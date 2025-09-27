Bạn của Lisa là “phú bà mua tất” đất Thái Lan, cách dùng hàng hiệu khác hẳn nhiều phú bà khác

Nếu bạn nghĩ những clip "unbox túi hiệu" hay "haul Hermès" đã đủ xa xỉ, thì xin chào mừng đến với thế giới của Aon Somrutai – nơi mỗi chiếc túi là cả một căn hộ, mỗi viên kim cương sáng hơn cả flash máy ảnh và mỗi chuyến shopping là một show diễn . Nổi tiếng với câu nói cửa miệng "Thank you Kateyki" hoặc "I take all" (lấy hết cho tôi) lan truyền khắp TikTok, phú bà Thái Lan Aon Somrutai khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng trước độ chịu chơi và chịu chi.

Bên cạnh đó, chính tính cách cởi mở, gần gũi nhưng không kém phần sang chảnh đã giúp cô xây dựng được cộng đồng fan trung thành, lan tỏa sức ảnh hưởng không chỉ ở Thái Lan mà còn vươn ra quốc tế. Trên Instagram, Aon hiện sở hữu hơn 1,3 triệu follower, còn kênh TikTok có tới 6,5 triệu follower.

Phú bà Thái Lan Aon nổi tiếng khi sắm hàng hiệu nhanh – gọn – lẹ như "mớ rau ngoài chợ".



Điểm chung ở hầu hết các video của cô là hình ảnh cô xuất hiện trong những set đồ hiệu từ đầu đến chân, được ghi hình tại boutique xa hoa hoặc ngay chính ngôi nhà sang trọng của mình - tất cả tạo nên một "vũ trụ xa xỉ" khiến ai cũng phải trầm trồ.

Mở màn cho bộ sưu tập xa xỉ là chiếc Richard Mille RM 67-01 Ultra Thin Factory Diamonds trị giá hơn 9 tỷ đồng - món phụ kiện "ruột" của Aon, thường xuyên được cô phối cùng nhiều outfit sang chảnh. Đặc biệt, chiếc đồng hồ này còn xuất hiện trong lần cô gặp gỡ nữ idol đình đám LISA (BLACKPINK).

Tiếp đến là chiếc Richard Mille 67-01 Ultra Thin Factory Diamonds với dây đeo hồng nổi bật. Đây là phiên bản custom cực hiếm nên gần như không có mức giá cụ thể trên thị trường. Dễ thấy, món phụ kiện xa xỉ này luôn đồng hành cùng phú bà Aon từ đời thường cho đến các sự kiện sang trọng.

Hay siêu xe Lamborghini Aventador bản độ Tron tím mạ crôm, kẻ cam nổi bật – siêu xe cực hiếm hơn chục tỷ như bước ra từ phim viễn tưởng, cũng nằm trong BST xa xỉ của phú bà Aon và chồng.



Aon tất nhiên sở hữu cả một bộ sưu tập Hermès – thương hiệu xa xỉ nổi tiếng "có tiền chưa chắc đã mua được". Từ Birkin size lớn màu xám (khoảng 650 triệu đồng), đen (500 triệu đồng), hồng (400 triệu đồng) cho đến nâu (650 triệu đồng)… tất cả đều góp mặt trong tủ đồ hiệu của phú bà Thái Lan.

Trong tủ đồ của Aon còn có loạt Goyard hiếm khó săn như Goyard Saïgon xanh đen trị giá khoảng 250 triệu đồng và Goyard Saïgon nâu đen khoảng 150 triệu đồng.



Không dừng lại ở túi xách hay đồng hồ, Aon còn tinh tế kết hợp với outfit bằng nhẫn và hoa tai kim cương có giá trị hàng tỷ đồng.

Với Aon, mỗi món hàng hiệu không chỉ là phụ kiện, mà còn như một báu vật được cô trân trọng hết mực. Từng cái chạm khẽ lên bề mặt da, từng động tác nâng niu chiếc túi đều toát lên sự cẩn trọng đầy tinh tế. Ngay cả sau những buổi shopping, Aon cũng không vội vàng khoe chiến lợi phẩm, mà nhẹ nhàng trao từng chiếc túi cho giúp việc, dặn dò tỉ mỉ để được sắp xếp ngay ngắn trong phòng. Từng cử chỉ ấy đủ thấy cách Aon đối đãi với hàng hiệu - không đơn thuần là sở hữu, mà là gìn giữ, trân trọng từng món đồ.

Aon luôn nhẹ nhàng, tinh tế khi dùng đồ hiệu.

Không chỉ gây choáng với những chiếc túi tiền đắt đỏ hay đồng hồ full kim cương lóa mắt, Aon Somrutai còn xây dựng hình ảnh "rich girl" cực nhất quán qua gu ăn mặc và làm đẹp. Dễ dàng nhận thấy, phú bà Aon gần như gắn liền với hình ảnh đầm bodycon ôm sát, váy dạ hội cut-out, váy maxi dáng rộng với đủ các tông màu, kiểu dáng - công thức khiến cô vừa giữ được nét quý phái, vừa trẻ trung, gợi cảm.