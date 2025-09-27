Nếu TikTok từng khiến bạn choáng váng với những video unbox đồ hiệu hay lifestyle của hội rich kid, thì Chloe Liem chính là gương mặt khiến người ta vừa bật cười vừa thốt lên: "Ôi, con gái nhà giàu chính hiệu đây rồi!" khi nhìn thấy dòng bio khẳng định của cô trên các trang MXH của mình: "Stay at home daughter". Nhà sáng tạo nội dung người Singapore không phải fashionista chính thống, cũng chẳng cần đầu tư nội dung cầu kỳ, chính cuộc đời sang chảnh như mơ của cô đã là một kho tàng nội dung vô tận, tất cả nhờ vào công việc duy nhất của mình đó là nghề làm con gái nhà giàu.

Trên kênh TikTok có hơn 1,2 triệu người theo dõi, Chloe Liem tự hào khoe lối sống xa hoa, những video đưa người xem cùng tận hưởng niềm vui mở hộp túi xách và phụ kiện hàng hiệu, cùng bạn bè thưởng thức những bữa ăn đắt đỏ giá nghìn đô.

Mới đây khi cơn sốt iPhone 17 đang xâm chiếm mọi ngóc ngách mạng xã hội, màu Cam Vũ Trụ mới được xem là màu sắc thời trang nhất từng xuất hiện trên iPhone. Không ít nhà sáng tạo nội dung đưa ra dự đoán đây là cách Apple đang tạo liên tưởng đến sắc cam quyền quý của Hermès. Chloe Liem không nói rằng cô ấy thấy quá "chói chang" khi dùng iPhone màu cam trong khi đang xách một chiếc Hermès Kelly cùng tông màu. Nữ TikToker siêu giàu ôm chiếc túi xa xỉ giá khoảng 29.000 USD (khoảng 760 triệu đồng) trước ngực trong khi đập hộp mẫu điện thoại màu bạc mới nhất của nhà táo mà cô cho là sẽ hài hoà hơn dùng chung.

Cuộc sống với "nghề con gái nhà giàu" của Chloe Liem được nhiều cô nàng ngưỡng mộ, một trong số những bình luận phổ biến trên kênh của cô nàng tỷ phú này là câu cảm thán: "Đỉnh thật sự! Nếu bố mẹ mình giàu, mình cũng sẽ làm stay-at-home daughter ngay lập tức, không phải nghĩ."

Chloe từng liệt kê hẳn "gói khởi động" cho nghề stay-at-home daughter của mình: Điều tiên quyết là bạn phải có một ông bố rủng rỉnh tiền bạc nếu bạn muốn làm cô con gái ở nhà. Hãy nghĩ đến một đại gia bất động sản, một anh làm tài chính khét tiếng hoặc bí ẩn hơn thì… làm cho công ty gia đình, Chloe chia sẻ.

Trong một video cũ, cô gái sang chảnh "than thở" mình từng bắt đầu buổi sáng ở Cartier mà không hề có ý định tiêu tiền, đơn giản là chỉ muốn xỏ lại dây vòng tay vì nó miễn phí, nhưng không biết bằng cách nào vẫn phải đã bỏ lại 5000 USD cho một đôi bông tai.

Chloe Liem cũng như những cô nàng rich kid thời thượng khác - là một fan cứng cựa của Van Cleef & Arpels. Mẫu Van Cleef & Arpels 18K White Gold Alhambra phiên bản mặt đá Pietersite mới được Chloe đeo trên tay bản vòng tay, còn phiên bản vòng cổ được cô dùng như charm trang trí cho một chiếc Hermès khác của mình.

Ngay cả thú cưng, Chloe cũng chỉ muốn nuôi những giống chó nhỏ bé, phải để vừa trong túi xách hàng hiệu: "Điều kiện bắt buộc là nó phải nằm lọt trong chiếc Birkin 35. Thế nên chỉ có Poodle, Pom hay Chihuahua mới được thôi", cô nhấn mạnh. Chloe xem việc đặt những chú cún của mình vào hết chiếc túi hiệu này đến mẫu túi xa xỉ khác như một thú vui. Từ những chiếc túi tote rộng rãi và "phổ thông" như LV OnTheGo hay Goyard PM, đến Birkin 25 Otrich Fuchsia và Birkin 35 màu Caramel, 2 chú cún cưng của Chloe Liem đều từng được "an toạ" nơi đó.

Sở thích nghe rất "ngông" này của cô tiểu thư Singapore không phải tự dưng mà có, bởi chính Chloe từ bé cũng đã từng được đặt trong vị trí đó. Trên Instagram, Chloe Liem từng đôi lần khoe ảnh thời thơ ấu khi được đặt trong những chiếc Birkin 35 có màu sắc khác nhau.