit này của Moon Ga Young kín đáo nhưng vẫn không kém phần ấn tượng.

Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Moon Ga Young vẫn sáng bừng nhờ làn da trắng cùng đường nét thanh tú.

Trước đó, Moon Ga Young diện outfit khá táo bạo, với váy slip dress đen phối ren bằng lụa satin của Dolce & Gabbana mix cùng áo bomber oversize. Bộ cánh của nữ diễn viên bị nhận xét quá sexy, không lịch sử và thoải mái để diện ra sân bay. Chất liệu lụa mỏng cũng khiến bộ váy bị so sánh với váy ngủ, trở thành tâm điểm khiến dân Hàn tranh luận sôi nổi.

Outfit "thị phi" của Moon Ga Young vừa qua.

Thời trang sân bay của sao Hàn thường gắn với vẻ thanh lịch, kín đáo nên việc mỹ nhân sinh năm 1996 mặc đồ ren lụa bị chỉ trích cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ do nhận về nhiều phản ứng gắt nên Moon Ga Young đã có sự tiết chế hơn trong việc mặc đồ hở. Khi dự sự kiện quốc nội, đại sứ Dolce & Gabbana chọn outfit cũng không quá táo bạo hay phô diễn đường cong nhiều như sự kiện quốc tế.

Moon Ga Young tại các event ở Hàn thường diện trang phục kín đáo, hoặc sexy cũng ở mức vừa phải, không quá táo bạo.