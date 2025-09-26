Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng

Quang Vũ, Theo Thanh niên Việt 20:07 26/09/2025
CHARLES & KEITH đã chính thức giới thiệu Bộ sưu tập Thu Đông 2025 tại TP. Hồ Chí Minh với chuỗi hoạt động độc đáo, kết hợp giữa thời trang, văn hoá cà phê và nghệ thuật kể chuyện theo mùa.

Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng- Ảnh 1.

Em xinh Quỳnh Anh Shyn, Diễn viên Hồ Thu Anh, Người mẫu Tú Hảo và Ca sĩ/ Em xinh Juky San

Trong khuôn khổ chiến dịch thường niên Flat White Hours: Wander Wild, Charles & Keith đã tổ chức sự kiện "coffee rave" tại A+C Coffee Experience – một buổi trải nghiệm đặc biệt hoà quyện giữa hương vị cà phê và thời trang. Trên nền nhạc sôi động được trình diễn bởi DJ Jun Twee, sự kiện quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Em xinh Quỳnh Anh Shyn, Em xinh Juky San, Người mẫu, diễn viên Hồ Thu Anh và người mẫu Tú Hảo tạo nên bầu không khí náo nhiệt, trẻ trung.

Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng- Ảnh 2.

Workshop tìm hiểu về cà phê và menu cà phê được sáng tạo riêng cho sự kiện

Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng- Ảnh 3.

Ca sĩ, Em xinh Juky San check-in cùng xe hoa truyền thống và ký tên tại Crate Signing, cô nàng chọn Victoria Belted Trapeze Tote Bag và Gael Studded Knee-High Boots da lộn làm điểm nhấn cho outfit của mình

Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng- Ảnh 4.

Em Xinh Quỳnh Anh Shyn diện outfit cực slay tại sự kiện Charles & Keith, kết hợp cùng Khai Ruched-Flap Side-Pocket Top Handle Bag và Gael Studded Knee-High Boots

Khách mời được thưởng thức hai món nước được sáng tạo riêng cho sự kiện – Espresso Khai và Sahara Brew, lấy cảm hứng từ gam nâu trầm chủ đạo của bộ sưu tập.

Song song đó là loạt trải nghiệm gắn kết cộng đồng thời trang như workshop pha chế cà phê, khu vực nghe nhạc vinyl và góc cá nhân hoá sổ tay thương hiệu.

Flat White Hours: Khi CHARLES & KEITH đưa tinh thần BST Thu Đông vào hương cà phê và giai điệu vinyl lắng đọng- Ảnh 5.

Nhiều thiết kế nổi bật trong BST Thu Đông cũng được giới thiệu, trong đó có Khai Ruched-Flap Side-Pocket Top Handle Bag và Victoria Belted Trapeze Tote Bag.

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 24 – 30/9, khách hàng có cơ hội tận hưởng dấu ấn riêng của mùa Thu với hoạt động cá nhân hoá CHARLES & KEITH Journal với các hạt charm và phụ kiện, khi mua sắm với hoá đơn tối thiểu tại tất cả cửa hàng của CHARLES & KEITH trên toàn quốc. Khám phá BST Thu Đông 2025 của thương hiệu tại đây.

