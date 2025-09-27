Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ

Muốn eo thon bụng phẳng, vóc dáng cân đối thanh thoát, không phải cứ nhịn ăn là được. Việc nhịn ăn đôi khi phản tác dụng, khiến sức khỏe yếu đi trông thấy.Cách tốt nhất để có được vóc dáng cân đối là điều chỉnh chế độ ăn uống và duy trì tập luyện mỗi ngày.

Phụ nữ Trung Hoa luôn có những động tác tựa như tư thế ép dẻo nhưng lại hỗ trợ đốt mỡ cực kỳ hiệu nghiệm. Đó chính là lý do vì sao mà vóc dáng của họ lúc nào cũng mảnh mai, dẻo dai và trẻ lâu so với tuổi. Và dưới đây là 3 tư thế siết mỡ bụng, mỡ thắt lưng, cải thiện vóc dáng mà phụ nữ Trung Hoa hay thực hiện mỗi tối trước khi đi ngủ.

3 tư thế đốt mỡ tĩnh, chị em nên tập mỗi tối trước khi đi ngủ

Tư thế 1: Giữ 1 - 2 phút

Tư thế này hỗ trợ cực kỳ tốt cho vóc dáng của các chị em. Với động tác này, bạn giữ trong 1 - 2 phút hoặc nếu tập quen thì tăng lên 3 phút, phần bụng và thắt lưng như siết lại từ đó cải thiện độ dẻo dai và thon gọn cho vóc dáng của các chị em.

Với những người hay bị đau lưng, động tác này cũng giúp xoa dịu phần nào tình trạng này, thậm chí còn có thể giúp bạn có được tấm lưng ong mảnh mai nuột nà.

Tư thế 2: Giữ 1 - 2 phút, quen rồi mới tăng thời gian

Tư thế tiếp theo cũng thiên về động tác ép dẻo để cải thiện độ dẻo dai cho cơ thể. Với những phụ nữ bước qua tuổi 35, những tư thế như vậy là rất tốt, vừa giúp chị em kéo giãn gân cốt, giảm đau nhức, vừa hỗ trợ siết mỡ những khu vực cần thiết như: Vòng bụng, thắt lưng, bắp đùi...

Tư thế 3: Giữ 1-2 phút

Tư thế cuối cùng có vẻ nhẹ nhàng hơn nhưng khả năng ép dẻo, siết mỡ cũng không hề kém cạnh. Tư thế này trong yoga gọi là tư thế thiên nga giúp mở hông, lưng thon, đùi gọn và giảm mỡ bụng đáng kể.

Mỗi tối duy trì thực hiện 3 động tác này, chỉ sau một thời gian ngắn là bạn có thể cảm nhận sự thay đổi của vóc dáng. Tuy nhiên, đây cũng là động tác cần duy trì thì mới có kết quả, chứ không phải tập nhanh nhanh cho xong.

Phụ nữ Trung Hoa họ duy trì đều đặn mỗi ngày, tập trong nhiều năm, cùng với đó là chế độ ăn uống dưỡng nhan nhẹ nhàng từ những nguyên liệu tự nhiên như: táo đỏ, mật ong, trà xanh... pha nước uống mỗi ngày. Kết hợp từ tập luyện đến ăn uống và thói quen lành mạnh, nên ai cũng thanh thoát, mảnh mai và nhìn trẻ hơn cả chục tuổi. Chính vì vậy mà những phương pháp tập luyện của phụ nữ Trung Hoa vẫn luôn được phái đẹp toàn châu Á học theo mỗi ngày.

Nguồn: @lotus